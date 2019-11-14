Трогательные видео Лопес, Пугачевой, Кудрявцевой и других возрастных мамочек с детьми

Нежные фотографии и видео в соцсетях, полные любви и обожания взгляды, восхищенные рассказы о новых успехах — эти знаменитости на все готовы ради своих любимых чад и открыто заявляют, что малыши стали для них центром вселенной и главным источником счастья. Мы выбрали самые трогательные видео зрелых звездных мамочек с детьми.