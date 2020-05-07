От секс-символа до образцового многодетного отца: трогательные видео Энрике Иглесиаса с детьми

Одному из самых успешных певцов мирового шоу-бизнеса Энрике Иглесиасу 8 мая исполняется 45 лет. Обладатель многочисленных престижных музыкальных премий, за свою карьеру он выпустил более сорока синглов и десять студийных альбомов, которые более ста раз становились платиновыми, а общий объем продаж составляет 100 миллионов пластинок. В последние несколько лет Энрике большую часть времени посвящает семье: 16 декабря 2017-го у Иглесиаса и Анны Курниковой родились близнецы Николас и Люси, а 30 января этого года на свет появилась их дочь Маша. Счастливые родители регулярно публикуют видео с детьми, самые трогательные и забавные из них мы собрали в нашем ролике.