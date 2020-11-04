Триумф и личная трагедия великой женщины Марии Кюри

Роковое знакомство

Знакомство с 34-летним урожденным парижанином Пьером Кюри, на счету которого на тот момент уже было серьезное открытие — пьезоэлектрический эффект, перевернуло жизнь польской девушки. В юности Мари пообещала себе никогда не связываться с мужчинами, а все из-за того, что когда-то сын хозяина дома, где девушка успела поработать гувернанткой, влюбился в нее и даже решил взять в жены, но этим планам помешала сбыться родня несостоявшегося жениха. Молодой человек не решился идти против родительского мнения, категорически не желающих принять бедную девушку в семью, и разорвал отношения с возлюбленной. Этого Мария простить не могла и поклялась, что больше не станет заводить никаких романов и не позволит никому вновь разбить ее сердце.

Как бы там не было, молодому ученому удалось тронуть сердце Мари и летом 1895 года, после защиты Пьером докторской диссертации, девушка приняла предложение руки и сердца, пообещав возлюбленному быть надеждой и опорой во всем. Вынужденные считать каждую копейку, влюбленные не стали устраивать пышное торжество, и в итоге свадьба была весьма нетипичной для того времени — без белого платья, колец и даже церемонии венчания. Невеста вышла замуж в шерстяном костюме, а в свадебное путешествие новоиспеченные супруги отправились на велосипедах, предусмотрительно преподнесенных в качестве подарка кузеном.

Одержимые наукой, в 1897 году супруги приступили к изучению не так давно открытого и невероятно модного в определенных кругах явления — радиоактивности. Мощный потенциал ядерного излучения их притягивал, а о том, что это излучение может навредить здоровью и даже привести к мучительной смерти, молодые ученые даже не задумывались. В 1902 году Пьер и Мария смогли наконец-то получить в лаборатории радий, тем самым вписав свои имена в историю.

Триумф и новые утраты

В 1903 году на ужине в честь защиты Марии докторской диссертации по теме «Исследование радиоактивных веществ» ее супруг решил продемонстрировать гостям колбу с раствором радия, светившуюся невероятным зеленоватым светом. Увиденное настолько впечатлило присутствующих, что супруги еще долгое время оставались главной темой для разговоров и обсуждений. В этом же году, на пятом месяце беременности, Мари родила девочку, однако ребенок не выжил. Даже находясь в интересном положении женщина не переставала ставить опыты над радием и полонием, не обращая внимание на то, что ее самочувствие лишь ухудшается и данный эксперимент может каким-то образом навредить ее будущему малышу. Вскоре супругам присудили Нобелевскую премию «в знак признания исключительных услуг, которые они оказали науке совместными исследованиями явлений радиации, открытой профессором Анри Беккерелем», и Мария Склодовская-Кюри вошла в историю как первая женщина нобелевский лауреат. Примечательно, что второй женщиной нобелевским лауреатом в 1935 году станет ее старшая дочь Ирен, которая появилась на свет в 1897 году, когда организм ее матери не был подвержен радиации. Именно она вместе со своим супругом, Фредериком Жолио-Кюри, откроет явление искусственной радиоактивности.