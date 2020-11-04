Триумф и личная трагедия великой женщины Марии Кюри
12 ноября состоится российская премьера фильма «Опасный элемент» — экранизация романа Лорен Реднисс про Марию и Пьера Кюри, увидевшей свет десять лет назад. Французскому режиссеру иранского происхождения Маржан Сатрапи удалось не только мастерски рассказать историю о лауреате Нобелевской премии по физике и химии Марии Склодовской-Кюри, открывшей вместе с мужем в конце XIX века радиоактивность и два химических элемента — полоний и радий, но и сделать ставку на визуальный ряд, обратив внимание зрителей на то, что зачастую оказывается за кадром. Главную роль в одном из самых ярких байопиков последних лет исполнила номинантка на «Оскар» и «Золотой глобус» Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), над сценарием киноленты работал Джэк Торн («Чудо», «Гарри Поттер и философский камень», мини-сериал «Кири» для британского телеканала Channel 4). Редакция Passion.ru решила вспомнить, кем же была эта женщина, чья страсть к исследованиям навсегда изменила мир и привела к страшной катастрофе.
Фото: kinopoisk.ru
Тяга к знаниям
Мария Саломея Склодовская родилась в 1867 году в Российской империи, в центре Варшавы. Ее отец, Владислав Склодовский, был учителем физики и математики, дослужившийся до должности субинспектора; мать, Бронислава Склодовская — тоже учительница, со временем получившая должность директора школы. Когда Марии исполнилось десять лет, ее мать скончалась от чахотки и примерно в это же время умерла от тифа старшая сестра девочки. Несмотря на выпавшие на ее долю испытания, Мария окончила школу с золотой медалью и поступила в Летучий университет — подпольные польские женские курсы, хотя на тот момент получить высшее образование официально мог только мужчина. Еще одна сестра девушки, Бронислава, выходит замуж за польского эмигранта, проживающего в Париже, Мария приезжает к молодым в гости и вскоре окончательно перебирается в Латинский квартал. Новоиспеченная парижанка поступает на факультет естественных наук легендарной Сорбонны и превращается в Мари. Девушка жадно тянется к знаниям и оканчивает университет с двумя дипломами — по физике и математике. Вчерашняя студентка решает было вернуться на родину, однако внезапно встречает свою судьбу.
Фото: kinopoisk.ru
Роковое знакомство
Знакомство с 34-летним урожденным парижанином Пьером Кюри, на счету которого на тот момент уже было серьезное открытие — пьезоэлектрический эффект, перевернуло жизнь польской девушки. В юности Мари пообещала себе никогда не связываться с мужчинами, а все из-за того, что когда-то сын хозяина дома, где девушка успела поработать гувернанткой, влюбился в нее и даже решил взять в жены, но этим планам помешала сбыться родня несостоявшегося жениха. Молодой человек не решился идти против родительского мнения, категорически не желающих принять бедную девушку в семью, и разорвал отношения с возлюбленной. Этого Мария простить не могла и поклялась, что больше не станет заводить никаких романов и не позволит никому вновь разбить ее сердце.
Как бы там не было, молодому ученому удалось тронуть сердце Мари и летом 1895 года, после защиты Пьером докторской диссертации, девушка приняла предложение руки и сердца, пообещав возлюбленному быть надеждой и опорой во всем. Вынужденные считать каждую копейку, влюбленные не стали устраивать пышное торжество, и в итоге свадьба была весьма нетипичной для того времени — без белого платья, колец и даже церемонии венчания. Невеста вышла замуж в шерстяном костюме, а в свадебное путешествие новоиспеченные супруги отправились на велосипедах, предусмотрительно преподнесенных в качестве подарка кузеном.
Одержимые наукой, в 1897 году супруги приступили к изучению не так давно открытого и невероятно модного в определенных кругах явления — радиоактивности. Мощный потенциал ядерного излучения их притягивал, а о том, что это излучение может навредить здоровью и даже привести к мучительной смерти, молодые ученые даже не задумывались. В 1902 году Пьер и Мария смогли наконец-то получить в лаборатории радий, тем самым вписав свои имена в историю.
Триумф и новые утраты
В 1903 году на ужине в честь защиты Марии докторской диссертации по теме «Исследование радиоактивных веществ» ее супруг решил продемонстрировать гостям колбу с раствором радия, светившуюся невероятным зеленоватым светом. Увиденное настолько впечатлило присутствующих, что супруги еще долгое время оставались главной темой для разговоров и обсуждений. В этом же году, на пятом месяце беременности, Мари родила девочку, однако ребенок не выжил. Даже находясь в интересном положении женщина не переставала ставить опыты над радием и полонием, не обращая внимание на то, что ее самочувствие лишь ухудшается и данный эксперимент может каким-то образом навредить ее будущему малышу. Вскоре супругам присудили Нобелевскую премию «в знак признания исключительных услуг, которые они оказали науке совместными исследованиями явлений радиации, открытой профессором Анри Беккерелем», и Мария Склодовская-Кюри вошла в историю как первая женщина нобелевский лауреат. Примечательно, что второй женщиной нобелевским лауреатом в 1935 году станет ее старшая дочь Ирен, которая появилась на свет в 1897 году, когда организм ее матери не был подвержен радиации. Именно она вместе со своим супругом, Фредериком Жолио-Кюри, откроет явление искусственной радиоактивности.
Фото: kinopoisk.ru
В 1904 году у Мари родилась еще одна дочь Ева, которая, несмотря на опасные эксперименты своей матери, отличалась крепким здоровьем и прожила 102 года. Спустя два года Марии пришлось столкнуться с новым испытанием — погиб ее супруг Пьер, который значил для нее очень много. И опять лишь работа и преданность делу помогли безутешной вдове справиться с депрессией и продолжить их общее дело. Мария действительно в тот момент все силы отдавала науке, понимая, что теперь она работает за двоих. В 1911 этой отважной женщине присуждают вторую Нобелевку, «за выдающиеся заслуги в развитии химии: открытие элементов радия и полония, выделение радия и изучение природы и соединений этого замечательного элемента». В это же время Марии предстоит операция на почки, однако дама не прекращает свои исследования и пренебрегает элементарными правилами безопасности. Когда в 1914 году началась Первая мировая война, Мария отвезла запасы радия из Парижа в Бордо, так до конца и не осознавая смертельную опасность, которую таил в себе данный элемент. Радиация на тот момент вышла за пределы научных лабораторий и под руководством Марии Кюри, назначенную директором Службы радиологии Красного Креста, стали оборудоваться оперативные мобильные рентгеновские пункты для диагностики раненых.
В 1930-е здоровье Марии начало резко ухудшаться: обострились проблемы с почками, на глазах выросла катаракта, из-за чего женщина практически ослепла, появилось болезненное ощущение в кистях рук, обожженных радием, в результате чего они постоянно дергались и тряслись. В 1934 году Мария простудилась и болезнь протекала как обычный грипп, однако никакие методы лечения не помогали — исследовательнице становилось только хуже. Анализы крови показали необратимые изменения в составе крови и 4 июля 1934 года Мария Склодовская-Кюри умерла в возрасте 66 лет от воздействия своего же изобретения — многолетняя работа с радиоактивными веществами вызвала у женщины-ученого лейкемию. Мария вошла в историю как первый человек, скончавшийся от тяжелых последствий лучевой болезни, а ведь в самом начале своего исследования супруги верили, что радиация может стать актуальным лекарством и послужить во благо человечества.
Если вас впечатлила история жизни великой ученой, наполненной большой любовью, преданностью своему делу, признанием гендерного равенства в разных областях, чьи достижения заслуживают зрелищной экранизации, то вам стоит обратить внимание на фильм «Опасный элемент», российская премьера которого состоится в рамках фестиваля американского кино Amfest, а в широкий прокат выйдет 12 ноября.
Фото: kinopoisk.ru
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