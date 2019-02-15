Топурия, Джоли, Кардашьян и другие звезды с самой удачной пластикой носа

Сестер Кардашьян часто критикуют за то, что они помешаны на своей внешности и пластических операциях. Больше всего публику интересуют трансформации средней из сестер, Ким Кардашьян. Если посмотреть на старые фотографии звезды реалити и сравнить их с Ким нынешней, разница очевидна. Но сама супруга рэпера Канье Уэста в подробности своего преображения вдаваться не любит. Изменились ее губы нос, эксперты подозревают, что не обошлось без увеличения груди и липосакции, а главной темой для обсуждения являются ее ягодицы впечатляющего размера. Буквально на днях в беседе с визажистом Марио Дедивановичем Кардашьян заявила, что не переделывала нос у хирургов: «Я никогда не перекраивала свой нос, хотя многие писали и говорили обратное. Я всегда отвечала, что нужно дождаться рождения детей, потому что после родов многое меняется». А вы верите Ким?