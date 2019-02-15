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Топурия, Джоли, Кардашьян и другие звезды с самой удачной пластикой носа

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Кети Топурия

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Не секрет, что многие девушки в погоне за красотой достигают обратного эффекта и портят себя пластическими операциями. Мы же выбрали знаменитостей, которые решились на ринопластику, благодаря которой стали выглядеть более привлекательно.

Солистка группы A’Studio Кети Топурия скорректировала себе форму носа. Правда, певица уверяет, что решилась на пластическую операцию исключительно ради здоровья и поклонницей пластики не является. Как и многие звезды Кети заявила о том, что у нее была искривлена носовая перегородка, из-за чего она плохо дышала и была вынуждена лечь под нож. Хирурги в итоге исправили ей кончик носа и убрали горбинку. После таких перемен Топурия очень похорошела.

Сестер Кардашьян часто критикуют за то, что они помешаны на своей внешности и пластических операциях. Больше всего публику интересуют трансформации средней из сестер, Ким Кардашьян. Если посмотреть на старые фотографии звезды реалити и сравнить их с Ким нынешней, разница очевидна. Но сама супруга рэпера Канье Уэста в подробности своего преображения вдаваться не любит. Изменились ее губы нос, эксперты подозревают, что не обошлось без увеличения груди и липосакции, а главной темой для обсуждения являются ее ягодицы впечатляющего размера. Буквально на днях в беседе с визажистом Марио Дедивановичем Кардашьян заявила, что не переделывала нос у хирургов: «Я никогда не перекраивала свой нос, хотя многие писали и говорили обратное. Я всегда отвечала, что нужно дождаться рождения детей, потому что после родов многое меняется». А вы верите Ким?

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Вообще очень многие звезды уверяют, что не делали пластику, но если сравнить их архивные и новые снимки, верится в это с трудом. В любом случае знаменитые девушки из нашей подборки с ринопластикой не перестарались. Если они и меняли форму носа, то явно к лучшему. Больше фото звезд до и после ринопластики смотрите в нашей фотогалерее.

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Текст: Роман Страстный

Фото: eastnews, dpa, kinopoisk, globallookpress, starface, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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