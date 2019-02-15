Топурия, Джоли, Кардашьян и другие звезды с самой удачной пластикой носа

Солистка группы A’Studio Кети Топурия скорректировала себе форму носа. Правда, певица уверяет, что решилась на пластическую операцию исключительно ради здоровья и поклонницей пластики не является. Как и многие звезды Кети заявила о том, что у нее была искривлена носовая перегородка, из-за чего она плохо дышала и была вынуждена лечь под нож. Хирурги в итоге исправили ей кончик носа и убрали горбинку. После таких перемен Топурия очень похорошела.
Сестер Кардашьян часто критикуют за то, что они помешаны на своей внешности и пластических операциях. Больше всего публику интересуют трансформации средней из сестер, Ким Кардашьян. Если посмотреть на старые фотографии звезды реалити и сравнить их с Ким нынешней, разница очевидна. Но сама супруга рэпера Канье Уэста в подробности своего преображения вдаваться не любит. Изменились ее губы нос, эксперты подозревают, что не обошлось без увеличения груди и липосакции, а главной темой для обсуждения являются ее ягодицы впечатляющего размера. Буквально на днях в беседе с визажистом Марио Дедивановичем Кардашьян заявила, что не переделывала нос у хирургов: «Я никогда не перекраивала свой нос, хотя многие писали и говорили обратное. Я всегда отвечала, что нужно дождаться рождения детей, потому что после родов многое меняется». А вы верите Ким?
Вообще очень многие звезды уверяют, что не делали пластику, но если сравнить их архивные и новые снимки, верится в это с трудом. В любом случае знаменитые девушки из нашей подборки с ринопластикой не перестарались. Если они и меняли форму носа, то явно к лучшему. Больше фото звезд до и после ринопластики смотрите в нашей фотогалерее.
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Текст: Роман Страстный
Фото: eastnews, dpa, kinopoisk, globallookpress, starface, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru