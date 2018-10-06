logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Топ-«мочалка», бледная изнанка напоказ и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 30

Ольга Куриленко

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Похожий на мочалку топ, абсолютно прозрачное платье, нелепые штаны с мехом и молниями, которые словно шил слепой портной, смирительная рубашки для куклы Барби... На прошедшей неделе звезды снова отличились и удивили нас, пытаясь выглядеть стильно, модно и эффектно.

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко вышла на красную дорожку в топе, похожем на розовую мочалку, и в странных кожаных фиолетовых штанах с завязками. Можем не называть этот выход модным провалом, только потому что положение спасла красота Ольги.

Наталья Водянова

На одной из вечеринок парижской Недели моды Наталья Водянова появилась в не самом удачном платье. Блеклая подкладка напоказ, странный крой и висящие тут и там куски ткани еще мало кого красили. Хорошо, что Наталья умеет улыбаться так, что можно даже не обращать внимание на ее неудачные наряды.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян продолжает экспериментировать со стилем и демонстрировать всем свою пятую точку впечатляющих размеров. На этот раз Ким прошлась по улице в обтягивающем комбинезоне. Если бы космическое порно существовало, то девушки в нем, возможно, выглядели бы именно так.

Мишель Уильямс

Мишель Уильямс пришла на премьеру фильма «Венома» в очень красивом платье Louis Vuitton. Беда в том, что оно не шло Мишель. Из-за того, что платье было слишком длинным для актрисы, оно было похоже на ней на штору. Возможно, каблуки повыше спасли бы ситуацию.

Chanel West Coast

Челси Шанель Дадли, более известная своим сценическим псевдонимом Chanel West Coast, хотела выглядеть необычно, но в итоге перестаралась. Особенно нас впечатлили ее нелепые штаны с вставками, молниями, нашивками, лентами и даже мехом. Смотрятся они так, как будто кто-то учился шить.

Аллисон Холкер

1 / 2
Arrows-left
Arrows-right
Reload

Наверное, то, что было надето на Аллисон Холкер, сама она называет костюмом. К микрошортам и пиджаку не по размеру Алиссон решила добавить топ в виде небольшого куска ткани, крупные серьги-кольца и синие ботфорты. Красотка.

Светлана Пермякова

Мы были уверены, что уже никто не надевает белые майки и бюстгальтеры под прозрачные темные вещи, пока не увидели Светлану Пермякову.

Анна Калашникова

Анна Калашникова всегда выглядит на светских мероприятиях как наряженная новогодняя елка летом. Всегда ярко, нелепо на фоне других и не к месту. На этот раз Анна превзошла саму себя, надев на голову что-то похожее на солнце.

Лена Катина

Экс-участница группы «Тату» Лена Катина надела костюм со сложным принтом, который полнил ее и подчеркивал недостатки фигуры. Зачем?

Юлия Рыбакова

Юлия Рыбакова вышла на красную дорожку в красном бархатном комбинезоне, от которого как будто оторвали штанину. Странный наряд, правда?

Анна Панасенко

Бывшая жена Бориса Грачевского Анна Панасенко продолжает демонстрировать себя во всей красе на светских мероприятиях. На этот раз телеведущая пришла на церемонию вручения музыкальной премии в прозрачном платье, под которым сияла белизной ее пышная силиконовая грудь со следами от бикини.

Гостья премии Music Box

Победитель в списке самых провальных нарядов прошедшей недели — гостья премии Music Box. Похожее на смирительную рубашку розовое платье с надписью «Таня Барби», куклы Барби на голове в качестве шляпки, выжженные волосы и белые босоножки... Видимо, девушка в детстве играла не в те куклы.

Фото: eastnews, globallookpress, getty, starface, пресс-служба

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Самая красивая стюардесса России родила сына самому сексуальному политику
Больше не сваха: Роза Сябитова лишилась бизнеса в Москве
«Тошно смотреть на этот котелок змей»: известный певец осудил Орлову и Семенович, не появившихся на гала-концерте памяти Фриске
18-летняя дочь Ларисы Гузеевой снова изменилась до неузнаваемости
Эвелина Хромченко вынесла модный приговор Монике Беллуччи
«Моя красотка»: фото длинноногой Аллы Пугачевой в блоге Максима Галкина покорило поклонников