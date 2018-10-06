Топ-«мочалка», бледная изнанка напоказ и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

На одной из вечеринок парижской Недели моды Наталья Водянова появилась в не самом удачном платье. Блеклая подкладка напоказ, странный крой и висящие тут и там куски ткани еще мало кого красили. Хорошо, что Наталья умеет улыбаться так, что можно даже не обращать внимание на ее неудачные наряды.

Ким Кардашьян