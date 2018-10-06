Топ-«мочалка», бледная изнанка напоказ и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Ольга Куриленко
Ольга Куриленко вышла на красную дорожку в топе, похожем на розовую мочалку, и в странных кожаных фиолетовых штанах с завязками. Можем не называть этот выход модным провалом, только потому что положение спасла красота Ольги.
Наталья Водянова
На одной из вечеринок парижской Недели моды Наталья Водянова появилась в не самом удачном платье. Блеклая подкладка напоказ, странный крой и висящие тут и там куски ткани еще мало кого красили. Хорошо, что Наталья умеет улыбаться так, что можно даже не обращать внимание на ее неудачные наряды.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян продолжает экспериментировать со стилем и демонстрировать всем свою пятую точку впечатляющих размеров. На этот раз Ким прошлась по улице в обтягивающем комбинезоне. Если бы космическое порно существовало, то девушки в нем, возможно, выглядели бы именно так.
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс пришла на премьеру фильма «Венома» в очень красивом платье Louis Vuitton. Беда в том, что оно не шло Мишель. Из-за того, что платье было слишком длинным для актрисы, оно было похоже на ней на штору. Возможно, каблуки повыше спасли бы ситуацию.
Chanel West Coast
Челси Шанель Дадли, более известная своим сценическим псевдонимом Chanel West Coast, хотела выглядеть необычно, но в итоге перестаралась. Особенно нас впечатлили ее нелепые штаны с вставками, молниями, нашивками, лентами и даже мехом. Смотрятся они так, как будто кто-то учился шить.
Аллисон Холкер
Наверное, то, что было надето на Аллисон Холкер, сама она называет костюмом. К микрошортам и пиджаку не по размеру Алиссон решила добавить топ в виде небольшого куска ткани, крупные серьги-кольца и синие ботфорты. Красотка.
Светлана Пермякова
Мы были уверены, что уже никто не надевает белые майки и бюстгальтеры под прозрачные темные вещи, пока не увидели Светлану Пермякову.
Анна Калашникова
Анна Калашникова всегда выглядит на светских мероприятиях как наряженная новогодняя елка летом. Всегда ярко, нелепо на фоне других и не к месту. На этот раз Анна превзошла саму себя, надев на голову что-то похожее на солнце.
Лена Катина
Экс-участница группы «Тату» Лена Катина надела костюм со сложным принтом, который полнил ее и подчеркивал недостатки фигуры. Зачем?
Юлия Рыбакова
Юлия Рыбакова вышла на красную дорожку в красном бархатном комбинезоне, от которого как будто оторвали штанину. Странный наряд, правда?
Анна Панасенко
Бывшая жена Бориса Грачевского Анна Панасенко продолжает демонстрировать себя во всей красе на светских мероприятиях. На этот раз телеведущая пришла на церемонию вручения музыкальной премии в прозрачном платье, под которым сияла белизной ее пышная силиконовая грудь со следами от бикини.
Гостья премии Music Box
Победитель в списке самых провальных нарядов прошедшей недели — гостья премии Music Box. Похожее на смирительную рубашку розовое платье с надписью «Таня Барби», куклы Барби на голове в качестве шляпки, выжженные волосы и белые босоножки... Видимо, девушка в детстве играла не в те куклы.
Фото: eastnews, globallookpress, getty, starface, пресс-служба