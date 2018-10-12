Толкалина, Судзиловская и другие звезды с самыми длинными и стройными ногами

Сегодня в 00:00Толкалина, Судзиловская и другие звезды с самыми длинными и стройными ногамиКомментарииСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересного1 / 83Любовь ТолкалинаArrows-leftArrows-rightReloadОдной из самых привлекательных частей женского тела для мужчин являются ноги — длинные, стройные, изящные. Например, такие, как у Любови Толкалиной, Олеси Судзиловской, Шарлиз Терон, Адрианы Лимы, Елены Перминовой или баскетболистки Екатерины Лисиной, попавшей в книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных ног в мире (рост Екатерины — 205,7 сантиметра, а длина ног — 133 сантиметра). Мы собрали фотогалерею звезд, которые любят демонстрировать свои ноги в мини и платьях с высокими разрезами. А показать им действительно есть что.Текст: Роман СтрастныйФото: eastnews, globallookpress, starface, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ruТегиАлена ШишковаАнастасия Решетовакрасивые ногиЕлена ПерминоваИрина ШейкКлаудия ШифферШарлиз ТеронЯна РудковскаяЛюбовь ТолкалинаСветлана ХодченковаНаталья ВодяноваНаталья РудоваНиколь КидманногиОлеся СудзиловскаяПаулина АндрееваЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...