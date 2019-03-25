Тест: угадаете ли вы звезд по их детским фотографиям?

Сегодня в 00:00Тест: угадаете ли вы звезд по их детским фотографиям?КомментарииПредлагаем вам посмотреть, как российские звезды выглядели в детстве, и угадать по архивным фотографиям многолетней давности, кто из них кто. Некоторые с возрастом почти не изменились, другие просто повзрослели и стали более интересными, а некоторые и вовсе не похожи на себя школьных времен и первых лет жизни. Пройдите наш тест и определите, насколько глубоки ваши познания. Текст: Ангелина НежнаяФото: starface, vostock-photo, instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...