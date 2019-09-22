Сжавший грудь наряд, слишком маленькое черное платье и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Настасья Самбурская проигнорировала дресс-код вечеринки, на которой все должны были появиться непременно в чем-то розовом, и выбрала красный цвет. Красный актрисе безусловно идет, но в своем необычном наряде она была похожа на стюардессу или проводницу поезда в игривом халатике.

Виктория Одинцова