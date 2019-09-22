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Сжавший грудь наряд, слишком маленькое черное платье и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Снова выбрали знаменитостей, которые неудачно нарядились для светских выходов на минувшей неделе. На этот раз обошлось без фееричных провалов и слишком странных фантазийных образов.

Коби Смолдерс

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Коби Смолдерс появилась на одной из кинопремьер в сплющившем платье грудь, которое не только подчеркнуло достоинства фигуры актрисы, но и сделало ее похожей на летучую мышь с жировыми складками.

Маллори Эденс

Фото: Global Look Press / Billy Bennight/AdMedia

Маленькое черное платье давно стало модной легендой — в таком классическом наряде любая девушка выглядит стильно. Вот только Маллори Эденс выбрала слишком маленькое черное платье.

Николетт Шеридан

Фото: Global Look Press / FSadou/AdMedia

Не впечатлил нас и черный полупрозрачный комбинезон Николетт Шеридан, который она дополнила ремнем с массивным брелоком и босоножками на платформе. Вспомнили маму Стифлера из «Американского пирога»?

Трэйси Эллис Росс

Трэйси Эллис Росс в своем ярком розовом платье была похожа на вазу или, например, рулон тканей. К тому же. это дизайнерское творение было еще и мятым.

Юлия Барановская

Фото: Starface

Юлия Барановская тоже выбрала объемный наряд странной формы в розовых оттенках. Возможно, если бы не огромные рукава, телеведущая выглядела бы менее нелепо.

Дарья Клюкина

Фото: Starface

Участница реалити-шоу «Холостяк» Дарья Клюкина вышла в свет в образе учительницы начальных классов и выглядела довольно неуместно.

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская проигнорировала дресс-код вечеринки, на которой все должны были появиться непременно в чем-то розовом, и выбрала красный цвет. Красный актрисе безусловно идет, но в своем необычном наряде она была похожа на стюардессу или проводницу поезда в игривом халатике.

Виктория Одинцова

Ну, а наряд модели и популярной блогерши Виктории Одинцовой на той же вечеринке еще более недвусмысленно намекал на ролевые игры. Завершала эффектный образ розовая сумочка.

Текст: Роман Страстный

Фото: Globallookpress

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