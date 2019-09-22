Сжавший грудь наряд, слишком маленькое черное платье и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Коби Смолдерс
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Коби Смолдерс появилась на одной из кинопремьер в сплющившем платье грудь, которое не только подчеркнуло достоинства фигуры актрисы, но и сделало ее похожей на летучую мышь с жировыми складками.
Маллори Эденс
Фото: Global Look Press / Billy Bennight/AdMedia
Маленькое черное платье давно стало модной легендой — в таком классическом наряде любая девушка выглядит стильно. Вот только Маллори Эденс выбрала слишком маленькое черное платье.
Николетт Шеридан
Фото: Global Look Press / FSadou/AdMedia
Не впечатлил нас и черный полупрозрачный комбинезон Николетт Шеридан, который она дополнила ремнем с массивным брелоком и босоножками на платформе. Вспомнили маму Стифлера из «Американского пирога»?
Трэйси Эллис Росс
Трэйси Эллис Росс в своем ярком розовом платье была похожа на вазу или, например, рулон тканей. К тому же. это дизайнерское творение было еще и мятым.
Юлия Барановская
Фото: Starface
Юлия Барановская тоже выбрала объемный наряд странной формы в розовых оттенках. Возможно, если бы не огромные рукава, телеведущая выглядела бы менее нелепо.
Дарья Клюкина
Фото: Starface
Участница реалити-шоу «Холостяк» Дарья Клюкина вышла в свет в образе учительницы начальных классов и выглядела довольно неуместно.
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская проигнорировала дресс-код вечеринки, на которой все должны были появиться непременно в чем-то розовом, и выбрала красный цвет. Красный актрисе безусловно идет, но в своем необычном наряде она была похожа на стюардессу или проводницу поезда в игривом халатике.
Виктория Одинцова
Ну, а наряд модели и популярной блогерши Виктории Одинцовой на той же вечеринке еще более недвусмысленно намекал на ролевые игры. Завершала эффектный образ розовая сумочка.
Текст: Роман Страстный
Фото: Globallookpress
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