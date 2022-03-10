Сын воровки и мечта миллионов женщин: кто скрывался за жуткой маской Фантомаса
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Фото: Kinopoisk.ru
Тайна рождения
Жан Альфред Виллен-Маре родился в 1913 году во французском Шербуре. Его отец был ветеринаром, а мать занималась тремя детьми. У Жана были старшие брат и сестра, но девочка умерла незадолго до появления на свет младшего сына.
Родители развелись, когда Жану Маре было всего четыре года. Тогда мать забрала сыновей и перебралась с ними в Париж. Периодически она исчезала из жизни мальчиков. Жан постоянно писал матери письма, но адрес всегда проставляла тетка, с которой жил он и брат. Позже стало ясно, что Алин регулярно попадала за решетку за мелкие кражи. В семье были уверены, что у женщины болезнь — клептомания.
Когда Жан повзрослел мать призналась ему, что он не сын своего отца. Тот, якобы был бесплодным. Настоящим родителем парня она назвала его крестного.
Мать, которую Маре любил всем сердцем, оказывала на него не самое лучшее влияние. В юности он был драчливым и хулиганистым. Из-за нарушения дисциплины Жана регулярно выгоняли из лицеев. Да и кто потерпит насмешки переодетого в женское платье ученика над педагогами?
Когда парень все же получил аттестат о начальном образовании, то начал работать помощником фотографа. Наставник преподал ему первые уроки композиции и других основ фотографии и живописи. Кстати, уже тогда было ясно, что Маре талантлив в художественных видах искусства.
В актеры не брали
После окончания лицея Маре решительно намеревался стать актером. Он был самоуверенным молодым человеком. Уже в юности Жан Маре знал, что вырос красавцем: ростом выше среднего, отлично сложен, с мужественными чертами лица и заразительным зычным смехом.
Но приемные комиссии театральных курсов остудили его пыл. Трижды молодой Маре проваливал вступительные экзамены, но с четвертой попытки все же поступил.
Фото: Кадр видео
Жан Маре долгое время безуспешно рассылал свои фото во все компании, подбиравшие актеров. Удача улыбнулась в 1933-м, когда ему было 20 лет. Вскоре он получил эпизодическую роль в фильме Марселя Л’Эрбье «Скандал» (свою роль сыграл не только талант актера, но и личные связи). В последующие два года режиссер снял Маре еще в трех своих фильмах.
Два Жана
В конце 1930-х начинающий и перспективный актер встретил литератора, драматурга и режиссера Жана Кокто. До сих пор он считается одной из знаковых фигур в истории искусства Франции. Их творческий (и не только) союз длился четверть века вплоть до самой смерти Кокто. Драматург был старше актера на 25 лет, и в какой-то мере он заменил своему подопечного и отца.
Маре появлялся во всех постановках Кокто — фильмах и спектаклях.
Жан Маре не прерывал работу даже во время Второй Мировой войны, успел он послужить, был водителем бензовоза. За смелость его наградили Военным крестом.
В 1946 году зрители увидели «Красавицу и чудовище» в постановке Жана Кокто. Жан Маре исполнил сразу три роли: принца, Чудовища и друга Людовика Авелана. Примечательно, что актер снимался с Милой Парелли, на которой он был два года женат. Актер попросил девушку узаконить с ним отношения, чтобы он мог получить отпуск в несколько дней во время войны.
К слову, Маре приписывали отношения с Марлен Дитрих, но на самом деле они были лишь близкими друзьями.
Фото: East News
Фильм принес Жану Маре большую известность, а рукописный сценарий Жана Кокто десятилетия спустя продали на аукционе за 120 тысяч долларов.
Вскоре ежегодно стало выходить по несколько фильмов с участием актера. В 1950-м зрители увидели «Орфея». Кинокритики до сих пор уверены, что это лучшая роль Маре.
Фото: Kinopoisk.ru
В 1950-е появился условно новый киножанр, который условно называли «фильмы плаща и шпаги». Маре воплотил на экране образы мужественных, благородных и отважных героев («Граф Монте-Кристо», «Тайны Версаля», «Горбун» и другие), по которым сходили с ума миллионы женщин по всему миру.
С 1934 по 1960 год Жан Маре снялся в 50 фильмах и приобрел славу народного героя, мировой знаменитости секс-символа.
Кто ты, маска?
В 1964-м состоялась премьера «Фантомаса». Фильм имел такой успех, что его крутили в кинотеатрах всего мира, да и до сих пор его показывают по ТВ. Зрители раз за разом смотрят, как забавный инспектор Жюв пытается ловить неуловимого многоликого преступника.
В «Фантомасе» Жан Маре исполнил сразу четыре роли: самого Фантомаса, который постоянно меняет лица, журналиста Фандора, лорда Шелтона и тюремного надзирателя.
Фото: Кадр фильма
Во Франции фильм посмотрели 4,5 млн зрителей, а в СССР — 45,5 млн. В течение двух лет вышло еще два фильма: «Фантомас разбушевался» и «Фантомас против Скотланд-Ярда».
Приемный сын
Родных детей у Жана Маре не было. Но в 1962 году он усыновил 19-летнего Сержа Айала, с чьей матерью-цыганкой был знаком. Актер хотел сделать из него достойного человека, дать ему отличное образование. Но Серж был повесой — волочился за девушками и не брезговал деньгами своего названного отца. Одним словом, дружеские отношения наладить не удалось. Со временем Айал и Маре стали совершенно чужими и перестали общаться.
В начале, когда молодой человек только попал в дом Маре, он пытался строить карьеру как певец и артист, но из этого ничего не вышло. В итоге он махнул рукой на это дело, женился и открыл ресторан.
Серж Айал добровольно ушел из жизни в 2012 году.
Фото: East News
Художник и скульптор
В 960-е годы Маре перебрался из Парижа на Лазурный берег, где мог больше времени уделять творчеству. Однажды Пабло Пикассо, увидев его работы, заявил, что не понимает, как такой талантливый скульптор и художник может тратить жизнь на актерство.
Фото: East News
Начиная с 1970-х годов и вплоть до своей смерти Жан Маре снимался меньше, чем раньше (около 20 фильмов), больше времени посвящал живописи и театру.
Последний фильм с участием легендарного француза «Ускользающая красота» вышел на экраны в 1995 году.
Маре называл себя невероятным счастливчиком и считал несправедливым, что на него свалилось столько всего хорошего, а некоторым людям не достается ничего.
Фото: Кадр фильма
Онкология
В 1988 году Жану Маре поставили страшный диагноз — рак костного мозга. Но друзья так и не решились сказать ему правду. В 1996-м перед премьерой спектакля «Буря» Маре сильно, но на сцену вышел. Два года спустя он уже почти не передвигался, но близкие привезли актера на его персональную выставку в Каннах.
Жан Маре умер 8 ноября 1998 года из-за отека легких.
После смерти актера начались судебные тяжбы за наследство. Дело в том, что за несколько лет до кончины актер вычеркнул из завещания приемного сына, отозвав все документы, подтверждающие родство с ним. Все имущество Маре оставил близкой подруге и ее мужу. Но Серж Айал не смирился с потерей лакомого куска наследства и подал в суд. В итоге ему все же перешло часть наследства покойного приемного отца.
Фото: Konrad Giehr, Heinz-Jürgen Göttert, imago stock&people/ Global Look press, кадры фильмов, Kinopoisk.ru, Getty Images, East News