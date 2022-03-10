Сын воровки и мечта миллионов женщин: кто скрывался за жуткой маской Фантомаса

Жан Маре долгое время безуспешно рассылал свои фото во все компании, подбиравшие актеров. Удача улыбнулась в 1933-м, когда ему было 20 лет. Вскоре он получил эпизодическую роль в фильме Марселя Л’Эрбье «Скандал» (свою роль сыграл не только талант актера, но и личные связи). В последующие два года режиссер снял Маре еще в трех своих фильмах.

Два Жана

В конце 1930-х начинающий и перспективный актер встретил литератора, драматурга и режиссера Жана Кокто. До сих пор он считается одной из знаковых фигур в истории искусства Франции. Их творческий (и не только) союз длился четверть века вплоть до самой смерти Кокто. Драматург был старше актера на 25 лет, и в какой-то мере он заменил своему подопечного и отца.

Маре появлялся во всех постановках Кокто — фильмах и спектаклях.

Жан Маре не прерывал работу даже во время Второй Мировой войны, успел он послужить, был водителем бензовоза. За смелость его наградили Военным крестом.

В 1946 году зрители увидели «Красавицу и чудовище» в постановке Жана Кокто. Жан Маре исполнил сразу три роли: принца, Чудовища и друга Людовика Авелана. Примечательно, что актер снимался с Милой Парелли, на которой он был два года женат. Актер попросил девушку узаконить с ним отношения, чтобы он мог получить отпуск в несколько дней во время войны.

К слову, Маре приписывали отношения с Марлен Дитрих, но на самом деле они были лишь близкими друзьями.