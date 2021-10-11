Свадьбы, расставания, дети: как живут участницы второго сезона шоу «Беременна в 16»

Жить в деревню к Жене Ксения переехала сразу после окончания 9-го класса. Там она поступила учиться в техникум на трактористку. Страсть и эмоции в отношениях не раз доводили до ссор. К тому же девушка сильно ревновала избранника. И после очередного скандала парень отправил любимую с вещами обратно к родителям. И вернувшись в отчий дом, Ксения поняла, что ждет ребенка.

В августе 2021 года Евгений и Ксения отметили четвертую годовщину своих отношений. Поженились они незадолго до появления их дочери Светланы на свет в апреле 2019-го, а через четыре месяца они стали родителями. Свадьба была скромной. Невеста рассказывала, что никогда не хотела большой праздник. Поэтому они просто расписались в загсе в окружении самых близких, а после отметили торжество в семейном кругу в деревне.

Instagram молодой матери наполнен снимками с ребенком и мужем. В блоге Ксения рассказывает подписчицам о семейных буднях, о воспитании дочери, а также раскрывает детали отношений с мужем. Фолловеры в курсе событий, происходящих между мужем и женой, и том, как пара выходит из трудных жизненных ситуаций.

Мария Воропаева

Маша росла активной девочкой и примерной дочкой. У нее были близкие отношения с отцом, а с мамой — прохладные. Мать всегда твердила, что первым делом учеба, и ее не интересовали другие увлечения в жизни дочери. А Маша будучи школьницей влюбилась в Сашу.

Сказать об этом матери было страшно, ведь она всегда мечтала о принце для дочки, а не о простом парне с улицы. Узнав, что станет бабушкой, родительница категорично настаивала на аборте.