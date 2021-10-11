Свадьбы, расставания, дети: как живут участницы второго сезона шоу «Беременна в 16»
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/evasova_life
Поклонники следили за жизнью юных участниц, переживали из-за их душевных терзаний и радовались их успехам. Как же живут героини шоу после окончания съемок второго сезона, премьера которого состоялась в 2019 году?
Евгения Васова
История Жени из Барнаула была одной из самых громких в сезоне. На проекте девушка рассказала, что ее родители развелись, а мама в поисках лучшего заработка меняла работу, из-за чего семье приходилось не раз переезжать на новое место. Несмотря на кочевой образ жизни, Евгения в школе училась хорошо и планировала поступить в вуз.
В очередной раз Женя с мамой поселились в Саяногорске, но вскоре родительнице предложили работу в Москве. Дочь отказалась ехать с ней: к тому времени она встретила свою любовь в лице Максима, который был значительно старше нее.
Вскоре участница проекта узнала, что ждет ребенка. Но пикантность ситуации заключалась в том, что мужчина был женат и его супруга ждала второго ребенка. Законная жена пыталась вернуть загулявшего главу семейства домой, но безуспешно.
Максим, по словам Евгении, подарил ей особенную жизнь — он ухаживал и дарил подарки.
У Жени с Максимом родилась дочь Валерия. В Instagram молодая мать рассказывает о своих родительских буднях и делится семейными фото. В шапке ее профиля написано: «Та с "Б16", которая мужика увела».
Евгении уже 19 лет и она ждет второго ребенка. В блоге участница «Беременна в 16» призналась, что вторая беременность была незапланированной и до определенного времени она не любила будущего малыша. Известно, что Женя и Максим ждут вторую девочку, которая появится на свет в начале января 2022-го.
Ксения Батуева
Ксения родилась в Красноярске. Ее семья была полной и благополучной. Будущего мужа и отца своего ребенка девушка знала с детства. Женя был соседом ее бабушки в деревне. Сначала Жена и Ксюша дружили, потом они не общались долгое время, а после вновь встретились. Но теперь у молодых людей завязалась не дружба, а любовь.
Жить в деревню к Жене Ксения переехала сразу после окончания 9-го класса. Там она поступила учиться в техникум на трактористку. Страсть и эмоции в отношениях не раз доводили до ссор. К тому же девушка сильно ревновала избранника. И после очередного скандала парень отправил любимую с вещами обратно к родителям. И вернувшись в отчий дом, Ксения поняла, что ждет ребенка.
В августе 2021 года Евгений и Ксения отметили четвертую годовщину своих отношений. Поженились они незадолго до появления их дочери Светланы на свет в апреле 2019-го, а через четыре месяца они стали родителями. Свадьба была скромной. Невеста рассказывала, что никогда не хотела большой праздник. Поэтому они просто расписались в загсе в окружении самых близких, а после отметили торжество в семейном кругу в деревне.
Instagram молодой матери наполнен снимками с ребенком и мужем. В блоге Ксения рассказывает подписчицам о семейных буднях, о воспитании дочери, а также раскрывает детали отношений с мужем. Фолловеры в курсе событий, происходящих между мужем и женой, и том, как пара выходит из трудных жизненных ситуаций.
Мария Воропаева
Маша росла активной девочкой и примерной дочкой. У нее были близкие отношения с отцом, а с мамой — прохладные. Мать всегда твердила, что первым делом учеба, и ее не интересовали другие увлечения в жизни дочери. А Маша будучи школьницей влюбилась в Сашу.
Сказать об этом матери было страшно, ведь она всегда мечтала о принце для дочки, а не о простом парне с улицы. Узнав, что станет бабушкой, родительница категорично настаивала на аборте.
Фото: www.instagram.com/voropaev.a_
Но Маша самостоятельно сделала свой выбор. Она вышла замуж за Александра и родила сына Андрюшку. После в интервью телеканалу «Ю» молодая мать признавалась, что счастлива как никогда, несмотря на все трудности. «Бывает, я не сплю, по 24 часа не отхожу от сына. Когда муж на работе, все делаю сама. Но я очень счастлива», — признавалась она.
Новоиспеченные родители живут в семье мужа и на зарплату Александра, работающего охранником. Отношения с мамой у Маши наладились. Она приняла и полюбила внука, помогает дочери с его воспитанием. «Мама уже не раз просила у меня прощения, что отправляла на аборт», — рассказывала Мария.
В планах у молодой семьи: купить собственное жилье, получить высшее образование и найти достойную работу.
Полина Афанасьева
У Полины было трудное детство: отец пил и поколачивал жену и дочь. После и мать девушки пристрастилась к бутылке. Сейчас жив только отец, Полина с ним изредка общается, но простить не может.
Фото: www.instagram.com/polinaafana
После того как родителей лишили прав на ребенка, девочка скиталась по приемным семьям. У нее была лишь одна подруга Кристина. И Полина до безумия влюбилась в ее брата Максима, но долгое время не могла ему признаться в чувствах. Тогда молодой человек сделал первый шаг и рассказал о том, что испытывает. Мать парня Любовь была против отношений сына с несовершеннолетней девушкой. После того как Полина рассказала о беременности, разразился скандал: Максим потребовал сделать ДНК-тест, так как его убелили, что ребенок нагулянный.
После того как анализ доказал его отцовство, парень, по словам Полины, стал более внимательным и заботливым. У пары родился сын Владислав, но отношения влюбленные так и не узаконили, пока не сложилось. Молодые родители живут с Любовью, которая приняла ситуацию. Полина рассказала, что отношения у нее с матерью любимого мужчины доверительные. И так как у новоиспеченной бабушки проблемы со здоровьем, девушка успевает не только ухаживать за ребенком, но и помогать по дому.
А в скором времени Максим и Полина станут родителями во второй раз, они ждут дочь.
Виктория
История Виктории из Саратова не имеет такого же счастливого конца, как истории других участниц проекта.
Фото: www.instagram.com/vi.andsofi
Вика с трудом получила аттестат об окончании 9-го класса — учеба давалась ей слишком тяжело. Да и мысли у нее были о другом. Девушка с головой окунулась в роман с юношей всего на год старше нее.
Познакомились Вика и Константин в компании общих друзей. Сначала переписывались, потом гуляли, а однажды встретили Новый год — и больше не расставались. Когда школьница рассказала отцу о беременности, ее отец был в бешенстве и запретил Косте появляться в их доме.
Отношения пары складывались весьма непросто. Костя поднимал руку на подругу-подростка, а его мать обзывала девушку непечатными словами. Но, несмотря на все это, Константин и Виктория поженились. У них родилась дочь Соня. Молодая мать с малышкой живут с бабушкой и дедушкой.
«Мама мне во всем помогает. Папа тоже быстро вжился в свою роль», — рассказывала Вика.
Она признается, что на развод с Костей не подала, хотя никогда не сможет простить его. После рождения Сони он помогал с ребенком, только когда Виктория его об этом просила. Денег на малышку он не давал, так как не работал.
Виктория ведет закрытый аккаунт в Instagram, где рассказывает о своих родительских буднях.
София Валуйская
София росла трудным подростком. Отец бросил ее мать, когда Соня еще даже не родилась. Девушка в школьные годы сильно выделялась среди сверстников: красила волосы, наносила татуировки. Окружающие считали ее выскочкой, а бабушка с мамой едва с ней справлялись.
Фото: www.instagram.com/valuyskaya_
Но однажды у Сони появилась собака. И как-то на прогулке с питомцем девушка разговорилась с парнем Григорием из соседнего подъезда. У них начался роман. Но со временем Гриша превратился из заботливого ухажера в тирана, который даже мог поднять руку. София уже собралась разорвать с ним отношения, но узнала, что беременна.
У молодой матери родилась дочь Фаина, София решила вытерпеть все трудности ради малышки. В интервью несовершеннолетняя родительница уверенно говорила, что не хочет жить с Гришей, но пока не решается уйти от него, так как живет в квартире его бабушки. К тому же единственный доход в семье — зарплата молодого папаши. Но денег все равно катастрофически не хватало.
Справиться со всеми заботами Софии помогала мама, а Григорий не проявлял особого рвения в воспитании дочери: «Он помогает, только когда выспится, поест, искупается... Когда переделает все свои дела», — жаловалась на непростую жизнь София Валуйская.
В последнее время в ее Instagram все чаще мелькают фото с другим молодым человеком.
Майя Акимова
Майя росла в неполной семье только с мамой. Но их отношения нельзя было назвать близкими. И то тепло, что девушка не нашла в семье, она получила от любимого парня Андрея. После очередной ссоры дома школьница переехала к избраннику. Пара стала планировать общую семью и ребенка.
Фото: www.instagram.com/maiyarik
Сын Майи Ярослав родился недоношенным, но вскоре догнал сверстников по весу и росту. Отношения матери с отцом ребенка были непростыми, парень оказался в наркологической клинике.
Растить сына молодой человек не помогает. По словам девушки, вся его семья отказалась от малыша. Ей приходится одной поднимать ребенка, но Майя справляется.
У Майи появился новый мужчина, на несколько лет старше нее. Он хорошо относится к Ярославу и хочет, чтобы мальчик, повзрослев, называл его папой.
Мечта девушки — окончить юридический факультет и переехать из провинции в Москву.
Снежана
Снежана росла с мамой и старшей сестрой. С трех лет девочка занималась фигурным катанием — и весьма успешно. Снежану пригласили продолжить обучение в столице. И мать, не раздумывая, бросила все и перебралась с дочками в Москву. Но в 14 лет Снежана ее огорошила сначала желанием завязать с фигурным катанием, а после тем, что влюбилась в Бориса.
Фото: www.instagram.com/snez.hanafartuna
Со временем мать приняла избранника несовершеннолетней дочери. Девушка тем временем начала работать моделью, но вскоре узнала, что беременна.
У Бориса и Снежаны родилась дочь Адель. Но жениться они не торопились: Снежана мечтала, чтобы избранник сделал ей «нормальное» предложение руки и сердца, и хотела отметить свадьбу в шикарном отеле с бассейном на крыше.
Молодая семья живет с матерью девушки. Содержит всех новоиспеченная бабушка. После появления дочери Борис нигде не работал, но хотел научиться зарабатывать деньги в Сети. Снежана рассказывала, что не планирует учиться, ведь зарабатывать деньги в блоге можно и без образования.
Мечта Снежаны — обзавестись недвижимостью и получать пассивный доход. У молодой мамы две страницы в Instagram: на одной из них она публикует фото с ребенком и кадры смелых фотосессий с Борисом, на другой — выкладывает свои снимки.
Фото и видео: Instagram