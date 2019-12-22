passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Стразы-«болячки», наряд приведения и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 30

Каро Культ

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Минувшая неделя была богата на нелепые и чрезмерно откровенные выходы знаменитостей в свет. Слишком много обнаженного тела, неудачные дизайнерские решения, неподходящие к фигуре наряды и не только...

Каро Культ

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Каро Культ вышла в свет в абсолютно прозрачном комбинезоне, который был украшен стразами, похожими на болячки...

Кери Расселл

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Кери Расселл выглядела как приведение в своем платье-простыне.

Янина Агнес Шредер

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Янина Агнес Шредер надела довольно забавный комбинезон с ярким принтом, но он ее совершенно не красил... А только визуально прибавил несколько лишних килограммов.

Дженнифер Акерман

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Если Дженнифер Акерман не собралась играть принцессу Жасмин во всем известной сказке про Аладдина, мы не понимаем, зачем она оделась в этом маскарадный атласный наряд.

Ана Виллафейн

Фото: Global Look Press / AdMedia

Ана Виллафейн в своем слишком откровенном и безвкусном платье в стиле дерзкой выпускницы нас тоже не впечатлила.

Абби Куинн

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Абби Куинн зачем-то закуталась в кусок неприглядной блестящей оберточной бумаги. Может, подумала, что это классный наряд для выхода в свет?

Яна Палласке

Фото: Global Look Press / www.imago-images.de

Яна Палласке и вовсе решила выйти в свет в непонятном куске ткани, похожем на снятую со змеи кожу.

Диана Мэдисон

Фото: Global Look Press / AdMedia

Диана Мэдисон была похожа и на штору, и на кресло...

В. Бозмен

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

В. Бозмен решиа предстать перед широкой общественностью в роди эксгибициониста в лакированном плаще и с крестами на грудях.

Хелен Хант

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Любим Хелен Хант, но на этот раз наряд она выбрала явно неудачный: старомодный комбинезон с рюшами и кружевом в духе БДСМ прошлых лет ее только портил.

Элизабет Дэйли

Фото: Global Look Press / AdMedia

Элизабет Дэйли и вовсе выглядела как... А, впрочем, додумайте сами.

Антье Утгаард

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Антье Утгаард выбрала слишком маленькое платье для своих внушительных форм.

Меган Трейнор

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Меган Трейнор, напротив, слишком уж пыталась скрыть свои формы под объемным белым платьем и выглядела так, как будто вышла в свет в одеяле.

Бини Фелдштейн

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Бини Фелдштейн оделась как скромная учительница, принарядившаяся для утренника, которую так и хочется отправить в какой-нибудь «Модный приговор».

Фото: globallookpress

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!