Стразы-«болячки», наряд приведения и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Каро Культ
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Каро Культ вышла в свет в абсолютно прозрачном комбинезоне, который был украшен стразами, похожими на болячки...
Кери Расселл
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Кери Расселл выглядела как приведение в своем платье-простыне.
Янина Агнес Шредер
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Янина Агнес Шредер надела довольно забавный комбинезон с ярким принтом, но он ее совершенно не красил... А только визуально прибавил несколько лишних килограммов.
Дженнифер Акерман
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Если Дженнифер Акерман не собралась играть принцессу Жасмин во всем известной сказке про Аладдина, мы не понимаем, зачем она оделась в этом маскарадный атласный наряд.
Ана Виллафейн
Фото: Global Look Press / AdMedia
Ана Виллафейн в своем слишком откровенном и безвкусном платье в стиле дерзкой выпускницы нас тоже не впечатлила.
Абби Куинн
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Абби Куинн зачем-то закуталась в кусок неприглядной блестящей оберточной бумаги. Может, подумала, что это классный наряд для выхода в свет?
Яна Палласке
Фото: Global Look Press / www.imago-images.de
Яна Палласке и вовсе решила выйти в свет в непонятном куске ткани, похожем на снятую со змеи кожу.
Диана Мэдисон
Фото: Global Look Press / AdMedia
Диана Мэдисон была похожа и на штору, и на кресло...
В. Бозмен
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
В. Бозмен решиа предстать перед широкой общественностью в роди эксгибициониста в лакированном плаще и с крестами на грудях.
Хелен Хант
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Любим Хелен Хант, но на этот раз наряд она выбрала явно неудачный: старомодный комбинезон с рюшами и кружевом в духе БДСМ прошлых лет ее только портил.
Элизабет Дэйли
Фото: Global Look Press / AdMedia
Элизабет Дэйли и вовсе выглядела как... А, впрочем, додумайте сами.
Антье Утгаард
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Антье Утгаард выбрала слишком маленькое платье для своих внушительных форм.
Меган Трейнор
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Меган Трейнор, напротив, слишком уж пыталась скрыть свои формы под объемным белым платьем и выглядела так, как будто вышла в свет в одеяле.
Бини Фелдштейн
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Бини Фелдштейн оделась как скромная учительница, принарядившаяся для утренника, которую так и хочется отправить в какой-нибудь «Модный приговор».
Фото: globallookpress
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