Страсти Лободы, «стриптиз» Киркорова, драка Бузовой и не только: самые провокационные клипы 2019 года

Пока знаменитости уже готовят для своих поклонников новые проекты, предлагаем вспомнить, чем они удивили нас в прошедшем году. Светлана Лобода, например, устроила очень жаркие танцы в клипе «Пуля-дура» и драку в клипе Тилля Линдеманна Frau & Mann. Филипп Киркоров снова решился на эксперименты и устроил не совсем обычный стриптиз. Ольга Бузова показала, как жестко она будет мстить всем мужчинам, которые посмеют разбить ей сердце своей неверностью... В общем, предлагаем вспомнить самые яркие и провокационные клипы 2019-го.