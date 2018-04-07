Странное «голое» платье, нелепые прозрачные юбки и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Анастасия Волочкова никогда не являлась иконой стиля, да и не пыталась строить из себя эталон элегантности. Вот и снова балерина оделась в своих лучших традициях — платье в аляповатых розочках и смелым декольте с грудями вразлет эффектно дополнили старомодные белые босоножки на огромных каблуках и платформах, похожие на копыта. Последние, видимо, так понравились Анастасии, что она стала носить их и с другими не менее смелыми нарядами. Подробнее — в галерее.

Элисон Стоунер