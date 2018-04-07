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Странное «голое» платье, нелепые прозрачные юбки и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

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Элисон Стоунер
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Звезды все чаще стали выходить на красные дорожки в панталонах под прозрачными платьями и неудачно экспериментировать с необычными вещами и аксессуарами. Неизменным лишь остается стиль Анастасии Волочковой, которая в очередной раз продемонстрировала свою любовь к дерзким декольте и туфлям-копытам.

Елена Бирюкова

Елена Бирюкова пришла на премию «Ника» в странном наряде. На черное мини-платье актриса надела что-то похоже на огромную занавеску. Смотрелось само по себе сомнительно, так Елена еще и надела под воздушную прозрачную ткань черные ботильоны, а сверху повесила какую-то детскую сумочку.

Анастасия Задорожная

Анастасия Задорожная продолжает превращаться из хрупкой блондинки в аппетитную девушку с формами. Вот только в просторном бархатном платье-халате актриса выглядела так, как будто она располнела и пытается это скрыть. В общем, наряд совсем не красил Настю и был скорее похож на домашний халат.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова никогда не являлась иконой стиля, да и не пыталась строить из себя эталон элегантности. Вот и снова балерина оделась в своих лучших традициях — платье в аляповатых розочках и смелым декольте с грудями вразлет эффектно дополнили старомодные белые босоножки на огромных каблуках и платформах, похожие на копыта. Последние, видимо, так понравились Анастасии, что она стала носить их и с другими не менее смелыми нарядами. Подробнее — в галерее.

Элисон Стоунер

Элисон Стоунер вышла на красную дорожку в прозрачном черном платье-сетке с очень глубоком декольте, которое благодаря неудачному крою визуально сплющивало ее грудь. Но это еще полбеды. Под прозрачной тканью и в очень высоком разрезе можно было разглядеть панталоны телесного цвета. Что-то не очень секси получилось.

Алиша Мари

Алише Мари в ее кожаном топе на шнуровке и блестящей черной юбке скорее подошла бы плетка в руках, а не клатч. Хотя кто знает, может, после премьеры она собиралась на БДСМ-вечеринку, а плетку до поры до времени спрятала в сумочку.

Тиффани Смит

Тиффани Смит явно перемудрила с образом и надела одним махом очень много странных вещей. Асимметричное двухслойное платье из какой-то полинявшей ткани она решила дерзко сочетать с цветастыми ботфортами, крупными серьгами и клатчем с массивной золотой застежкой в виде пантеры. В итоге при виде Тиффани рябило в глазах.

Никки Белла

Никки Белла в мятом серебристом платье-ночнушке с голой спиной и едва прикрывавшем соски, замшевых ботвортах и с «отутюженным» черным хвостом была скорее похожа на стриптизершу, чем на звезду реслинга.

Кейси Берк

Кейси Берк выбрала не самый удачный и подходящий для красной дорожки цветастый комбинезон и дополнила его ботильонами-копытами цвета детской неожиданности.

Дэни Гарсия

Кинопродюсер Дэни Гарсия сама по себе женщина крупная, а в этом комбинезоне с открытыми плечами и широкими штанинами смотрелась вообще устращающе. Получилось как-то совсем неженственно.

Фото: globallookpress, архивы пресс-служб

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