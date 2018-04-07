Странное «голое» платье, нелепые прозрачные юбки и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Елена Бирюкова
Елена Бирюкова пришла на премию «Ника» в странном наряде. На черное мини-платье актриса надела что-то похоже на огромную занавеску. Смотрелось само по себе сомнительно, так Елена еще и надела под воздушную прозрачную ткань черные ботильоны, а сверху повесила какую-то детскую сумочку.
Анастасия Задорожная
Анастасия Задорожная продолжает превращаться из хрупкой блондинки в аппетитную девушку с формами. Вот только в просторном бархатном платье-халате актриса выглядела так, как будто она располнела и пытается это скрыть. В общем, наряд совсем не красил Настю и был скорее похож на домашний халат.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова никогда не являлась иконой стиля, да и не пыталась строить из себя эталон элегантности. Вот и снова балерина оделась в своих лучших традициях — платье в аляповатых розочках и смелым декольте с грудями вразлет эффектно дополнили старомодные белые босоножки на огромных каблуках и платформах, похожие на копыта. Последние, видимо, так понравились Анастасии, что она стала носить их и с другими не менее смелыми нарядами. Подробнее — в галерее.
Элисон Стоунер
Элисон Стоунер вышла на красную дорожку в прозрачном черном платье-сетке с очень глубоком декольте, которое благодаря неудачному крою визуально сплющивало ее грудь. Но это еще полбеды. Под прозрачной тканью и в очень высоком разрезе можно было разглядеть панталоны телесного цвета. Что-то не очень секси получилось.
Алиша Мари
Алише Мари в ее кожаном топе на шнуровке и блестящей черной юбке скорее подошла бы плетка в руках, а не клатч. Хотя кто знает, может, после премьеры она собиралась на БДСМ-вечеринку, а плетку до поры до времени спрятала в сумочку.
Тиффани Смит
Тиффани Смит явно перемудрила с образом и надела одним махом очень много странных вещей. Асимметричное двухслойное платье из какой-то полинявшей ткани она решила дерзко сочетать с цветастыми ботфортами, крупными серьгами и клатчем с массивной золотой застежкой в виде пантеры. В итоге при виде Тиффани рябило в глазах.
Никки Белла
Никки Белла в мятом серебристом платье-ночнушке с голой спиной и едва прикрывавшем соски, замшевых ботвортах и с «отутюженным» черным хвостом была скорее похожа на стриптизершу, чем на звезду реслинга.
Кейси Берк
Кейси Берк выбрала не самый удачный и подходящий для красной дорожки цветастый комбинезон и дополнила его ботильонами-копытами цвета детской неожиданности.
Дэни Гарсия
Кинопродюсер Дэни Гарсия сама по себе женщина крупная, а в этом комбинезоне с открытыми плечами и широкими штанинами смотрелась вообще устращающе. Получилось как-то совсем неженственно.
Фото: globallookpress, архивы пресс-служб