Странное декольте на неидеальной груди, «шуба попугая» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
Уитни Боуэрс
Платье Уитни Боуэрс само по себе не самое удачное, а на актрисе, грудь которой далека от идеала, выглядело и вовсе ужасно. Зачем было уродовать и без того проблемный бюст, непонятно. Впрочем, в образе Боуэрс было плохо все: и слипшиеся черные ресницы, и сухие неухоженные волосы, которые как будто собрались красить, но в последний момент передумали.
Светлана Лобода
Светлана Лобода тоже решила поэкспериментировать с необычным декольте. Получилось не так плачевно, как у Уитни Боуэрс, но это, определенно, не самый удачный выход певицы.
Маша Распутина
Наверное, если застрявшая в лихих девяностых Маша Распутина смоет свой макияж советской буфетчицы, поменяет пластиковые кудри на более вменяемую укладку и перестанет одеваться в стиле рвущейся в Гималаи мадам Брошкиной, поезда полетят с рельсов, растают ледники, планеты сойдут с орбит... Так что, наверное, лучше и не надо.
Алина Алексеева
Алина Алексеева навертела все и сразу: сделала прическу в форме ананаса, накрасила губы яркой помадой, надела вечернее платье, туфли с помпошками и объемную ярко-желтую шубу. В итоге была похожа на мокрого и лохматого попугая.
Ирина Рахманова
Комбинезон Ирины Рахмановой, наверное, хорош на даче — зимой, ночью, когда надо убрать мангал после шашлыков, потому что гости наелись и завалились спать, а убирать все кому-то надо.
Келли Гарнер
Келли Гарнер на красной дорожке была похожа на прачку, совращенную похотливым маркизом де Садом в каком-нибудь темном коридоре. Не хватало только тазика в руках и полотенца на плече.
Лора Дерн
Лора Дерн недавно снялась в расхваленном кинокритиками сериале «Большая маленькая ложь», а мечтает, судя по этому наряду, либо о роли в «Американской истории ужасов», либо хочет побыть госпожой в ролевой БДСМ-игре.
Нуми Рапас
Нуми Рапас прилетела в Токио представлять боевик «Яркость». Актриса пыталась соответствовать безумной японской моде и немного перестаралась.
Ирина Пегова
Ирина Пегова выбрала платье не по размеру, в котором ей было заметно неудобно и трудно дышать, сидеть и даже стоять. Зачем так себя мучать да еще подчеркивать свои недостатки? Черные ботильоны на тракторной подошве сделали силуэт еще более тяжелым.
Фото: архивы пресс-служб, eastnews, globallookpress