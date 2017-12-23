Некоторые женщины так стремятся показать те части тела, которые им лучше прикрывать или визуально корректировать, что на красных дорожках на них хочется накинуть большое черное покрывало — чтобы не травмировать чувства окружающих.

Уитни Боуэрс

Платье Уитни Боуэрс само по себе не самое удачное, а на актрисе, грудь которой далека от идеала, выглядело и вовсе ужасно. Зачем было уродовать и без того проблемный бюст, непонятно. Впрочем, в образе Боуэрс было плохо все: и слипшиеся черные ресницы, и сухие неухоженные волосы, которые как будто собрались красить, но в последний момент передумали. Светлана Лобода

Светлана Лобода тоже решила поэкспериментировать с необычным декольте. Получилось не так плачевно, как у Уитни Боуэрс, но это, определенно, не самый удачный выход певицы. Маша Распутина

Наверное, если застрявшая в лихих девяностых Маша Распутина смоет свой макияж советской буфетчицы, поменяет пластиковые кудри на более вменяемую укладку и перестанет одеваться в стиле рвущейся в Гималаи мадам Брошкиной, поезда полетят с рельсов, растают ледники, планеты сойдут с орбит... Так что, наверное, лучше и не надо. Алина Алексеева

Алина Алексеева навертела все и сразу: сделала прическу в форме ананаса, накрасила губы яркой помадой, надела вечернее платье, туфли с помпошками и объемную ярко-желтую шубу. В итоге была похожа на мокрого и лохматого попугая. Ирина Рахманова

Комбинезон Ирины Рахмановой, наверное, хорош на даче — зимой, ночью, когда надо убрать мангал после шашлыков, потому что гости наелись и завалились спать, а убирать все кому-то надо. Келли Гарнер

Келли Гарнер на красной дорожке была похожа на прачку, совращенную похотливым маркизом де Садом в каком-нибудь темном коридоре. Не хватало только тазика в руках и полотенца на плече. Лора Дерн

Лора Дерн недавно снялась в расхваленном кинокритиками сериале «Большая маленькая ложь», а мечтает, судя по этому наряду, либо о роли в «Американской истории ужасов», либо хочет побыть госпожой в ролевой БДСМ-игре. Нуми Рапас

Нуми Рапас прилетела в Токио представлять боевик «Яркость». Актриса пыталась соответствовать безумной японской моде и немного перестаралась. Ирина Пегова