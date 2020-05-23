Шейк, Андреева, Асмус и другие звездные красотки в классических брючных костюмах: фото
Фото: Getty
Одной из самых больших поклонниц строгих костюмов лаконичного кроя является актриса Паулина Андреева.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус предпочитает более удобные и менее строгие костюмы.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Модели Белла Хадид и Кендалл Дженнер демонстрируют, как можно носить брючные костюмы ярких оттенков, сочетая их как с обувью на каблуках, так и с кедами на плоской подошве.
Фото: Eastnews
Известная скромница, звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова предлагает сочетать брючный костюм с водолазкой того же цвета.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
А вот более смелая девушка Джиджи Хадид предпочитает носить пиджак с довольно глубоким вырезом на обнаженном теле.
Фото: Globallookpress / face to face
Еще более дерзкий образ в брючном костюме пудрово-розового оттенка продемонстрировала певица Нюша.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Открывать зону декольте, сочетая в образе строгость и сексуальность, маскулинность и женственность, нравится и Ксении Собчак.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Кети Топурия любит заигрывать с мужским стилем, оставаясь при этом женственной и сексапильной. Певица носит брючные костюмы с пиджаком на голое тело и сочетает их с грубыми ботинками.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Кейт Бланшетт и Николь Кидман умеют носить классические костюмы с особым шиком — словно с мужского плеча, но при этом идеально на них сидящие, спокойных оттенков и в сочетании с белоснежными сорочками, строгой обувью и даже галстуком.
Фото: Globallookpress / Lavinia Fontana_Geisler-Fotopres
Олеся Судзиловская предлагает более дерзкий вариант — актриса дополнила ярко-красный брючный костюм не совсем обычного кроя топом-бандо.
Фото: Starface
Самый провокационный образ в брючном костюме продемонстрировала Ким Кардашьян, надевшая расстегнутый пиджак на голое тело.
Фото: Globallookpress / Birdie Thompson
Больше ярких, стильных, знаменитых девушек в классических (и более необычных), строгих (и не очень) брючных костюмах — в нашей фотогалерее.
Фото: getty, estnews, dpa, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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