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Шейк, Андреева, Асмус и другие звездные красотки в классических брючных костюмах: фото

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Ирина Шейк

Фото: Getty

Как правило, знаменитости предпочитают выходить в свет и блистать на красных дорожках в эффектных платьях. Однако бывают и исключения. Не менее (а, может, даже и более) стильно, женственно и привлекательно они выглядят в классических брючных костюмах.

Одной из самых больших поклонниц строгих костюмов лаконичного кроя является актриса Паулина Андреева.

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Паулина Андреева

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус предпочитает более удобные и менее строгие костюмы.

Кристина Асмус

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Модели Белла Хадид и Кендалл Дженнер демонстрируют, как можно носить брючные костюмы ярких оттенков, сочетая их как с обувью на каблуках, так и с кедами на плоской подошве.

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Белла Хадид

Фото: Eastnews

Известная скромница, звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова предлагает сочетать брючный костюм с водолазкой того же цвета.

Елизавета Арзамасова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

А вот более смелая девушка Джиджи Хадид предпочитает носить пиджак с довольно глубоким вырезом на обнаженном теле.

Джиджи Хадид

Фото: Globallookpress / face to face

Еще более дерзкий образ в брючном костюме пудрово-розового оттенка продемонстрировала певица Нюша.

Нюша

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Открывать зону декольте, сочетая в образе строгость и сексуальность, маскулинность и женственность, нравится и Ксении Собчак.

Ксения Собчак

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Кети Топурия любит заигрывать с мужским стилем, оставаясь при этом женственной и сексапильной. Певица носит брючные костюмы с пиджаком на голое тело и сочетает их с грубыми ботинками.

Кети Топурия

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Кейт Бланшетт и Николь Кидман умеют носить классические костюмы с особым шиком — словно с мужского плеча, но при этом идеально на них сидящие, спокойных оттенков и в сочетании с белоснежными сорочками, строгой обувью и даже галстуком.

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Кейт Бланшетт

Фото: Globallookpress / Lavinia Fontana_Geisler-Fotopres

Олеся Судзиловская предлагает более дерзкий вариант — актриса дополнила ярко-красный брючный костюм не совсем обычного кроя топом-бандо.

Олеся Судзиловская

Фото: Starface

Самый провокационный образ в брючном костюме продемонстрировала Ким Кардашьян, надевшая расстегнутый пиджак на голое тело.

Ким Кардашьян

Фото: Globallookpress / Birdie Thompson

Больше ярких, стильных, знаменитых девушек в классических (и более необычных), строгих (и не очень) брючных костюмах — в нашей фотогалерее.

Фото: getty, estnews, dpa, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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