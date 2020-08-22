Стильная, нежная, скромная и женственная: самые эффектные выходы в свет Равшаны Курковой
Фото: Starface
Равшана Куркова не любит смелые модные эксперименты и не старается следовать последним трендам. Актриса делает ставку на классику, отдавая предпочтение женственным нарядам спокойных расцветок и лаконичного кроя, подчеркивающим фигуру и не обнажающим лишнее. Любимое цветовое решение — сочетание черного и белого.
Фото: Александра Погиба / Passion.ru
Также Равшана часто выходит в свет в воздушных романтичных платьях из полупрозрачных, легких, струящихся тканей, в которых выглядит особенно хрупкой и нежной.
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Куркова избегает сложных цветовых сочетаний в одежде: если актриса хочет одеться поярче, просто выбирает наряд насыщенного оттенка, от которого не отвлекает внимание дополнительными деталями, броскими украшениями и необычными аксессуарами.
Фото: Starface
Не менее эффектно, чем в платьях для выходов в свет, Равшана Куркова умеет выглядеть на красных дорожках в довольно будничных вещах, которые умеет носить с особым шиком.
Фото: Eastnews
Больше ярких модных образов актрисы Равшаны Курковой на различных светских и культурных мероприятиях смотрите в нашей фотогалерее.
Фото: Instagram, eastnews, globallookpress, starfce, getty, Екатерина Ширинкина, Евгений Смирной, Александра Погиба / Passion.ru
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