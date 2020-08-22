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Стильная, нежная, скромная и женственная: самые эффектные выходы в свет Равшаны Курковой

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Равшана Куркова

Фото: Starface

Одной из самых красивых и женственных актрис российского кинематографа Равшане Курковой 22 августа исполнилось сорок лет. Поздравляем вечно молодую именинницу с юилеем и предлагаем вспомнить ее самые эффектные выходы в свет.

Равшана Куркова не любит смелые модные эксперименты и не старается следовать последним трендам. Актриса делает ставку на классику, отдавая предпочтение женственным нарядам спокойных расцветок и лаконичного кроя, подчеркивающим фигуру и не обнажающим лишнее. Любимое цветовое решение — сочетание черного и белого.

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Равшана Куркова

Фото: Александра Погиба / Passion.ru

Также Равшана часто выходит в свет в воздушных романтичных платьях из полупрозрачных, легких, струящихся тканей, в которых выглядит особенно хрупкой и нежной.

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Равшана Куркова

Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Куркова избегает сложных цветовых сочетаний в одежде: если актриса хочет одеться поярче, просто выбирает наряд насыщенного оттенка, от которого не отвлекает внимание дополнительными деталями, броскими украшениями и необычными аксессуарами.

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Равшана Куркова

Фото: Starface

Не менее эффектно, чем в платьях для выходов в свет, Равшана Куркова умеет выглядеть на красных дорожках в довольно будничных вещах, которые умеет носить с особым шиком.

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Равшана Куркова

Фото: Eastnews

Больше ярких модных образов актрисы Равшаны Курковой на различных светских и культурных мероприятиях смотрите в нашей фотогалерее.

Фото: Instagram, eastnews, globallookpress, starfce, getty, Екатерина Ширинкина, Евгений Смирной, Александра Погиба / Passion.ru

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