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Спас жену от депрессии, заработал на шутках миллионы: эти и другие факты о Павле Воле

14 марта юморист и актер Павел Воля отмечает 43-летие. По образованию он учитель русского языка и литературы. Но после получения диплома вуза Воля отправился не в школу, а из родного города — в столицу. Здесь он за 20 построил блестящую карьеру, настолько успешную во всех отношениях, что попал в список Forbes. Рассказываем интересные факты о юмористе.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Павел Воля в 2005 году

Фото: Ekaterina Hmyrova/ Global Look press

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Павел Воля родился 14 марта 1979 года в Пензе. В детстве мечтал быть оператором высотного крана, ходил на курсы по развитию памяти и в театральные кружки.

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Школу Воля окончил с серебряной медалью. Играть в КВН начал в подростковом возрасте. В юности он также вел молодежную программу на пензенском ТВ.

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После школы Павел Воля поступил в педагогический вуз, где получил диплом учителя русского языка и литературы. В студенческие времена Павел познакомился с Тимуром Керимовым (Родригезом) и будущим сценаристом Comedy Club Леонидом Школьником. Студентом Воля работал на радио.

Спас жену от депрессии, заработал на шутках миллионы: эти и другие факты о Павле Воле

Фото: Nadezhda Lebedeva/ Global look press

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После окончания обучения Воля сразу же перебрался в Москву, где вознамерился продолжать карьеру в шоу-бизнесе. Сначала, чтобы было на что жить, молодой человек работал на стройке. Затем он стал сценаристом известной программы «Добрый вечер», а после попал на радио «Хит FM» и телеканал «МУЗ-ТВ».

«Это отличный канал, который подарил шанс многим молодым оболтусам, приехавшим из разных городов», — говорил о работе начинающий шоу-мен.

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Свой видоизмененный голос Павел Воля подарил знаменитому мультперсонажу Масяне.

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В апреле 2005 года состоялась премьера шоу Comedy Club, в котором в образе «гламурного подонка» выступал и Воля с номерами с жесткой критикой известных персон.

Павел Воля в 2005 году

Павел Воля в 2005 году

Фото: Кадр программы

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Павел выпустил 6 дисков (первый «Respect и уважуха» — в 2007 году), озвучил (помимо Масяни) четыре мультфильма, снялся в 14 фильмах и сериалах.

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Павел Воля любит татуировки. Первую он сделал на спине — машущий рукой человек, на груди у него портрет двух младенцев (сына и дочери), на руке — свой портрет.

Рутгер Хауэр и Павел Воля в фильме «Тайна печати дракона»

Рутгер Хауэр и Павел Воля в фильме «Тайна печати дракона»

Фото: Кадр фильма

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Младшая сестра артиста Ольга Воля работает гримером в Comedy Club.

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В девушках любит естественную красоту без тонны косметики.

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В ноябре 2022 года Павел Воля и Ляйсан Утяшева отметят 10-летие со дня свадьбы.

Павел и Ляйсан

Павел и Ляйсан

Фото: Starface

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Четыре года до свадьбы Павел Воля и Ляйсан Утяшева просто дружили. Даже когда она ночевала у него, спали по разным комнатам.

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Павел Воля стал самым близким человеком для Ляйсан, когда весной 2012-го скоропостижно умерла ее мама. Павел спас будущую жену от депрессии. «Я понимал, что, если не подойду, не обниму ее, то она течет от меня, как вода свозь пальцы», — говорил он о ней позже.

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У Павла и Ляйсан есть сын Роберт и дочь София. Юморист как-то признался, что имя сына пришло им в голову спонтанно.

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По данным издания Forbes, в 2021 году Павел Воля заработал 2,5 млн долларов и вошел в список главных российских знаменитостей.

Фото: Instagram, Natalya Loginova, Gennadii Usoev, Vladimir Lukjanov, Alexander Keltik, Ekaterina Hmyrova/ Global Look press, Starface, кадры фильмов, кадр шоу Comedy Club/ ТНТ

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