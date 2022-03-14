Спас жену от депрессии, заработал на шутках миллионы: эти и другие факты о Павле Воле

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Павел Воля родился 14 марта 1979 года в Пензе. В детстве мечтал быть оператором высотного крана, ходил на курсы по развитию памяти и в театральные кружки.

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Школу Воля окончил с серебряной медалью. Играть в КВН начал в подростковом возрасте. В юности он также вел молодежную программу на пензенском ТВ.

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После школы Павел Воля поступил в педагогический вуз, где получил диплом учителя русского языка и литературы. В студенческие времена Павел познакомился с Тимуром Керимовым (Родригезом) и будущим сценаристом Comedy Club Леонидом Школьником. Студентом Воля работал на радио.