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Спадающее с плеч мятое платье Барби, «грустный» бюст напоказ и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Николь Кидман

Фото: Global Look Press via ZUMA Press
На этот раз в список модных провалов, в основном, попали знаменитости, которые на минувшей неделе слишком пытались выглядеть необычно и при этом непринужденно. Судите сами, вышло у них это так себе. Ну и, конечно, не обошлось без «голых» платьев.

Николь Кидман

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Обычно Николь Кидман выглядит стильно и элегантно, но на этот раз актриса явно промахнулась. Николь вышла в свет в мятом ярко-розовом платье, похожем на наряд потрепанной Барби, которое ее совершенно не красило.

Селин Дион

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Селин Дион несколько месяцев назад заявила, что устала скорбеть по ушедшему в 2016 году из жизни мужу, кончину которого она переживала тяжело и долго. Певица готова к новой жизни, у нее нет комплексов — это прекрасно. Но зачем подчеркивать свои недостатки?!

Никки Рид

Фото: Global Look Press / JB Autissier / Panoramic, via ww Source: www.imago-images.de

Никки Рид, как и Селин Дион, появилась на одном из показов на Неделе высокой моды в Париже. Честно говоря, мы были удивлены. Обычно Никки выглядит классно, а тут была похожа на растрепанную домохозяйку в парадном платье.

Джулианна Мур

Фото: Global Look Press/ Sebastian Gabsch/Geisler-Fotopre Source: Geisler-Fotopress

Еща одна наша любимая актриса Джулианна Мур тоже на минувшей неделе промахнулась и выбрала наряд, в котором была похожа на спрятавшегося за огромной желтой занавеской человека.

Луиза-Селин Гафрон

Фото: Globallookpress / FrankHoermann/SVEN SIMON, via ww Source: www.imago-images.de

Луиза-Селин Гафрон решила спрятать фигуру под платьем, похожем на мешок. Дополнила актриса этот «шедевр» желтыми перчатками, в которых удобно мыть пол или посуду.

Джеки Крус

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Джеки Крус выгуляла очень странное платье, которое как будто в приступе неуверенности в себе порезал недовольный собой обезумевший дизайнер.

Инанна Саркис

Фото: Globallookpress / Face to face

Инанна Саркис вышла на красную дорожку в классическом почти «голом» платье с прозрачным верхом и юбкой, словно сложенной из черных траурных лепестков.

Алиша Мари

Фото: Globallookpress / Face to face

Алиша Мари на минувшей неделе победила в номинации «Девушка без загадки».

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Фото: Global Look Press / Hubert Boesl

Лилия Бакинхем только начинает выходить на красные дорожки и пока делает модные ошибки. Этот странный комбез нас точно не впечатлил.

Виттория Пуччини

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Виттория Пуччини надела шикарное платье известного дизайнера, но ей оно явно не шло. В этом наряде Виттория была похожа на человека без сосков или знаменитую куклу Кена

Текст: Роман Страстный

Фото: Globallookpress

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