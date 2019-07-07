Спадающее с плеч мятое платье Барби, «грустный» бюст напоказ и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Николь Кидман
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Обычно Николь Кидман выглядит стильно и элегантно, но на этот раз актриса явно промахнулась. Николь вышла в свет в мятом ярко-розовом платье, похожем на наряд потрепанной Барби, которое ее совершенно не красило.
Селин Дион
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Селин Дион несколько месяцев назад заявила, что устала скорбеть по ушедшему в 2016 году из жизни мужу, кончину которого она переживала тяжело и долго. Певица готова к новой жизни, у нее нет комплексов — это прекрасно. Но зачем подчеркивать свои недостатки?!
Никки Рид
Фото: Global Look Press / JB Autissier / Panoramic, via ww Source: www.imago-images.de
Никки Рид, как и Селин Дион, появилась на одном из показов на Неделе высокой моды в Париже. Честно говоря, мы были удивлены. Обычно Никки выглядит классно, а тут была похожа на растрепанную домохозяйку в парадном платье.
Джулианна Мур
Фото: Global Look Press/ Sebastian Gabsch/Geisler-Fotopre Source: Geisler-Fotopress
Еща одна наша любимая актриса Джулианна Мур тоже на минувшей неделе промахнулась и выбрала наряд, в котором была похожа на спрятавшегося за огромной желтой занавеской человека.
Луиза-Селин Гафрон
Фото: Globallookpress / FrankHoermann/SVEN SIMON, via ww Source: www.imago-images.de
Луиза-Селин Гафрон решила спрятать фигуру под платьем, похожем на мешок. Дополнила актриса этот «шедевр» желтыми перчатками, в которых удобно мыть пол или посуду.
Джеки Крус
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Джеки Крус выгуляла очень странное платье, которое как будто в приступе неуверенности в себе порезал недовольный собой обезумевший дизайнер.
Инанна Саркис
Фото: Globallookpress / Face to face
Инанна Саркис вышла на красную дорожку в классическом почти «голом» платье с прозрачным верхом и юбкой, словно сложенной из черных траурных лепестков.
Алиша Мари
Фото: Globallookpress / Face to face
Алиша Мари на минувшей неделе победила в номинации «Девушка без загадки».
Лилия Бакинхем только начинает выходить на красные дорожки и пока делает модные ошибки. Этот странный комбез нас точно не впечатлил.
Виттория Пуччини
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Виттория Пуччини надела шикарное платье известного дизайнера, но ей оно явно не шло. В этом наряде Виттория была похожа на человека без сосков или знаменитую куклу Кена
Текст: Роман Страстный
Фото: Globallookpress
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