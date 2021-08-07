София Ротару: два дня рождения, медовый месяц в общежитии и другие факты о певице

Любимой и первой учительницей Сони стала старшая сестра Зина. В детстве и-за болезни она потеряла зрение, поэтому ее слух был особенно чутким. Именно она научила сестру русскому языку и петь душой.

В юности София Ротару занималась легкой атлетикой, была чемпионкой школы по многоборью, а в родных Черновцах лучшей среди сверстников в беге на 100 и 800 метров.

В 1962 году о юной Соне впервые заговорили как о перспективной артистке. Она победила в районном певческом конкурсе, а дальше пошла завоевывать новые и новые вершины.