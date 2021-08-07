София Ротару: два дня рождения, медовый месяц в общежитии и другие факты о певице
София Ротару блистает на сцене уже почти 60 лет, ведь первый успех пришел к ней в 15-летнем возрасте. И, казалось бы, за такую долгую жизнь на виду у всех публика знает о ней все. Но это не так. Как у любого человека, у нее есть и свои секреты, и пристрастия, о которых не рассказывают в каждом интервью.
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Фото: www.instagram.com/sofiarotaru.official
София родилась в молдавской семье бригадира виноградарей Михаила Ротару и его супруги Александры. При регистрации девочки паспортистка ошиблась и поставила в документах дату рождения 9 августа. Вот почему народная артистка всю жизнь отмечает два дня рождения — 7 и 9 августа.
Семья Ротару была творческой и крепкой. Кроме Сони, там росли еще пятеро детей, многие из них впоследствии стали артистами.
Родителей София Ротару всю жизнь называет непререкаемым для себя авторитетом, а отца — даже кумиром детства.
Любимой и первой учительницей Сони стала старшая сестра Зина. В детстве и-за болезни она потеряла зрение, поэтому ее слух был особенно чутким. Именно она научила сестру русскому языку и петь душой.
В юности София Ротару занималась легкой атлетикой, была чемпионкой школы по многоборью, а в родных Черновцах лучшей среди сверстников в беге на 100 и 800 метров.
В 1962 году о юной Соне впервые заговорили как о перспективной артистке. Она победила в районном певческом конкурсе, а дальше пошла завоевывать новые и новые вершины.
Фото: Кадр видео
За годы творческой деятельности София Ротару исполнила более 500 песен на разных языках — русском, украинском, молдавском.
Пик карьеры Ротару и бешеная популярность пришлись на 1980-е годы. В то время, когда страна находилась за «железным занавесом», певица давала гастроли в Канаде, Германии и других странах.
Долгое время София Ротару занимается благотворительностью. Кроме других добрых дел, она перечисляла пенсию на лечение больной девочки.
София мечтала встретить мужчину, в которого влюбится и выйдет замуж — один раз и на всю жизнь. Но специально его не искала. Он сам нашел ее.
Анатолий Евдокименко увидел в журнале портрет юной Сони и без памяти влюбился. Всем он сообщил, что непременно женится на этой девушке. Тогда он только вернулся из армии, а она была восходящей звездой.
Молодой человек нашел будущую жену и познакомился с ней. Но сразу он ей не приглянулся. И когда парень позвал Соню на первую встречу, она не хотела и даже попросила подругу сходить вместо нее на свидание. И после за всю жизнь ни разу не пожалела об этом. Анатолий завоевал доверие и любовь красавицы. После она так говорила об избраннике: «Это тот мужчина, с которым я хотела идти рука об руку долгие-долгие годы».
Фото: www.instagram.com/sofiarotaru.official
София и Анатолий поженились в 1968-м, а медовый месяц провели в общежитии завода им. Ленина в Новосибирске, куда Евдокименко отправили на практику после получения диплома.
Супруги прожили в любви и согласии 34 года. Анатолий умер в 2002-м после инсульта на руках у жены. Вдова едва пережила эту потерю. Горе было настолько велико, что Ротару даже хотела навсегда уйти с эстрады, но сын отговорил ее от этого шага. «Других мужчин в моей жизни больше не будет», — заявила раз и навсегда София Ротару.
До сих пор в памятные семейные даты она трогательно обращается к мужу и признается ему в любви.
София Ротару была первой певицей на советской эстраде, появившаяся на сцене в брюках. Эта одежда до сих пор является ее любимой. Певица любит также рваные джинсы, шифоновые юбки поверх брюк, длинные туники и переливающиеся наряды.
В 2008-м София Ротару отчиталась о получении внушительных доходов за год — 100 млн долларов.
Лучшим отдыхом для себя народная артистка считает день, проведенный дома с сыном Русланом, невесткой, внуком Анатолием и внучкой Соней.
София Ротару не разрешает называть себя бабушкой — только по имени.
Фото: www.instagram.com/sofiarotaru.official
Любимые исполнители Софии Ротару — Фрэнк Синатра и Стинг.
София Ротару любит и умеет готовить. Сама из еды предпочитает простые блюда. Самая вкусная еда для нее — свежевыпеченный хлеб, любимый напиток — вода с лимоном, а идеальный завтрак — яичница и помидоры с собственного огорода.
Любимое занятие артистки — сон, а многолетнее хобби — рыбалка. София Ротару может весь день просидеть с удочкой.
В себе народная артистка не любит перфекционизм. «Я не сильная женщина, в жизни не такая, какой кажусь на сцене. Лишь на сцене я отношусь жестко ко всем и в первую очередь к себе. Хочу, чтобы все на сцене отдавались работе полностью», — говорит она.
Главное событие в жизни Ротару — рождение сына Руслана, а мечта — дождаться правнуков.
Фото и видео: Instagram, кадры видео
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