Соблазнительные формы, зажигательные танцы и смелые наряды: самые горячие клипы и выступления Бритни Спирс

Одной из самых популярных певиц в истории поп-музыки Бритни Спирс, прославившейся в конце 90-х благодаря хиту Baby One More Time, 2 декабря исполнилось 37 лет. Певица известна не только своими песнями, но и горячими клипами и концертными шоу, в которых демонстрирует себя во всей красе в очень смелых нарядах. Мы выбрали несколько ярких моментов из выступлений и музыкальных видео звезды.