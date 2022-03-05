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Снялась в 5 фильмах и ушла в религию: как живет красотка Виржиния из детектива «Ищите женщину»

Елена Денисова актрисой оказалась по воле случая. Ее звездным часом стали съемки в фильме Аллы Суриковой «Ищите женщину». После его выхода на экраны молодая актриса стала получать заманчивые предложения режиссеров, но внезапно на взлете карьеры отказалась от профессии. Рассказываем, ради чего Елена ушла из кино и театра и чему посвятила жизнь.
Снялась в 5 фильмах и ушла в религию: как живет красотка Виржиния из детектива «Ищите женщину»

В театральный — за компанию

Елена Укрощенок родилась в 1960 году в Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье инженера и офтальмолога. После семья перебралась в Алма-Ату, этот город девочка полюбила всей душой. «Я хотела жить там всегда. У меня были свои кошки, свои секретики. И когда родители сообщили о переезде в Москву, это была трагедия, — рассказывала актриса позже. — Я долго привыкала к тому, что меня стали называть москвичкой».

В школе девочка любила литературу, рисование и биологию. Далеко идущие планы на жизнь она не строила, поэтому решение об образовании дочери приняла мама. «Я была ни рыба ни мясо. И мама взяла меня за руку и повела поступать на биологию. Но мы привезли не весь пакет документов и решили сдать их позже», — вспоминала Елена.

Случайно на остановке она разговорилась с девушкой, которая ехала поступать в театральный вуз. Девчонка так волновалась, что попросила новую знакомую поддержать на экзаменах во все театральные учебные заведения столицы.

Елена знала много стихов и самозабвенно читала их приемной комиссии. И подружки за компанию поступили везде, кроме Театрального училища им. Щукина.

Вскоре у юной Елены появилась звездная болезнь, которую во время учебы сбили. «На первом курсе я была уверена, что я великая актриса. На втором, что хорошая, на третьем — так себе, а на четвертом самооценка вообще упала», — говорила Елена, отмечая что в вузе студентов не хвалили и не вдохновляли.

«Ищите женщину»

Сниматься Елена начала рано. Она появилась в эпизодической роли в телефильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», где сыграла девушку на скамейке. Там она предстала в своей природной красоте — с копной рыжих волос.

«Место встречи изменить нельзя»

«Место встречи изменить нельзя»

Фото: Кадр фильма

«На Елену обращали внимание. Она была высокая, худая, с яркими волосами», — рассказывал о ней однокашник Антон Табаков.

В 1982 году на экраны вышел фильм Аллы Суриковой «Ищите женщину», где Елене, к тому времени уже Денисовой, досталась роль красотки секретарши Виржинии Ренуар. Роль у нее была не главная, но запоминающаяся. Фразы, которыми говорила героиня, стали крылатыми: «Девушку украшает скромность, если других украшений нет», «Если мода требует, то и рога можно поносить», и другие.

Актриса вспоминала, что после выхода фильма на экраны ей предлагали еще несколько ролей легкомысленных красавиц.

Елена Денисова в фильме «Ищите женщину»

Елена Денисова в фильме «Ищите женщину»

Фото: Кадр фильма

Студенческий брак

В юности Елена Укрощенок вышла замуж за однокурсника по ГИТИСу Игоря Денисова и взяла его фамилию. В 1983 году у пары родился сын Тимофей. Но вскоре супруги поняли, что страсть ушла, а любви нет — и развелись.

Актриса успешно играла в театре, потому что там, по ее словам, платили хорошо. В кино снималась немного. Всего ее фильмография насчитывает пять фильмов, последний из которых «Пять минут страха» вышел в 1986 году.

«Пять минут страха»

«Пять минут страха»

Фото: Кадр фильма

Путь к богу

В религию Елена Денисова пришла внезапно и стремительно. Однажды к ней пришел знакомый. Актриса тогда лежала дома со сломанной лодыжкой и принимала гостей одного за одним. Все посетители приносили гостинцы, а этот приятель явился с пустыми руками, чем расстроил больную.

«Я тогда была эгоистична. И мне не понравилось, что он не принес подарок. Во время беседы он все время говорил о боге. В это время я случайно нажала запись на магнитофоне, — вспоминала актриса в программе «Мой герой». — Когда я поняла, что разговор записался, то переслушала его с десяток раз. Мне стало интересно. Я встала, кое-как дошла до окна, подняла руки и спросила: "Бог, ты есть или нет?" И в это время в комнату вошла любовь, это была такая благодать, которую невозможно описать словами».

И тогда актриса поняла: все, чем она занималась в жизни, потеряло смысл. Ей стало неинтересно играть, она в одночасье бросила Театр им. Маяковского, чем немало удивила главного режиссера, так как он делал на нее большие ставки.

«Я пошла работать продавцом. Считала, что эта деятельность более полезная, чем актерство, — вспоминала Денисова. — Все мы предстанем перед богом. И я не хотела, отвечая на его вопрос, а что я сделала полезного в жизни, говорить, что красиво одевалась, играла и соблазняла мужчин...»

Елена Денисова в фильме «Прости меня, Алеша»

Елена Денисова в фильме «Прости меня, Алеша»

Фото: Кадр фильма

Эдвард Радзинский

А вскоре Елена Денисова в Крыму познакомилась с известным сценаристом и драматургом Эдвардом Радзинским, который был на 24 года старше. Он покорил ее благородством, интеллигентностью. Но она сразу сообщила, что ее, верующего человека, просто роман не интересует, в ее жизни может быть только муж. И Радзинский, у которого за плечами было уже два развода, в том числе и с Татьяной Дорониной, сделал предложение.

Елена Денисова и Эдвард Радзинский

Елена Денисова и Эдвард Радзинский

Благотворительность

Многие годы Елена Денисова-Радзинская посвятила благотворительности. К этой деятельности она пришла, когда и сама пережила трагедию. Ее сыну Тимофею поставили диагноз «синдром Аспергера». Но известно о болезни стало поздно, когда парень был уже взрослым. Отношения у матери с сыном не складывались из-за того, что он был постоянно замкнутым и постепенно отдалялся. И Елена горевала, что не узнала о заболевании раньше и не помогла ребенку. Люди с синдромом плохо находят контакт с окружающими, плохо адаптируются в новой обстановке.

И тогда Елена Денисова-Радзинская стала помогать людям с трудной судьбой. Она основала фонд, который работает под девизами «Побеждай зло добром» и «Все мы из одной глины».

Эдвард Радзинский восхищается женой: «Она любое, даже самое трудное дело доводит до конца. Это поражает. Прийти к богу и заниматься благотворительностью — это были только ее решения, и я их понимаю», — говорит он.

Елена Денисова-Радзинская

Елена Денисова-Радзинская

Фото: Кадр программы

Елена отмечает, что у них с мужем две разные жизни: «У него другой взгляд на мир, на отношения между полами, служение богу и многие другие вещи. Но мы огромные друзья, бесконечно уважаем друг друга. Меня удивляют его мужские качества, его понимание и поддержка».

На вопрос, что делает ее счастливой, Елена Денисова-Радзинская отвечает: «Мои антидепрессанты — собаки. Большая дружная семья, доверие, покой и наполненность любовью к людям и богу».

Фото: Кадры фильмов, кадры программы «Мой герой»/ ТВЦ

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