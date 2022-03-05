Снялась в 5 фильмах и ушла в религию: как живет красотка Виржиния из детектива «Ищите женщину»
В театральный — за компанию
Елена Укрощенок родилась в 1960 году в Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье инженера и офтальмолога. После семья перебралась в Алма-Ату, этот город девочка полюбила всей душой. «Я хотела жить там всегда. У меня были свои кошки, свои секретики. И когда родители сообщили о переезде в Москву, это была трагедия, — рассказывала актриса позже. — Я долго привыкала к тому, что меня стали называть москвичкой».
В школе девочка любила литературу, рисование и биологию. Далеко идущие планы на жизнь она не строила, поэтому решение об образовании дочери приняла мама. «Я была ни рыба ни мясо. И мама взяла меня за руку и повела поступать на биологию. Но мы привезли не весь пакет документов и решили сдать их позже», — вспоминала Елена.
Случайно на остановке она разговорилась с девушкой, которая ехала поступать в театральный вуз. Девчонка так волновалась, что попросила новую знакомую поддержать на экзаменах во все театральные учебные заведения столицы.
Елена знала много стихов и самозабвенно читала их приемной комиссии. И подружки за компанию поступили везде, кроме Театрального училища им. Щукина.
Вскоре у юной Елены появилась звездная болезнь, которую во время учебы сбили. «На первом курсе я была уверена, что я великая актриса. На втором, что хорошая, на третьем — так себе, а на четвертом самооценка вообще упала», — говорила Елена, отмечая что в вузе студентов не хвалили и не вдохновляли.
«Ищите женщину»
Сниматься Елена начала рано. Она появилась в эпизодической роли в телефильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», где сыграла девушку на скамейке. Там она предстала в своей природной красоте — с копной рыжих волос.
Фото: Кадр фильма
«На Елену обращали внимание. Она была высокая, худая, с яркими волосами», — рассказывал о ней однокашник Антон Табаков.
В 1982 году на экраны вышел фильм Аллы Суриковой «Ищите женщину», где Елене, к тому времени уже Денисовой, досталась роль красотки секретарши Виржинии Ренуар. Роль у нее была не главная, но запоминающаяся. Фразы, которыми говорила героиня, стали крылатыми: «Девушку украшает скромность, если других украшений нет», «Если мода требует, то и рога можно поносить», и другие.
Актриса вспоминала, что после выхода фильма на экраны ей предлагали еще несколько ролей легкомысленных красавиц.
Фото: Кадр фильма
Студенческий брак
В юности Елена Укрощенок вышла замуж за однокурсника по ГИТИСу Игоря Денисова и взяла его фамилию. В 1983 году у пары родился сын Тимофей. Но вскоре супруги поняли, что страсть ушла, а любви нет — и развелись.
Актриса успешно играла в театре, потому что там, по ее словам, платили хорошо. В кино снималась немного. Всего ее фильмография насчитывает пять фильмов, последний из которых «Пять минут страха» вышел в 1986 году.
Фото: Кадр фильма
Путь к богу
В религию Елена Денисова пришла внезапно и стремительно. Однажды к ней пришел знакомый. Актриса тогда лежала дома со сломанной лодыжкой и принимала гостей одного за одним. Все посетители приносили гостинцы, а этот приятель явился с пустыми руками, чем расстроил больную.
«Я тогда была эгоистична. И мне не понравилось, что он не принес подарок. Во время беседы он все время говорил о боге. В это время я случайно нажала запись на магнитофоне, — вспоминала актриса в программе «Мой герой». — Когда я поняла, что разговор записался, то переслушала его с десяток раз. Мне стало интересно. Я встала, кое-как дошла до окна, подняла руки и спросила: "Бог, ты есть или нет?" И в это время в комнату вошла любовь, это была такая благодать, которую невозможно описать словами».
И тогда актриса поняла: все, чем она занималась в жизни, потеряло смысл. Ей стало неинтересно играть, она в одночасье бросила Театр им. Маяковского, чем немало удивила главного режиссера, так как он делал на нее большие ставки.
«Я пошла работать продавцом. Считала, что эта деятельность более полезная, чем актерство, — вспоминала Денисова. — Все мы предстанем перед богом. И я не хотела, отвечая на его вопрос, а что я сделала полезного в жизни, говорить, что красиво одевалась, играла и соблазняла мужчин...»
Фото: Кадр фильма
Эдвард Радзинский
А вскоре Елена Денисова в Крыму познакомилась с известным сценаристом и драматургом Эдвардом Радзинским, который был на 24 года старше. Он покорил ее благородством, интеллигентностью. Но она сразу сообщила, что ее, верующего человека, просто роман не интересует, в ее жизни может быть только муж. И Радзинский, у которого за плечами было уже два развода, в том числе и с Татьяной Дорониной, сделал предложение.
Благотворительность
Многие годы Елена Денисова-Радзинская посвятила благотворительности. К этой деятельности она пришла, когда и сама пережила трагедию. Ее сыну Тимофею поставили диагноз «синдром Аспергера». Но известно о болезни стало поздно, когда парень был уже взрослым. Отношения у матери с сыном не складывались из-за того, что он был постоянно замкнутым и постепенно отдалялся. И Елена горевала, что не узнала о заболевании раньше и не помогла ребенку. Люди с синдромом плохо находят контакт с окружающими, плохо адаптируются в новой обстановке.
И тогда Елена Денисова-Радзинская стала помогать людям с трудной судьбой. Она основала фонд, который работает под девизами «Побеждай зло добром» и «Все мы из одной глины».
Эдвард Радзинский восхищается женой: «Она любое, даже самое трудное дело доводит до конца. Это поражает. Прийти к богу и заниматься благотворительностью — это были только ее решения, и я их понимаю», — говорит он.
Фото: Кадр программы
Елена отмечает, что у них с мужем две разные жизни: «У него другой взгляд на мир, на отношения между полами, служение богу и многие другие вещи. Но мы огромные друзья, бесконечно уважаем друг друга. Меня удивляют его мужские качества, его понимание и поддержка».
На вопрос, что делает ее счастливой, Елена Денисова-Радзинская отвечает: «Мои антидепрессанты — собаки. Большая дружная семья, доверие, покой и наполненность любовью к людям и богу».
Фото: Кадры фильмов, кадры программы «Мой герой»/ ТВЦ