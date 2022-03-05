Снялась в 5 фильмах и ушла в религию: как живет красотка Виржиния из детектива «Ищите женщину»

В школе девочка любила литературу, рисование и биологию. Далеко идущие планы на жизнь она не строила, поэтому решение об образовании дочери приняла мама. «Я была ни рыба ни мясо. И мама взяла меня за руку и повела поступать на биологию. Но мы привезли не весь пакет документов и решили сдать их позже», — вспоминала Елена.

Случайно на остановке она разговорилась с девушкой, которая ехала поступать в театральный вуз. Девчонка так волновалась, что попросила новую знакомую поддержать на экзаменах во все театральные учебные заведения столицы.