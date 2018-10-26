Снигирь, Боярская, Кунис и другие звезды с самыми красивыми глазами

Сегодня в 00:00Снигирь, Боярская, Кунис и другие звезды с самыми красивыми глазамиКомментарииСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересного1 / 52Юлия СнигирьArrows-leftArrows-rightReloadМногие женщины наряжаются, делают макияж, совершенствуют фигуру в спортзале и даже обращаются к пластическим хирургам, чтобы нравиться представителям противоположного пола. И часто забывают о том, что мужчин привлекает улыбка и... женские глаза. Горящие, соблазнительные, загадочные или, наоборот, искренние и веселые. Уверяем, если у вас потухший взгляд, никакие платья, косметика и соблазнительные формы вас не спасут. Мы выбрали звезд с самыми красивыми глазами — и при выборе руководствовались не только цветом, формой, размером или необычным разрезом, но и тем, насколько притягателен их взгляд. Не утоните в этом омуте!Текст: Роман СтрастныйФото: eastnews, starface, globallookpress, instagram, getty, Екатерина Ширинкина / Passion.ruТегиАглая ТарасоваАйшвария РайАлсуАнджелина ДжолиАни ЛоракАнна ЧиповскаякрасотаглазаГлафира ТархановаДжессика АльбаДиана ВишневаЕлизавета БоярскаяЗои ДешанельКети ПериКира НайтлиЭнн ХэтэуэйЮлия СнигирьЛив ТайлерМеган ФоксМила ЙововичМила КунисМилана КержаковаМиранда КеррМоника БеллуччиСветлана ХодченковаНастасья СамбурскаяОливия УайлдОльга ЗуеваТатьяна ТерешинаПенелопа Круcполина гагаринаЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...