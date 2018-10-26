Снигирь, Боярская, Кунис и другие звезды с самыми красивыми глазами

Многие женщины наряжаются, делают макияж, совершенствуют фигуру в спортзале и даже обращаются к пластическим хирургам, чтобы нравиться представителям противоположного пола. И часто забывают о том, что мужчин привлекает улыбка и... женские глаза. Горящие, соблазнительные, загадочные или, наоборот, искренние и веселые. Уверяем, если у вас потухший взгляд, никакие платья, косметика и соблазнительные формы вас не спасут. Мы выбрали звезд с самыми красивыми глазами — и при выборе руководствовались не только цветом, формой, размером или необычным разрезом, но и тем, насколько притягателен их взгляд. Не утоните в этом омуте!