Смерть дочери, предательство любимого человека и другие факты о Елене Захаровой

Захарова участвовала в фотосессиях и показах, но потом все-таки передумала и решила все силы направить на подготовку к поступлению в театральный институт.

«Вспоминаю все это и содрогаюсь: и как я умудрилась не вляпаться в какую-нибудь историю? Еще когда была школьницей, фотомодели в стране стали очень популярны. К тому же родители работали в гостиничном бизнесе, и дома всегда лежали стопки красивых журналов — ELLE, Vogue. "Работница" и "Крестьянка" у меня, конечно, тоже были, но я любила пересматривать иностранные. (Смеется.) Мне хотелось оказаться в журнале, и, конечно, я попала в модели. Как меня не увезли куда-нибудь в Японию или США — непонятно! Наверное, спасло, что рост был маловат. И ведь мне предлагали уехать в Японию, но мы тогда отказались», — вспоминала актриса в интервью изданию «Моя семья».

Не Марковна, а Игоревна

В 1993 году Елена отправилась на вступительные экзамены в Щукинское училище. Приемная комиссия, посмотрев выступление девушки и узнав ее фамилию, поинтересовалась: а не приходится ли она родственницей или даже дочерью известному актеру и режиссеру Марку Захарову. На что девушка ответила: «Нет. Я не Марковна, а Игоревна». Конечно, это не стало препятствием, и Елену приняли в театральный институт. Студенческие годы она вспоминает с особой любовью.