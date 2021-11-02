Смерть дочери, предательство любимого человека и другие факты о Елене Захаровой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @lenazaharova57
У Елены было все для счастья: интересная работа, выгодные предложения, популярность, а самое главное — любимый человек рядом, с которым она ожидала их первенца. Однако в 2011 году случилась трагедия — дочь актрисы умерла. Новый удар Захарова получила, откуда совсем его не ждала, — возлюбленный, не выдержав повышенного внимания к личной жизни, заявил, что они расстаются.
Как Елена Захарова перенесла эти потрясения и вернулась к прежней жизни? Какой путь ей пришлось пройти, чтобы наконец-то обрести долгожданное счастье? Об этих и других фактах из жизни талантливой актрисы рассказываем в нашем материале.
Фото: @lenazaharova57
Мечты о модельном бизнесе
Елена с ранних лет была творческим человеком: сначала она занималась танцами, потом стала солисткой ансамбля «Буратино», а позже училась в балетной школе. Но актерское искусство ее всегда интересовало больше. Правда, не поступив в театральную школу, она решила, что эта профессия не для нее, и обратила внимание на модельный бизнес, тем более в то время он был очень популярен.
Захарова участвовала в фотосессиях и показах, но потом все-таки передумала и решила все силы направить на подготовку к поступлению в театральный институт.
«Вспоминаю все это и содрогаюсь: и как я умудрилась не вляпаться в какую-нибудь историю? Еще когда была школьницей, фотомодели в стране стали очень популярны. К тому же родители работали в гостиничном бизнесе, и дома всегда лежали стопки красивых журналов — ELLE, Vogue. "Работница" и "Крестьянка" у меня, конечно, тоже были, но я любила пересматривать иностранные. (Смеется.) Мне хотелось оказаться в журнале, и, конечно, я попала в модели. Как меня не увезли куда-нибудь в Японию или США — непонятно! Наверное, спасло, что рост был маловат. И ведь мне предлагали уехать в Японию, но мы тогда отказались», — вспоминала актриса в интервью изданию «Моя семья».
Не Марковна, а Игоревна
В 1993 году Елена отправилась на вступительные экзамены в Щукинское училище. Приемная комиссия, посмотрев выступление девушки и узнав ее фамилию, поинтересовалась: а не приходится ли она родственницей или даже дочерью известному актеру и режиссеру Марку Захарову. На что девушка ответила: «Нет. Я не Марковна, а Игоревна». Конечно, это не стало препятствием, и Елену приняли в театральный институт. Студенческие годы она вспоминает с особой любовью.
Фото: @lenazaharova57
Популярность «Кадетства»
Большая популярность ожидала актрису в середине нулевых, когда на экране появился сериал «Кадетство», где ей досталась роль преподавательницы этики и эстетики Полины Сергеевны Ольховской, в которую влюбился кадет Максим Макаров.
«Мне кажется, успех связан с материалом. Прежде всего, это хорошо написано. А еще причина в искренности и таланте ребят, которые играли. Я сама с удовольствием смотрю "Кадетство", хотя видела не все серии. Как-то раз включила телевизор и случайно застала одну серию. Села и не смогла глаз оторвать! В этой истории есть какая-то юношеская чистота. И продюсеры, которые делали сериал, очень много в него вложили, им хотелось снять хороший фильм», — рассказывала Захарова в интервью изданию «Моя семья».
Она довольна своей ролью и своей работой над созданием этого проекта. Кстати, в то время Елена успевала еще принимать участие в шоу «Ледниковый период». Правда, времени практически ни на что не оставалось, так как после передачи она ехала на съемки сериала.
Фото: @lenazaharova57
Первая любовь
Елена всегда мечтала быть успешной актрисой, но еще больше она хотела стать мамой и иметь свою семью. Девушка равнялась на свою маму, которая вышла замуж за ее отца в 18 лет, а спустя год родила Елену. А вот ей самой почему-то долгое время не удавалось встретить вторую половинку.
Впервые Захарова влюбилась, когда готовилась к поступлению в театральный институт. Но парень, который был старше нее на четыре года, сразу заявил: «Либо я, либо театральный!». От своей мечты Елена не хотела отступать, поэтому с молодым человеком пришлось расстаться.
Удивительно, но через несколько лет эта история повторилась, когда актриса была в отношениях уже с другим мужчиной. Он тоже поставил ей ультиматум — мол, женюсь только в том случае, если бросишь работу.
«Конечно же мне тогда было очень обидно. Я люблю свою профессию и считаю, что востребованная актриса может быть счастливой женой и матерью — тому, слава богу, достаточно примеров среди коллег», — говорила Захарова в интервью изданию «7Дней».
В итоге спустя несколько лет она рассталась с возлюбленным, который был против ее поездки в Японию, где она должна была стать лицом одной косметической марки. Хотя Елена признавалась, что семь лет, которые они были вместе, стали для нее по-своему счастливыми. Особенно актриса всегда с теплом вспоминала период его ухаживаний за ней.
Попытка создать семью
После расставания у Елены появилось много выгодных предложений, она активно снималась в кино и играла в театре, приобрела квартиру и машину, но в то же время чувствовала неудовлетворенность. Ей чего-то постоянно не хватало, а именно — любви.
Вскоре в Сочи, куда она приехала на кинофестиваль «Кинотавр», актриса познакомилась с Сергеем Мамонтовым, с которым общение продолжилось в Москве. Хотя изначально никаких планов Елена не строила.
«Не знаю, как сложились бы наши отношения, если бы Сережа целиком не взял инициативу в свои руки. Не могу сказать, что он был в чем-то очень настойчив. Просто фактически не отпускал меня от себя: все время что-то планировал и организовывал. В какой-то момент я поняла, что мы расстаемся только на время работы и на ночь. И стала, по правде говоря, упиваться этой своей неожиданной зависимостью. Вдруг осознала, что мне есть куда торопиться после работы, есть что делать в выходные», — цитирует актрису «7Дней».
Спустя год Елена и Сергей узнали, что у них будет ребенок.
Трагедия
В феврале 2011 года актриса родилась дочь, которую назвала Марией-Анной. «Когда я в первый раз взяла доченьку на руки — заплакала. Я вдруг очень остро поняла, как выглядит счастье и что оно — осязаемо!», — вспоминала актриса.
Она была готова меньше времени уделять работе и больше находиться с долгожданным ребенком. Дочь стала ее главным приоритетом в жизни. Елена наконец-то была по-настоящему счастлива, хотя регистрировать отношения с Сергеем не собиралась, потому что не считала, что штамп в паспорте так важен.
Но это счастье разрушила страшная трагедия, которая произошла в ноябре 2011 года. Дочь актрисы госпитализировали, а причиной стала острая менингококковая инфекция. Позже выяснилось, что врачи не сразу смогли поставить диагноз и оказать ребенку своевременную помощь. К сожалению, спаси Марию-Анну не удалось. Это стало потрясением для Елены и ее возлюбленного. Спасала тогда звезду кино только вера.
«Именно вера меня спасла. Я верила, что когда-нибудь мы все обязательно будем вместе», — говорила Захарова. Вскоре после этого она узнала, что еще и любимый человек оставляет ее. А ведь именно Сергей был для нее тогда опорой, с ним она хотела пережить это горе.
«Мы не были официально женаты, я даже не могу винить Сергея в том, что произошло. Тогда все решала его мама, она полностью его контролировала. Мать Сергея обвинила меня в том, что я пыталась пропиариться на смерти дочери. Я ничего страшнее и глупее в жизни не слышала. Не прошло и 40 дней, как меня попросили забрать вещи Маши из квартиры, так как его семья собиралась сразу же начать сдавать квартиру другим жильцам. Я просила подождать их, говорила, пусть пройдет 40 дней, это же неправильно, не по-христиански, но родственники Сергея сказали: "Нет, квартиру нам нужно сдать прямо сейчас…"», — рассказывала Захарова.
Фото: @lenazaharova57
Новая любовь и долгожданное счастье
В тот период Елена еще больше стала работать, чтобы не думать о случившемся. Она также не переставала молиться и верить, что когда-то в ее жизни произойдет чудо и она еще обязательно станет мамой. В 2017 году, незадолго до Нового года, стало известно, что актриса родила дочь.
«Я родила дочь... Сейчас это слезы счастья, я не могу говорить, простите… Сейчас приду в себя. Когда я потеряла первого ребенка, то у меня был страх, что я никогда больше не буду мамой. Не знаю города, где бы я не зашла в храм и не молилась о появлении ребенка», — рассказывала актриса в шоу «Судьба человека».
Правда, теперь она скрывает свою наследницу от общественности и предпочитает не говорить о своей личной жизни. Кажется, что рядом с Еленой сейчас настоящий и заботливый мужчина, которого она всегда мечтала встретить. «Сейчас рядом со мной щедрый человек. И, могу сказать, это качество характера от финансового достатка не зависит», — говорила актриса в студии шоу «Судьба человека». Актриса не исключает, что в их семье может появиться еще один ребенок, о котором она очень мечтает, но пока она не хочет загадывать и просто наслаждается счастьем.
Фото: @lenazaharova57