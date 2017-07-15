Пару недель назад Лера Кудрявцева решила поэкспериментировать с прической и сделала прямую челку

Смена имиджа ведущей вызвала бурю реакцию среди подписчиков. Как водится, их мнения разделились: многие посчитали, что в таком образе Лера стала выглядеть гораздо моложе, другие же высказали свое неодобрение, сравнив ее с «деревенской» девушкой.

Но, похоже, Кудрявцеву критика пользователей Сети особо не задевает, так как она наслаждает новым имиджем и с удовольствием публикует снимки в новом образе. Так, сегодня Лера выложила в блог «постельное» фото, показав, как выглядит без макияжа.

«Выглядишь на 30 лет , молодец», «Без чёлки лучше на много!! С чёлкой как колхозница.», «е узнать!!! Мне тоже, если честно, без челки больше по душе», «Такая красивая другая совсем без кучи тоналок , глазки губки и все !!!», «Какая Вы хорошенькая, Вам даже и краситься не надо», «Ужас какой-то, что осталось натурального?», - написали подписчики ведущей.

А кто-то из них и вовсе увидел значительное сходство Кудрявцевой с Аленой Апиной и даже Любовью Успенской: «Я подумала Любовь Успенская», «А я думала что это Ким Кардашьян», «На Апину стала похожа», «Апина теперь».

Фото: instagram.com