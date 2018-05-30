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Смелый, дерзкий, благородный: 5 самых ярких ролей Константина Хабенского

На экраны недавно вышел фильм «Собибор» — режиссерский дебют Константина Хабенского, военная драма о восстании заключенных в нацистском лагере смерти. Хабенский не только выступил в качестве режиссера, но и сыграл в картине главную роль. Мы совместно с онлайн-кинотеатром Okko составили подборку, в которую вошли еще пять самых ярких ролей актера.

«Статский советник»

Режиссер: Филипп Янковский, в ролях: Никита Михалков, Олег Меньшиков, Константин Хабенский, Оксана Фандера, Владимир Машков, Федор Бондарчук

Экранизация одноименного романа Бориса Акунина. Эраст Петрович Фандорин (Олег Меньшиков) расследует убийства, связанные с подпольной революционно-террористической организацией, которой руководит Грин (Константин Хабенский). Поскольку убит генерал и делу придается особая важность, для помощи и руководства ресследованием из Петербурга прибывает руководитель столичного Департамента полиции полковник Пожарский (Никита Михалков).

«Адмиралъ»

Режиссер: Андрей Кравчук, в ролях: Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Сергей Безруков, Анна Ковальчук, Егор Бероев

Лента о судьбе Александра Колчака, ученого, исследователя, флотоводца, одного из лидеров Белого движения. Фильм рассказывает о жизни Колчака в период с 1916 по 1920 годы, включая драматические события Гражданской войны в России и историю любви адмирала и Анны Тимиревой (Елизавета Боярская). Фильм получил четыре премии «Золотой орел»: за лучшую операторскую работу, лучшую мужскую роль в кино, лучшую работу звукорежиссера и художника по костюмам.

«Коллектор»

Режиссер: Алексей Красовский, в ролях: Константин Хабенский, Евгений Стычкин, Ксения Буравская, Полина Агуреева

Артур (Константин Хабенский) — коллектор, человек, который заставляет людей возвращать долги. Он мастер своего дела, в ход идут любые средства: психологическое давление, интриги, манипуляции. Но однажды Артур сам становится жертвой шантажа: в Сети появляется видео, которое ставит под удар его карьеру и жизнь. Режиссер Алексей Красовский получил «Нику» как «Открытие года», а жюри «Кинотавра» присудило Константину Хабенскому премию за лучшую мужскую роль.

«Селфи»

Режиссер: Николай Хомерики, в ролях: Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Юлия Хлынина, Анна Михалкова

Психологический триллер по бестселлеру Сергея Минаева «Духless 21 века. Селфи». Владимир Богданов (Константин Хабенский) — успешный писатель и телеведущий, который однажды обнаруживает, что его жизнь вместо него проживает двойник. Он появляется вместо него на публике, встречается с его друзьями, и самые близкие люди принимают Богданова за самозванца. Только один человек хочет возвращения настоящего Богданова. Его дочь.

«Время первых»

Режиссер: Дмитрий Киселев, в ролях: Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Ильин, Александра Урсуляк, Елена Панова

60-е годы. СССР необходимо раньше США выпустить человека в открытый космос. Специалисты утверждают, что на подготовку требуется больше времени, но в условиях Холодной войны принимается решение запустить проект, несмотря на все риски — американцев нужно опередить любой ценой. Фильм основан на реальных событиях и посвящен подвигу Алексея Леонова, первого космонавта, вышедшего в открытое космическое пространство. Сам Алексей Леонов стал главным консультантом фильма.

Фильм «Собибор» можно посмотреть в кинотеатрах объединенной киносети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула кино» до 20 июня.

Купить билеты можно здесь.

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Фото: пресс-служба, starface

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