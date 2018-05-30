Смелый, дерзкий, благородный: 5 самых ярких ролей Константина Хабенского

60-е годы. СССР необходимо раньше США выпустить человека в открытый космос. Специалисты утверждают, что на подготовку требуется больше времени, но в условиях Холодной войны принимается решение запустить проект, несмотря на все риски — американцев нужно опередить любой ценой. Фильм основан на реальных событиях и посвящен подвигу Алексея Леонова, первого космонавта, вышедшего в открытое космическое пространство. Сам Алексей Леонов стал главным консультантом фильма.

Фильм «Собибор» можно посмотреть в кинотеатрах объединенной киносети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула кино» до 20 июня.

Купить билеты можно здесь.