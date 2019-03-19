Смело! Дженнер, Шейк, Бузова и другие звезды, которые не стесняются выходить в свет в прозрачных нарядах

Одной из самых больших любительниц прозрачных парадных нарядов является Кендалл Дженнер. В отличие от своих старших сестер Ким и Хлои Кардашьян, о пластических операциях которых слагают легенды, она никогда не ложилась под нож хирурга ради изменений внешности. Модель очень гордится тем, чем ее наградила природа, и порой даже слишком... Часто Кендалл выходит в свет в нарядах, которые вообще сложно назвать одеждой.
Фото: Eastnews
Ирина Шейк считается одной из самых красивых и сексуальных планеты. И, видимо, совершенно справедливо считает, что прятать такую красоту от окружающих было бы преступлением. Супермодель часто появляется на красных дорожках в провокационных нарядах. Одним из таких стало необычное платье, в котором она была на вечеринке Vanity Fair. С левого бока Ирина выглядела практически полностью обнаженной.
Российские знаменитости гораздо реже выходят в свет в прозрачных нарядах, так что отдуваться за всех приходится Ольге Бузовой. К примеру, на вручении музыкальной премии Musicbox она шокировала коллег, эффектно позируя в прозрачном комбинезоне, демонстрируя себя со всех ракурсов.
Фото: Starface
Белла Хадил выгуляла очень смелый вариант «голого» платья на благотворительном приеме amfAR. Модель выглядела так, как будто ее тело покрывали только сверкающие бриллианты. Не знаем, многим ли удалось в тот вечер смотреть Белле в глаза.
Фото: Eastnews
А как вам такие смелые выходы? Больше знаменитостей в прозрачных нарядах — в нашей фотогалерее.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress, starface, instagram, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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