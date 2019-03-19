Смело! Дженнер, Шейк, Бузова и другие звезды, которые не стесняются выходить в свет в прозрачных нарядах

Эти знаменитости не стесняются своего тела и не боятся шокировать окружающих, появляясь на светских мероприятиях в очень откровенных прозрачных нарядах. Комплексы, предрассудки, страх оказаться в центре внимания и подвергнуться критике? Нет, они не слышали ни о чем подобном. Они гордо и с удовольствием демонстрируют себя во всей красе, позируя десяткам фотографов практически обнаженными. Остальным остается только восхищаться, завидовать или критиковать.