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Слишком смелый комбинезон для беременной, «квадратные» штаны и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кортни Сикс

Фото: Globallookpress / Faye Sadou / AdMedia
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На минувшей неделе некоторые знаменитые девушки чрезмерно обнажались, стараясь показать себя во всей красе. Другие же, напротив, прятали фигуры за неудачными объемными плохо сидящими на них вещами. Третьи же слишком смело экспериментировали с длиной мини и выглядели так, словно забыли надеть низ от наряда.

Кортни Сикс

Фото: Globallookpress / Faye Sadou / AdMedia

Беременная Кортни Сикс демонстрировала на красной дорожке внушительный живот в слишком откровенном комбинезоне с декольте почти до пупка. Наряд натягивался на животе и практически обнажал пышную грудь будущей мамы.

Рили Никсон

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Еще более смелый комбинезон выгуляла Рили Никсон. Мы понимаем, что Рили снимается в фильма для взрослых и давно уже ничего не стесняется, но все-таки для выхода в свет можно было выбрать что-то поскромнее.

Кэролайн Аарон

Фото: Globallookpress / Faye Sadou / AdMedia

Кэролайн Аарон подчеркнула нарядом все своим недостатки и скрыла достоинства. Актриса надела боди, подчеркнувшее отсутствие талии, и очень широкие штаны, буквально сделавшие ее фигуру квадратной.

Алекс Борштейн

Фото: Globallookpress / Faye Sadou / AdMedia

«Квадратные», изуродовавшие ее фигуру штаны выбрала и Алекс Борштейн. Сочетать она их решила с совершенно ужасной прозрачной блузкой с огромными цветами, как будто растущими из подмышек.

Ольга Баранова

Фото: Starface

Юная звезда сериала «Улица» Ольга Баранова только недавно начала выходить в свет и пока находится в поисках своего стиля. На этот раз актриса отдала предпочтение просто огромному брючному костюму, в котором буквально утонула.

Юлия Масакова

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Обилие прозрачного черного кружева, голубой атлас, высокий вырез, обнажающий лишнее, — кажется, Юлия Масакова перепутала спальню и красную дорожку.

Снежана Самохина

Фото: Starface

С длиной мини перестаралась и участница «Холостяка» Снежана Самохина, необычное платье которой едва прикрывало ей все самое важное и сокровенное спереди.

Мириам Жемерик

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Мириам Жемерик намудрила с образом и выглядела, мягко говоря, странно. Черное платье-бюстье с вышивкой, ярко-синие колготки, широкий лакированный пояс и бархатные босоножки c блестками на огромных каблуках... Выглядело это так, как будто Мириам ограбила секонд-хенд.

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpress, starface

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