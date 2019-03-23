Слишком смелый комбинезон для беременной, «квадратные» штаны и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Кортни Сикс
Фото: Globallookpress / Faye Sadou / AdMedia
Беременная Кортни Сикс демонстрировала на красной дорожке внушительный живот в слишком откровенном комбинезоне с декольте почти до пупка. Наряд натягивался на животе и практически обнажал пышную грудь будущей мамы.
Рили Никсон
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Еще более смелый комбинезон выгуляла Рили Никсон. Мы понимаем, что Рили снимается в фильма для взрослых и давно уже ничего не стесняется, но все-таки для выхода в свет можно было выбрать что-то поскромнее.
Кэролайн Аарон
Фото: Globallookpress / Faye Sadou / AdMedia
Кэролайн Аарон подчеркнула нарядом все своим недостатки и скрыла достоинства. Актриса надела боди, подчеркнувшее отсутствие талии, и очень широкие штаны, буквально сделавшие ее фигуру квадратной.
Алекс Борштейн
Фото: Globallookpress / Faye Sadou / AdMedia
«Квадратные», изуродовавшие ее фигуру штаны выбрала и Алекс Борштейн. Сочетать она их решила с совершенно ужасной прозрачной блузкой с огромными цветами, как будто растущими из подмышек.
Ольга Баранова
Фото: Starface
Юная звезда сериала «Улица» Ольга Баранова только недавно начала выходить в свет и пока находится в поисках своего стиля. На этот раз актриса отдала предпочтение просто огромному брючному костюму, в котором буквально утонула.
Юлия Масакова
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Обилие прозрачного черного кружева, голубой атлас, высокий вырез, обнажающий лишнее, — кажется, Юлия Масакова перепутала спальню и красную дорожку.
Снежана Самохина
Фото: Starface
С длиной мини перестаралась и участница «Холостяка» Снежана Самохина, необычное платье которой едва прикрывало ей все самое важное и сокровенное спереди.
Мириам Жемерик
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Мириам Жемерик намудрила с образом и выглядела, мягко говоря, странно. Черное платье-бюстье с вышивкой, ярко-синие колготки, широкий лакированный пояс и бархатные босоножки c блестками на огромных каблуках... Выглядело это так, как будто Мириам ограбила секонд-хенд.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress, starface
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