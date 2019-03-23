Слишком смелый комбинезон для беременной, «квадратные» штаны и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Еще более смелый комбинезон выгуляла Рили Никсон. Мы понимаем, что Рили снимается в фильма для взрослых и давно уже ничего не стесняется, но все-таки для выхода в свет можно было выбрать что-то поскромнее.

Кэролайн Аарон