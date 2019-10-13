Слишком маленькое «пожеванное» платье, комбез с траурным тюлем и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Каролина Джиральдо выбрала слишком маленькое для своих пышных форм и как будто пожеванное под грудью и на животе кружевное полупрозрачное платье. К тому же грудь девушки далека от идеала, чтобы так беззастенчиво демонстрировать ее в нарядах с экстремальным декольте.

Кристина Агилера