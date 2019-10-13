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Слишком маленькое «пожеванное» платье, комбез с траурным тюлем и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Каролина Джиральдо

Фото: Global Look Press / FayeS/AdMedia

На минувшей неделе снова не обошлось без неудачных выходов знаменитостей в свет. На этот раз некоторые известные девушки выбрали слишком откровенные наряды, другие испортили фигуру неподходящей одеждой, а третьи выгуляли откровенно нелепые дизайнерские творения.

Каролина Джиральдо

Фото: Global Look Press / FayeS/AdMedia

Каролина Джиральдо выбрала слишком маленькое для своих пышных форм и как будто пожеванное под грудью и на животе кружевное полупрозрачное платье. К тому же грудь девушки далека от идеала, чтобы так беззастенчиво демонстрировать ее в нарядах с экстремальным декольте.

Кристина Агилера

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia

Кристина Агилера долго боролась с лишним весом и стремилась соответствовать модельным стандартам. В итоге певица смирилась со своими женственными формами и перестала истязать себя диетами и тренировками. Вот только подходящие для своего нового образа наряды Кристина все никак не найдет. То появится на благотворительном аукционе в клоунском комбезе с траурным тюлем...

Фото: Global Look Press / FayeS/AdMedia

То придет на премьеру фильма в платье-балахоне, подчеркивающем ее недостатки и скрывающем достоинства.

Жеральдин Морено

Фото: Global Look Press / PMA/AdMedia

Жеральдин Морено перепутала кинотеатр со спальней и пришла на премьеру фильма в очень коротком игривом платье с экстремальным декольте, похожем на пеньюар. К тому же слишком спортивные ноги девушки смотрелись в этом наряде комично.

Мисс Тара

Фото: Global Look Press / face to face

Рядом с Жеральдин прекрасно смотрелась бы Мисс Тара в своем полупрозрачном платье-халатике с цветами и сраусиными перьями.

Раби Джей

Фото: Global Look Press / FayeS/AdMedia

Раби Джей тоже перестаралась с декором: белые цветы на ее черном платье с пайетками были явно лишними. Заколка с вуалью тоже была не в тему, а ботильоны визуально укоротили ноги.

Мария Кончита Алонсо

Фото: Global Look Press / FayeS/AdMedia

Джинсы с низкой посадкой давно вышли из моды. А если вы к тому же не можете похвастаться идеальным прессом и тонкой талией, как Мария Кончита Алонсо, бегите от таких моделей как от огня.

Деми Бернетт

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Деми Бернетт тоже как будто застряла в 90-х или в начале нулевых и все еще слушает первый альбом Бритни Спирс. К тому же перед выходом в свет брюки можно было и почистить.

Зара Ларссон

Фото: Global Look Press / face to face

Не знаем, кто является дизайнером наряда, в котором вышла в свет Зара Ларссон, но посоветовали бы всем держаться подальше от его «творений».

Хлоя Морец

Фото: Global Look Press / FayeS/AdMedia

Хлоя Морец старается одеваться скромно и неординарно — стремление похвальное, но пока у актрисы это получается не очень удачно. Как правило, во время светских выходов Хлоя выглядит слишком скучно, без огонька и как-то старомодно. Как ее коллега из России актриса Лиза Арзамасова.

Больше модных провалов звезд на минувшей неделе — в нашей фотогалерее.

Фото: eastnews, globallookpress

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