Слишком маленькое «пожеванное» платье, комбез с траурным тюлем и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press / FayeS/AdMedia
Каролина Джиральдо
Фото: Global Look Press / FayeS/AdMedia
Каролина Джиральдо выбрала слишком маленькое для своих пышных форм и как будто пожеванное под грудью и на животе кружевное полупрозрачное платье. К тому же грудь девушки далека от идеала, чтобы так беззастенчиво демонстрировать ее в нарядах с экстремальным декольте.
Кристина Агилера
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Кристина Агилера долго боролась с лишним весом и стремилась соответствовать модельным стандартам. В итоге певица смирилась со своими женственными формами и перестала истязать себя диетами и тренировками. Вот только подходящие для своего нового образа наряды Кристина все никак не найдет. То появится на благотворительном аукционе в клоунском комбезе с траурным тюлем...
Фото: Global Look Press / FayeS/AdMedia
То придет на премьеру фильма в платье-балахоне, подчеркивающем ее недостатки и скрывающем достоинства.
Жеральдин Морено
Фото: Global Look Press / PMA/AdMedia
Жеральдин Морено перепутала кинотеатр со спальней и пришла на премьеру фильма в очень коротком игривом платье с экстремальным декольте, похожем на пеньюар. К тому же слишком спортивные ноги девушки смотрелись в этом наряде комично.
Мисс Тара
Фото: Global Look Press / face to face
Рядом с Жеральдин прекрасно смотрелась бы Мисс Тара в своем полупрозрачном платье-халатике с цветами и сраусиными перьями.
Раби Джей
Фото: Global Look Press / FayeS/AdMedia
Раби Джей тоже перестаралась с декором: белые цветы на ее черном платье с пайетками были явно лишними. Заколка с вуалью тоже была не в тему, а ботильоны визуально укоротили ноги.
Мария Кончита Алонсо
Фото: Global Look Press / FayeS/AdMedia
Джинсы с низкой посадкой давно вышли из моды. А если вы к тому же не можете похвастаться идеальным прессом и тонкой талией, как Мария Кончита Алонсо, бегите от таких моделей как от огня.
Деми Бернетт
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Деми Бернетт тоже как будто застряла в 90-х или в начале нулевых и все еще слушает первый альбом Бритни Спирс. К тому же перед выходом в свет брюки можно было и почистить.
Зара Ларссон
Фото: Global Look Press / face to face
Не знаем, кто является дизайнером наряда, в котором вышла в свет Зара Ларссон, но посоветовали бы всем держаться подальше от его «творений».
Хлоя Морец
Фото: Global Look Press / FayeS/AdMedia
Хлоя Морец старается одеваться скромно и неординарно — стремление похвальное, но пока у актрисы это получается не очень удачно. Как правило, во время светских выходов Хлоя выглядит слишком скучно, без огонька и как-то старомодно. Как ее коллега из России актриса Лиза Арзамасова.
Больше модных провалов звезд на минувшей неделе — в нашей фотогалерее.
Фото: eastnews, globallookpress
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