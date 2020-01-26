Слишком маленькие черные платья, топ-«мочалка» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Анн-Мари
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Маленькое черное платье является модной классикой, но Анн-Мари промахнулась и тут. Певица надела слишком маленькое платье, из которого ее пышные формы буквально рвались наружу. Экстремальное мини, декольте на грани, шуба... Перебор.
Ариэль Фри
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Слишком маленькое черное платье выбрала и Ариэль Фри, которая в своем наряде выглядела голо и нелепо.
Зои Хардман
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Зои Хардман зачем-то захотела испортить свою спортивную фигуру нелепым топом-«мочалкой»...
Тайлер Аброн
Фото: Global Look Press / AdMedia
Тайлер Аброн выгуляла какой-то комбинезон циркачки с рюшами на расклешенных штанинах. Поверх певица накинула шубу... Не делайте так.
Виктория Нготсе
Фото: DPA
Еще более неудачный комбинезон выбрала Виктория Нготсе, надевшая на себя какую-то серую мятую тряпку, изуродовавшую ее фигуру.
Виктория Клэй
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
В образе Виктории Клэй было плохо все: костюм с цветочным принтом не по размеру, вызывающее декольте, ботилоны на грубой подошве, похожие на копыта...
Катарина Шюттлер
Фото: Global Look Press / face to face
Если хотите испортить фигуру и выглядеть нелепо, выбирайте платье, похожее на то, в котором Катарина Шюттлер вышла в свет на прошедшей неделе.
Эдит Боуман
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Неудачное платье выбрала и Эдит Боуман, позировавшая фотографам в чем-то похожем на мешок.
Ксения Чумичева
Ксения Чумичева спрятала шикарную фигуру под странным голубым платьем с дырками на талии. Необычно, но ей не идет.
Сабина Шмиц
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Сабина Шмиц явно перепутала светское мероприятие с вечеринкой по случаю Хэллоуина. Или с Октоберфестом.
Таллия Сторм
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Таллия Сторм явно находится в поисках своего необычного и дерзкого стиля. Пока поиски не увенчались успехом.
Фото: globallookpress
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