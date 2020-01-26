passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Слишком маленькие черные платья, топ-«мочалка» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 23

Анн-Мари

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Мы снова собрали для вас неудачные модные примеры знаменитостей, которым не стоит следовать. На минувшей неделе самыми провальными оказались самые необычные образы и перекроенная (во всех смыслах) на новый лад классика.

Анн-Мари

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Маленькое черное платье является модной классикой, но Анн-Мари промахнулась и тут. Певица надела слишком маленькое платье, из которого ее пышные формы буквально рвались наружу. Экстремальное мини, декольте на грани, шуба... Перебор.

Ариэль Фри

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Слишком маленькое черное платье выбрала и Ариэль Фри, которая в своем наряде выглядела голо и нелепо.

Зои Хардман

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Зои Хардман зачем-то захотела испортить свою спортивную фигуру нелепым топом-«мочалкой»...

Тайлер Аброн

Фото: Global Look Press / AdMedia

Тайлер Аброн выгуляла какой-то комбинезон циркачки с рюшами на расклешенных штанинах. Поверх певица накинула шубу... Не делайте так.

Виктория Нготсе

Фото: DPA

Еще более неудачный комбинезон выбрала Виктория Нготсе, надевшая на себя какую-то серую мятую тряпку, изуродовавшую ее фигуру.

Виктория Клэй

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

В образе Виктории Клэй было плохо все: костюм с цветочным принтом не по размеру, вызывающее декольте, ботилоны на грубой подошве, похожие на копыта...

Катарина Шюттлер

Фото: Global Look Press / face to face

Если хотите испортить фигуру и выглядеть нелепо, выбирайте платье, похожее на то, в котором Катарина Шюттлер вышла в свет на прошедшей неделе.

Эдит Боуман

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Неудачное платье выбрала и Эдит Боуман, позировавшая фотографам в чем-то похожем на мешок.

Ксения Чумичева

Ксения Чумичева спрятала шикарную фигуру под странным голубым платьем с дырками на талии. Необычно, но ей не идет.

Сабина Шмиц

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Сабина Шмиц явно перепутала светское мероприятие с вечеринкой по случаю Хэллоуина. Или с Октоберфестом.

Таллия Сторм

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Таллия Сторм явно находится в поисках своего необычного и дерзкого стиля. Пока поиски не увенчались успехом.

Фото: globallookpress

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!