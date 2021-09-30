Слава и съемки в клипах: как сложилась жизнь победителей популярного шоу «Танцы»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/ilshatshabaev
Ильшат Шабаев
Первый сезон, команда Егора Дружинина
Осенью 2014 года на телевизионном кастинге в Москве Ильшат Шабаев выступал перед жюри в стиле современной хореографии под трек Ланы Дель Рей Young & Beautiful. Его в свою команду взял Егор Дружинин.
В 10 выпусках передачи танцор продемонстрировал мастерство в десяти парных номерах и в одном сольном. В канун Нового года Шабаева объявили лучшим танцовщиком страны.
После завершения проекта Ильшат с другими участницами «Танцев» отправился на гастроли по 15 городам страны. Артист дает мастер-классы, у него есть собственная студия. Через год после победы в конкурсе Шабаев выпустил собственное шоу, премьера состоялась в Москве.
Пять лет назад Ильшат Шабаев женился на девушке по имени Альфия. У них растет маленький сын.
Максим Нестерович
Второй сезон, команда Мигеля
Фото: www.instagram.com/nesterovichofficial
Максим Нестерович во время съемок первого сезона работал хореографом на проекте. Во втором сезоне он решил сам стать участником, чем многих удивил. После его появления на сцене наставники стали жарко спорить о том, смог ли он раскрыться в танце.
В итоге Нестерович попал в команду Мигеля. В шоу перед Максимом стояла непростая задача — доказать и зрителям, и жюри, что он достоин участия, разрушив предвзятое отношение к себе. Ему это удалось, его назвали победителем, и приз в 3 млн рублей отправился на счет Нестеровича.
В финальном выпуске сезона Максим сделал предложение руки и сердца хореографу шоу Екатерине Решетниковой. Трогательная сцена состоялась на глазах миллионов зрителей. После завершения проекта влюбленные поженились в кругу самых близких, а выигранные деньги вложили в таунхаус в Подмосковье и в ремонт.
В 2016-м Максим и Катя снялись в клипе Юлианны Карауловой на песню «Внеорбитные», танец они поставили сами.
Но семейная жизнь долго не продлилась, супруги развелись и разъехались. Екатерина осталась жить в доме, который купила с Максимом. После расставания хореограф признавался, что не готов к новым отношениям, а его сердце навсегда останется с экс-супругой.
В третьем сезоне «Танцев» Нестерович присоединился к команде преподавателей.
Максим работает в коллективах Loony Band и Flyographers, первой российской команде, которой удалось пробиться на третье место на Hip-Hop Dance Championship в Лас-Вегасе.
Дмитрий Щебет
Третий сезон, команда Мигеля
Фото: www.instagram.com/shebet_dmitrii
Дмитрий Щебет появился на кастинге «Танцев» уже будучи известным танцором. Он настолько понравился наставникам, что Мигель и Егор Дружинин спорили за него. Победил в итоге первый.
Танцор говорил, что участие в съемках — не главная цель в жизни, но он хочет победить, чтобы на выигранные 3 млн рублей купить маме дом.
В 2017-м Дмитрий в составе коллектива Apache CREW выступил в полуфинале «Евровидения». Щебет регулярно проводит мастер-классы в PROТАНЦЫ (проект создателей «Танцев»). Летом 2018-го артист стал педагогом в танцевальном лагере «Революция» в Туапсе.
В 2019 году Дмитрий Щебет женился на коллеге и участнице шоу «Танцы» Юлиане Бухольц, а вскоре они стали родителями. Сыну Итану они даже завели отдельную страничку в соцсети.
«Мы учимся на ошибках других, смотрим на другие пары и понимаем, как мы не хотим. Мы разговариваем друг с другом и спокойно разбираем проблемы. Не нужно молчать, терпеть и додумывать то, чего нет», — делилась секретом семейного счастья Юлиана.
Виталий Уливанов
Четвертый сезон, команда Мигеля
Фото: www.instagram.com/vitaliy_ulivanov
Виталий занимался танцами с детства. И даже в непростое время студенчества не бросил уроки хореографии. После он стал тренером студии Puzzle Dance Palace в Санкт-Петербурге. И в телепередачу он мечтал попасть с первого сезона, но тогда на кастинге Мигель его не выбрал.
В одном из сезонов он рано потерпел фиаско и вылетел из шоу. Во время отбора участников для четвертого сезона Виталий Уливанов показал себя по максимуму. Наставники его похвалили, а Мигель взял в свою команду. В декабре 2017-го молодой человек стал победителем и обладателем денежного приза.
Виталий активно ведет социальные сети, участвует в разных проектах, преподает танцы. В блоге он старается не распространяться о личной жизни, но на его странице мелькают фото, где он позирует в обнимку с финалисткой четвертого сезона «Танцев» Александрой Горошко. Поклонники единогласно решили, что у них роман.
Алексей Летучий
Пятый сезон, команда Татьяны Денисовой
Фото: www.instagram.com/alekseyfly
На момент участия в пятом сезоне «Танцев» Алексею Летучему (Кузьмину) был 21 год. Он не в первый раз пытался пробиться в проект, но получилось это не сразу.
Еще в школьном возрасте Алексей заявил о себе как об отличном танцоре, он даже работал в Москве со знаменитостями. Он участвовал в открытии и закрытии зимних Олимпийских игр в Сочи.
В четвертом сезоне Летучий не дошел до финала, но вернулся, попав в команду Татьяны Денисовой. Летучий боролся с сильными соперниками и обошел их, забрав главный приз.
У Алексея пока нет семьи, но он рассказывал, что искал девушку, которая тоже увлекалась бы танцами. У Летучего немало профессиональных достижений, у него есть все шансы стать таким же успешным и известным, как наставники проекта.
Алексей ведет блог в социальной сети, показывая ролики со своими выступлениями.
Кирилл Цыганов
Шестой сезон, команда Татьяны Денисовой
Кирилл Цыганов преподнес много сюрпризов и наставникам, и зрителям. До его прихода в передачу о нем мало кто слышал (многие участники были уже известными танцорами), парень не пытался быть медийной личностью, да и в эфирах его не стремились продвинуть на первый план. А он взял и победил!
До проекта параллельно с учебой Кирилл танцевал и преподавал в студии Dance4U. В 2016 году на танцевальном чемпионате Move Forward Dance Contest он вошел в пятерку лучших российских хореографов. В том же году он завоевал первое место на чемпионате современной хореографии Fame Your Choreo в номинации Best Dance Adult Duet (номер в дуэте с K.S. Union).
В столице Кирилл преподавал в одной из самых известных школ New York Dance Studio. Позже он создал свою команду Aliens Crew и с ней в 2019 году победил на мировом чемпионате World of Dance, проходившем в Париже.
О личной жизни Цыганов старается не рассказывать, отмечая, что все силы отдает творчеству. Но поклонники одно время приписывали ему роман с Ириной Подшиваловой, но молодые люди эти слухи не комментировали.
Алексей Мечетный
Седьмой сезон, команда Егора Дружинина
Алексей Мечетный после 18 лет занятий бальными танцами решил попробовать себя в других направлениях. И он всерьез увлекся хип-хопом. В 2014-м, перебравшись из провинции в Подмосковье, Алексей стал посещать мастер-классы, совершенствуя технику танцора и хореографа.
После он начал занимать призовые места в различных танцевальных конкурсах. Вскоре Алексей стал одним из преподавателей в студиях New York, «Proтанцы» и Mdc Nrg, он давал мастер-классы в разных городах страны.
Мечетный долго сомневался, стоит ли ему идти на кастинг шоу. Он не хотел отрываться от привычного образа жизни с регулярными занятиями, но в то же время перспектива поработать с именитыми хореографами сильно его манила. Он попал в команду Егора Дружинина. И после первых же эфиров он стал одним из фаворитов проекта. Поэтому его победа в финале седьмого сезона была ожидаемой.
Алексей женат. Его супруга Анна Любимская тоже увлекается танцами.
Антон Пануфник
«Битва сезонов», команда Мигеля
Фото: www.instagram.com/panufnik_anton
Кроме основных сезонов шоу «Танцы», в эфир вышла «Битва сезонов», в котором соревновались самые яркие представители проекта разных лет.
Когда Антон Пануфник только появился на кастинге, он сразу показал себя заносчивым и самодовольным человеком, что не очень понравилось наставникам. О себе танцор услышал много нелестного. Мигель, несмотря на протесты Егора Дружинина, сказал Антону да. Но в первом сезоне дойти до финала Пануфнику не удалось. Зато он взял реванш в «Битве сезонов».
Когда объявили результаты финального голосования, Мигель согласился, что его подопечный победил заслуженно.
После участия в «Танцах» Антон выступает на большой сцене, снимается в клипах и дает мастер-классы. В конце 2016 года в эфир вышел клип группы Jukebox Trio и Гарика Burito на песню «Спешите любить». В нем главные роли достались Антону Пануфнику и Кристине Асмус.
В 2018 году танцор получил приглашение работать в проекте Ляйсан Утяшевой Bolero show.
Несколько лет назад у Антона был роман с другой яркой участницей передачи Алисой Доценко. Некоторое время пара жила вместе в Краснодаре. Их внезапное расставание стало сюрпризом для поклонников. Причину своего решения они оставили при себе. В шоу «Танцы» уже бывшие влюбленные попали в одну команду к Мигелю.
В 2016 году Антон познакомился с актрисой Елизаветой Кононовой. Вскоре девушка познакомила парня с мамой. Но о личном Пануфник старается не говорить. В социальных сетях он делает акцент на профессиональной жизни.
Фото и видео: Instagram, youtube-канал Юлианна Караулова, кадры шоу «Танцы»