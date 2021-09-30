Слава и съемки в клипах: как сложилась жизнь победителей популярного шоу «Танцы»

Осенью 2014 года на телевизионном кастинге в Москве Ильшат Шабаев выступал перед жюри в стиле современной хореографии под трек Ланы Дель Рей Young & Beautiful. Его в свою команду взял Егор Дружинин.

В 10 выпусках передачи танцор продемонстрировал мастерство в десяти парных номерах и в одном сольном. В канун Нового года Шабаева объявили лучшим танцовщиком страны.

После завершения проекта Ильшат с другими участницами «Танцев» отправился на гастроли по 15 городам страны. Артист дает мастер-классы, у него есть собственная студия. Через год после победы в конкурсе Шабаев выпустил собственное шоу, премьера состоялась в Москве.

Пять лет назад Ильшат Шабаев женился на девушке по имени Альфия. У них растет маленький сын.

Максим Нестерович

Второй сезон, команда Мигеля