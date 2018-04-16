Скромно и со вкусом: самые стильные выходы в свет беременной Кейт Миддлтон

К нарядам Кейт Миддлтон невозможно придраться, разве что обвинить герцогиню в излишней сдержанности и отказе от смелых модных экспериментов. Возможно, кому-то наряды супруги британского принца кажутся скучными, но нам нравится, как Кэтрин умеет сдеражанно, стильно и элегантно выглядеть всегда и везде, в том числе будучи в интересном положении.
Недавно Кейт Миддлтон появилась на параде в честь для Дня Святого Патрика в темно-зеленом пальто с меховыми манжетами и воротником, подчеркнувшем ее округлившийся живот. Завершали образ стильная шляпка-таблетка с бантом и замшевые черные туфли.
Кэтрин любит строгие пальто лаконичного кроя и бархатные лодочки глубоких благородных оттенков — темно-синего, узумрудного, винного и классические бежевые. Ее любимым цветом одежды является темно-синий, но иногда герцогиня позволяет себе более яркие вещи.
Во время беременности герцогиня Кембриджская продолжила появляться на официальных торжественных приемах. К примеру, вот в таком воздушном летящем платье с эффектной серебристой вышивкой она появилась на встрече с норвежским королем Харальдом V.
Из аксессуаров и украшений Кейт Миддлтон предпочитает аккуратные небольшие сумки и клатчи, шелковые шарфы, жемчужные серьги и броши. Пожалуй, более всего нам понравился образ Кэтрин во время одного из благотвортельных мероприятий в Стокгольме. Герцогиня надела яркое красно-белое пальто с принтом «гусиная лапка», коричнего-винные туфли на каблуке и дополнила комплект бордовой сумочкой Chanel.
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Фото: eastnews, globallookpress/Andrew Parsons, Stephen Lock, I-Images, Rota, Albert Nieboer, Pool