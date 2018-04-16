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Скромно и со вкусом: самые стильные выходы в свет беременной Кейт Миддлтон

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Герцогиня Кембриджская совсем скоро станет мамой в третий раз. По слухам, супруга британского принца Уильяма родит мальчика. Пока СМИ и поклонники пары обсуждают имя и пол малыша, мы решили вспомнить самые стильные за последние несколько месяцев образы Кейт Миддлтон, в которых она появлялась на публике.

К нарядам Кейт Миддлтон невозможно придраться, разве что обвинить герцогиню в излишней сдержанности и отказе от смелых модных экспериментов. Возможно, кому-то наряды супруги британского принца кажутся скучными, но нам нравится, как Кэтрин умеет сдеражанно, стильно и элегантно выглядеть всегда и везде, в том числе будучи в интересном положении.

Недавно Кейт Миддлтон появилась на параде в честь для Дня Святого Патрика в темно-зеленом пальто с меховыми манжетами и воротником, подчеркнувшем ее округлившийся живот. Завершали образ стильная шляпка-таблетка с бантом и замшевые черные туфли.

Кэтрин любит строгие пальто лаконичного кроя и бархатные лодочки глубоких благородных оттенков — темно-синего, узумрудного, винного и классические бежевые. Ее любимым цветом одежды является темно-синий, но иногда герцогиня позволяет себе более яркие вещи.

Во время беременности герцогиня Кембриджская продолжила появляться на официальных торжественных приемах. К примеру, вот в таком воздушном летящем платье с эффектной серебристой вышивкой она появилась на встрече с норвежским королем Харальдом V.

Из аксессуаров и украшений Кейт Миддлтон предпочитает аккуратные небольшие сумки и клатчи, шелковые шарфы, жемчужные серьги и броши. Пожалуй, более всего нам понравился образ Кэтрин во время одного из благотвортельных мероприятий в Стокгольме. Герцогиня надела яркое красно-белое пальто с принтом «гусиная лапка», коричнего-винные туфли на каблуке и дополнила комплект бордовой сумочкой Chanel.

Больше образов беременной Кейт Миддлтон смотрите в фотогалерее.

Фото: eastnews, globallookpress/Andrew Parsons, Stephen Lock, I-Images, Rota, Albert Nieboer, Pool

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