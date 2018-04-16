Скромно и со вкусом: самые стильные выходы в свет беременной Кейт Миддлтон

К нарядам Кейт Миддлтон невозможно придраться, разве что обвинить герцогиню в излишней сдержанности и отказе от смелых модных экспериментов. Возможно, кому-то наряды супруги британского принца кажутся скучными, но нам нравится, как Кэтрин умеет сдеражанно, стильно и элегантно выглядеть всегда и везде, в том числе будучи в интересном положении.

Недавно Кейт Миддлтон появилась на параде в честь для Дня Святого Патрика в темно-зеленом пальто с меховыми манжетами и воротником, подчеркнувшем ее округлившийся живот. Завершали образ стильная шляпка-таблетка с бантом и замшевые черные туфли.

Кэтрин любит строгие пальто лаконичного кроя и бархатные лодочки глубоких благородных оттенков — темно-синего, узумрудного, винного и классические бежевые. Ее любимым цветом одежды является темно-синий, но иногда герцогиня позволяет себе более яркие вещи.