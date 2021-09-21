Скарлетт Йоханссон, Брюс Уиллис и другие поющие знаменитости с отличным голосом
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Фото: East News
Звезда «Мстителей» и «Черной вдовы» Скарлетт Йоханссон обожает петь и делает это хорошо. В 2008- актриса выпустила альбом перепетых песен Тома Уэйтса. В диск также вошла песня ее авторства — Song for Jo. Еще через год Скарлетт записала альбом альбом Break Up, где поет с Питом Йорном.
Крепкий орешек Брюс Уиллис, оказывается, еще и знатным певцом. Когда актер только перебрался в Нью-Йорк, он зарабатывал тем, что выступал в барах. В 80-е годы Уиллис выпустил два альбома — The Return Of Bruno и If It Don’t Kill You, It Just Makes You Strong. Актер также пел группе The Accelerators. А еще он играет на губной гармонике.
Барбра Стрейзанд одна из самых известных поющих голливудских знаменитостей. Она даже получила «Оскар» за лучшую оригинальную песню «Звезда родилась» (1977 год). Профессиональна копилка Барбры полна самых престижных премий и наград в области музыки.
Звезда российского кино Екатерина Гусева известна и как актриса мюзиклов и просто эстрадная артистка. Екатерина участвует во всех концертах, приуроченных к знаменательным датам. Гусева также поет в мюзиклах и Московской филармонии.
Кейт Уинслет часто записывает саундреки к фильмам, в которых снимается. Так, ее голос звучит в «Гамлете», в «Разуме и чувствах» и других картинах. Сингл Кейт What If, прозвучавший в мультфильме «Рождественская сказка», поднимался на верхние строчки хит-парадов.
Дмитрий Певцов поет в мюзиклах («Метро», «Иствикские ведьмы», «Я — Эдмон Дантес»), играет в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии. Известен он и по роли Резанова в рок-опере Алексея Рыбникова «Юнона и авось».
В 2004 году Певцов выпустил сольный диск «Лунная дорога».
Зои Дешанель начала петь в кино и явила миру свой вокальный талант во время съемок фильма «За удачей» режиссера Мартина Хайнса. Он предложил актрисе записать трек для финальных титров вместе с фолк-музыкантом Мэтью Уордом. Исполнитель так впечатлился песнями, написанными Зои, что предложил записать их вместе. Так родился дуэт She & Him, выпустивший несколько студийных альбомов.
Энн Хэтэуэй поет с детства. Однажды на церемонии вручения «Оскара» она исполнила песню и сорвала аплодисменты публики. После она пела с Хью Джекманом в мюзикле «Отверженные».
Звезда «Росомахи» Хью Джекман умеет, кажется, все: и играть, и показывать великолепную физическую форму, и петь. За роль в мюзикле «Мальчик из страны Оз», с успехом шедшем на Бродвее, актер получил премию «Тони», а также — Drama Desk и Outer Critics Circle. До него такой набор наград не собирал никто. В фильме «Отверженные» Хью Джекман исполняет партию Жана Вальжана. Актер еще играет на гитаре, скрипке и фортепиано.
Юэн МакГрегор с детства увлекается музыкой. Баз Лурман однажды услышал его вокал и пригласил в свой мюзикл «Мулен Руж», где он пел с Николь Кидман. Позже актеру предложили сыграть Джона Леннона, но он отказался. В 2004-м во время кругосветного путешествия на мотоциклах Юэн МакГрегор в Украине сделал запись песни группы U2.
Фото и видео: East News, Nancy Kaszerman, Lev Radin, Sonia Moskowitz, Mayer/face to face/ Global Look press, Getty Images, Instagram, Kate Winslet Topic, Oscars