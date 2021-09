Скарлетт Йоханссон, Брюс Уиллис и другие поющие знаменитости с отличным голосом

Звезда «Мстителей» и «Черной вдовы» Скарлетт Йоханссон обожает петь и делает это хорошо. В 2008- актриса выпустила альбом перепетых песен Тома Уэйтса. В диск также вошла песня ее авторства — Song for Jo. Еще через год Скарлетт записала альбом альбом Break Up, где поет с Питом Йорном.

Крепкий орешек Брюс Уиллис, оказывается, еще и знатным певцом. Когда актер только перебрался в Нью-Йорк, он зарабатывал тем, что выступал в барах. В 80-е годы Уиллис выпустил два альбома — The Return Of Bruno и If It Don’t Kill You, It Just Makes You Strong. Актер также пел группе The Accelerators. А еще он играет на губной гармонике.