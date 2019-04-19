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Рай, птичьи лапки, странные надписи и не только: Йоханссон, Джоли и другие звезды с самыми неудачными татуировками

Серый слайд, который
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Серый слайд, который
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Скарлетт Йоханссон

Фото: Getty
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Некоторые люди любят украшать свое тело татуировками, а другие, напротив, считают, что различные надписи, картинки и узоры только портят кожу. Мы выбрали знаменитостей с самыми странными и неудачными татуировками.

Одна из самых ярких и красивых актрис Голливуда Скарлетт Йоханссон сделала себе довольно странные татуировки. К примеру, на руке актрисы красуется похожее на детский рисунок изображение солнца и моря — именно так, по словам Скарлетт, она представляет себе рай. На ребрах Йоханссон набила кривоватую подкову и надпись «удачливая», спину же украсила розами. А певица Шерил Коул решила украсить розами... пятую точку.

Фото: Globallookpress / PLANET PHOTOS

Майли Сайрус набила на теле авокадо, ловца снов, якорь и... очень много всего.

Фото: Eastnews

Модель Кара Делевинь сделала надписи «Bacon» и «MadeinEngland» на стопах. а также вытатуировала голову льва на пальце.

Фото: Globallookpress / Face to face

На левой ступне Аманды Сейфрид красуется надпись «Minge» – слово, означающее в британском сленге «очень волосатый женский половой орган». Актриса заявила, что этим словом ругался ее коллега Колин Ферт на съемочной площадке мюзикла «Mamma Mia!», в память о котором она и набила тату. Рианна в числе прочих многочисленных татуировок сделала надписи «Shhh» и «Love» на пальцах рук.

Дженнифер Лоуренс сделала маленькую красную тату на тыльной стороне ладони. Актриса наколола формулу воды – H2O, объяснив свой выбор так: «Просто как напоминание для себя, чтобы не забывала пить побольше воды». При этом татуировщик ошибся и поставил двойку не снизу, а вверху, как знак степени.

Эмма Стоун

Фото: Globallookpress / Face to face

Эмма Стоун нарисовала на запястье птичьи лапки. Так актриса решила отметить победу над раком своей матери, любимой песней которой является композиция Blackbird («Черная птица») Пола Маккартни. Мена Сувари украсила (или испортила?) верхнюю часть спины головой льва и словами Word, Sound, Power – слово, звук, сила.

Фото: Eastnews

Адам Левин набил на спине огромную русалку, держащую череп. Анджелина Джоли избавилась от татуировки с именем ее бывшего мужа Билли Боба Торнтона, теперь на этом месте красуется тату, состоящая из географических координат мест рождения всех членов ее семьи.

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Фото: Globallookpress / Face to face
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Райан Гослинг сам нарисовал себе татуировку в виде отрезанной лапки животного. По словам актера, ему нравятся тату, которые плохо выглядят. Еще одна тату на руке Райана — мятая обложка книги «Щедрое дерево», которую в детстве ему читала мама.

Больше звезд со странными татуировками — в фотогалерее.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: globallookpress, eastnews, getty, instagram

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