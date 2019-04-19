Рай, птичьи лапки, странные надписи и не только: Йоханссон, Джоли и другие звезды с самыми неудачными татуировками

На левой ступне Аманды Сейфрид красуется надпись «Minge» – слово, означающее в британском сленге «очень волосатый женский половой орган». Актриса заявила, что этим словом ругался ее коллега Колин Ферт на съемочной площадке мюзикла «Mamma Mia!», в память о котором она и набила тату. Рианна в числе прочих многочисленных татуировок сделала надписи «Shhh» и «Love» на пальцах рук.

Дженнифер Лоуренс сделала маленькую красную тату на тыльной стороне ладони. Актриса наколола формулу воды – H2O, объяснив свой выбор так: «Просто как напоминание для себя, чтобы не забывала пить побольше воды». При этом татуировщик ошибся и поставил двойку не снизу, а вверху, как знак степени.