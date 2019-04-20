«Шторы» с блестящими мини-шортами, велосипедки с кружевами и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Вероника Райхерт
Фото: Globallookpress / Jörg Carstensen/dpa
Вероника Райхерт надела на себя нечто похожее на штору и очень короткие шорты, расшитые блестками. Что это было?
Белла Потемкина
Фото: Starface
Дизайнер Белла Потемкина экспериментирует со стилем, ищет новые решения... Но на этот раз Белла выглядела в стиле «штаны забыла надеть».
Мария Лобанова
Фото: Starface
Мария Лобанова пришла на церемонию вручения премий самым стильным людям вот в таком платье принцессы, которой вечно семь лет.
Ирина Чайковская
Фото: Starface
Ирина Чайковская напоминала подарочный пакет или упаковочную бумагу. Не самый удачный выход.
Дженни Элверс
Фото: Globallookpress / Face to face
Дженни Элверс отчаянно пыталась выглядеть привлекательно, сексуально, модно, молодежно. Получилось в итоге смешно. Лакированные ботфорты, кружева, мини, атласные банты...
Стефани Кзаджкауски
Милые дамы, не надевайте вещи, которые подчеркивают ваши недостатки. Тело Стефани Кзаджкауски буквально вываливается из платья. И что в этом привлекательного?
Милла Йовович
Милла Йовович оделась для выхода на одну из кинопремьер в стиле лихих 80-х, но получилось не очень удачно. Например, платье, похожее на мусорный мешок, актрису явно не красило.
Николь Пасент
Николь Пасент с гордостью опровергла фразу о том, что в женщине должна быть загадка. И совершенно зря.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress, starrface, instagram
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