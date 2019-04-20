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«Шторы» с блестящими мини-шортами, велосипедки с кружевами и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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😑
Серый слайд, который
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😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Вероника Райхерт

Фото: Globallookpress / Jörg Carstensen/dpa
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На минувшей неделе наиболее неудачно выделились девушки, старавшиеся выглядеть привлекательно, эффектно, сексуально. Кружево, прозрачные ткани, слишком обтягивающие наряды, блестки, длина мини... Девушки, необязательно выставлять все напоказ, чтобы показать, насколько вы прекрасны.

Вероника Райхерт

Фото: Globallookpress / Jörg Carstensen/dpa

Вероника Райхерт надела на себя нечто похожее на штору и очень короткие шорты, расшитые блестками. Что это было?

Белла Потемкина

Фото: Starface

Дизайнер Белла Потемкина экспериментирует со стилем, ищет новые решения... Но на этот раз Белла выглядела в стиле «штаны забыла надеть».

Мария Лобанова

Фото: Starface

Мария Лобанова пришла на церемонию вручения премий самым стильным людям вот в таком платье принцессы, которой вечно семь лет.

Ирина Чайковская

Фото: Starface

Ирина Чайковская напоминала подарочный пакет или упаковочную бумагу. Не самый удачный выход.

Дженни Элверс

Фото: Globallookpress / Face to face

Дженни Элверс отчаянно пыталась выглядеть привлекательно, сексуально, модно, молодежно. Получилось в итоге смешно. Лакированные ботфорты, кружева, мини, атласные банты...

Стефани Кзаджкауски

Милые дамы, не надевайте вещи, которые подчеркивают ваши недостатки. Тело Стефани Кзаджкауски буквально вываливается из платья. И что в этом привлекательного?

Милла Йовович

Милла Йовович оделась для выхода на одну из кинопремьер в стиле лихих 80-х, но получилось не очень удачно. Например, платье, похожее на мусорный мешок, актрису явно не красило.

Николь Пасент

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Фото: Globallookpress / MJT
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Николь Пасент с гордостью опровергла фразу о том, что в женщине должна быть загадка. И совершенно зря.

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpress, starrface, instagram

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