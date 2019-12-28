Шпица, Рудова, Асмус и другие звезды за 30, которые выглядят намного моложе своих лет

Катерине Шпице в конце октября исполнилось 34 года, а ее сыну Герману в феврале будет восемь. Актриса часто публикует в соцсетях фото без макияжа, на которых выглядит как подросток. Ну а поклонники, как правило, удивляются, когда узнают, сколько Катерине на самом деле лет.

Наталья Рудова, 36 лет