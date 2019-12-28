Шпица, Рудова, Асмус и другие звезды за 30, которые выглядят намного моложе своих лет
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Фото: Пресс-служба
Катерина Шпица, 34 года
Фото: Starface
Катерине Шпице в конце октября исполнилось 34 года, а ее сыну Герману в феврале будет восемь. Актриса часто публикует в соцсетях фото без макияжа, на которых выглядит как подросток. Ну а поклонники, как правило, удивляются, когда узнают, сколько Катерине на самом деле лет.
Наталья Рудова, 36 лет
Фото: Starface
Звезда сериалов «Универ» и «Татьянин день» Наталья Рудова снимается в кино, телесериалах, музыкальных клипах и различных фотосессиях. У одной из самых соблазнительных девушек российского шоу-бизнеса более трех миллионов подписчиков в Instagram, в котором она регулярно публикует довольно откровенные снимки. Показать Наталье действительно есть что: она регулярно занимается спортом, «прокачивает» свое тело и, вполне заслуженно, гордится результатами.
Кристина Асмус, 31 год
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Сериал «Интерны» стал для Кристины Асмус дебютом на экране: в популярном шоу начинающая актриса сыграла скромницу Варю Черноус. Трогательная хрупкая девушка в белоснежном медицинском халате стала мечтой миллионов мужчин. С тех пор прошло десять лет, Кристина успела выйти замуж, родить дочь, а вот внешне не изменилась. Разве что стала выглядеть эффектнее.
Миранда Керр, 36 лет
Фото: Global Look Press / face to face
Миранда Керр пропагандирует здоровый образ жизни, занимается йогой, ест полезную еду и пользуется органической косметикой, а также считает, что у нее прекрасные гены. Все это помогает супермодели выглядеть на четвертом десятке и после рождения троих детей лет на десять моложе.
Наталья Водянова, 37 лет
Фото: Getty
37-летнюю российскую супермодель и маму пятерых детей Наталью Водянову регулярно хвалят за то, как она прекрасно выглядит. Поклонники отмечают, что она похожа на сестру своего 18-летнего сына Лукаса.
Ванесса Хадженс, 31 год
Фото: Getty
Известной актрисе и певице Ванессе Хадженс, прославившейся благодаря телефильму «Классный мюзикл», в декабре исполнился 31 год, а выглядит она по-прежнему как старшеклассница.
Анна Михайловская, 31 год
Фото: Instagram
Анна Михайловская тоже скорее похожа на выпускницу старших классов, чем на вполне состоявшуюся актрису, девушку за тридцать и маму четырехлетнего сына Мирослава.
Эмилия Кларк, 33 года
Фото: Getty
33-летняя звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сыграла в вышедшей недавно на экраны новогодней романтической комедии «Рождество на двоих» взбалмошную 24-летнюю девушку. Почему режиссеры не позвали на эту роль актрису помоложе? Посмотрите на Эмилию и сами все поймете.
Фото: Instagram, starface, estnews, getty, globallookpress, пресс-служба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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