passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Шпица, Рудова, Асмус и другие звезды за 30, которые выглядят намного моложе своих лет

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 32

Катерина Шпица

Фото: Пресс-служба

Эти знаменитые девушки уже отметили тридцатилетие и стали молодыми зрелыми женщинами, однако продолжают при этом выглядеть как задорные девчонки, которым слегка за двадцать. К тому же, некоторые из них успели стать мамами и внешне больше похожи на старших сестер своих детей.

Катерина Шпица, 34 года

Фото: Starface

Катерине Шпице в конце октября исполнилось 34 года, а ее сыну Герману в феврале будет восемь. Актриса часто публикует в соцсетях фото без макияжа, на которых выглядит как подросток. Ну а поклонники, как правило, удивляются, когда узнают, сколько Катерине на самом деле лет.

Наталья Рудова, 36 лет

Фото: Starface

Звезда сериалов «Универ» и «Татьянин день» Наталья Рудова снимается в кино, телесериалах, музыкальных клипах и различных фотосессиях. У одной из самых соблазнительных девушек российского шоу-бизнеса более трех миллионов подписчиков в Instagram, в котором она регулярно публикует довольно откровенные снимки. Показать Наталье действительно есть что: она регулярно занимается спортом, «прокачивает» свое тело и, вполне заслуженно, гордится результатами.

Кристина Асмус, 31 год

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Сериал «Интерны» стал для Кристины Асмус дебютом на экране: в популярном шоу начинающая актриса сыграла скромницу Варю Черноус. Трогательная хрупкая девушка в белоснежном медицинском халате стала мечтой миллионов мужчин. С тех пор прошло десять лет, Кристина успела выйти замуж, родить дочь, а вот внешне не изменилась. Разве что стала выглядеть эффектнее.

Миранда Керр, 36 лет

Фото: Global Look Press / face to face

Миранда Керр пропагандирует здоровый образ жизни, занимается йогой, ест полезную еду и пользуется органической косметикой, а также считает, что у нее прекрасные гены. Все это помогает супермодели выглядеть на четвертом десятке и после рождения троих детей лет на десять моложе.

Наталья Водянова, 37 лет

Фото: Getty

37-летнюю российскую супермодель и маму пятерых детей Наталью Водянову регулярно хвалят за то, как она прекрасно выглядит. Поклонники отмечают, что она похожа на сестру своего 18-летнего сына Лукаса.

Ванесса Хадженс, 31 год

Фото: Getty

Известной актрисе и певице Ванессе Хадженс, прославившейся благодаря телефильму «Классный мюзикл», в декабре исполнился 31 год, а выглядит она по-прежнему как старшеклассница.

Анна Михайловская, 31 год

Фото: Instagram

Анна Михайловская тоже скорее похожа на выпускницу старших классов, чем на вполне состоявшуюся актрису, девушку за тридцать и маму четырехлетнего сына Мирослава.

Эмилия Кларк, 33 года

Фото: Getty

33-летняя звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сыграла в вышедшей недавно на экраны новогодней романтической комедии «Рождество на двоих» взбалмошную 24-летнюю девушку. Почему режиссеры не позвали на эту роль актрису помоложе? Посмотрите на Эмилию и сами все поймете.

Фото: Instagram, starface, estnews, getty, globallookpress, пресс-служба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!