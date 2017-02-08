Шейк, Тарханова, Миддлтон и еще 25 звезд, которые не меняют имидж на протяжении многих лет

Пока одни звезды решаются на смелые модные и бьюти-эксперименты, ищут себя и свой стиль, удивляют поклонников необычными образами, эти знаменитости на протяжении многих лет не меняют имидж. Некоторые поэтому считают их скучными, а другие, напротив, уверены, что девушки просто нашли себя и не пытаются «изобрести велосипед», слишком увлеченно следуя за модой и стремясь к переменам. Предлагаем сравнить фото звезд, отличающихся завидным постоянством, сделанные с разницей в несколько лет.