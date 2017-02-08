Шейк, Тарханова, Миддлтон и еще 25 звезд, которые не меняют имидж на протяжении многих лет
Фото: Globallookpress / Kika Press
Ирина Шейк
Фото: DPA
Популярная во всем мире российская супермодель Ирина Шейк знает, что природа щедро одарила ее, сделав красивой, сексуальной, притягательной, фотогеничной... Так что она не утруждает себя модными и бьюти-экспериментами, которых ей с лихвой хватает на подиумах и во время гламурных съемок.
Глафира Тарханова
Фото: Starface
Популярная актриса Глафира Тарханова вот уже много лет поддерживает образ многодетной мамы, образцовой жены и успешной молодой женщины, предпочитающей классический стиль. Волю Глафира себе может дать на съемочной площадке, театральной сцене и перед камерой фотографа, когда перевоплощается в самых разных героинь.
Кейт Миддлтон
Фото: Globallookpress / Andrew Parsons/ Keith Mayhew
Супруга принца Уильяма герцогиня Кэтрин в будущем сможет стать королевой Великобритании, так что эксперименты со стилем и внешностью ей противопоказаны. Одни считают ее скучной и слишком пресной (особенно по сравнению с более дерзкой и свободолюбивой супругой принца Гарри), а другие называют иконой стиля, которая подает пример девушкам на все времена.
Саша Савельева
Фото: Starface / Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Экс-участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева, в отличие от многих звезд шоу-бизнеса, любит одеваться довольно скромно и сдержанно и годами не меняет стрижку и укладку. Так что, когда Александра недавно вдруг отрезала челку, у некоторых ее поклонников такой неожиданный и смелый для нее поступок едва не вызвал шок.
Жизель Бюндхен
Фото: Globallookpress / ZUMAPRESS
Супермодель Жизель Бундхен буквально застыла в образе всегда довольной жизнью загорелой серферши с золотистыми локонами, только что вышедшей на берег из океана. Нам нравится!
Наталья Подольская
Фото: Starface / Globallookpress / Anatoly Lomohov
Наталья Подольская прославилась в далеком 2002 году в качестве яркой рыжеволосой участницы пятой «Фабрики звезд», которая любит нестандартные наряды, подчеркивающие фигуру. Что с тех пор изменилось во внешности певицы? Да практически ничего.
Шакира
Фото: Globallookpress / c40_Gustavo Bom
А вот Шакира на протяжении многих лет успешно эксплуатирует образ горячей колумбийки в откровенных нарядах и с буйными пышными блондинистыми кудрями.
Дженнифер Энистон
Фото: DPA / Globallookpress / Birdie Thompdon
Дженнифер Энистон прославилась в 1994 году благодаря сериалу «Друзья». Стрижку и укладку, как у ее героини Рэйчел, хотели сделать себе миллионы девушек по всему миру. С тех пор актриса не изменила свою прическу и продолжает придерживаться лаконичного стиля в одежде, пополняя гардероб базовыми вещами без лиших деталей.
Елизавета Боярская
Фото: Starface / Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Пышные длинные темные волосы, красная помада, минимум украшений и аксессуаров, классические шикарные платья для красных дорожек и сдержанная одежда в стиле casual на каждый день... Елизавета Боярская — точно далеко не самая большая любительница дерзких экспериментов со стилем и внешностью.
Наталья Водянова
Фото: Eastnews / Globallookpress / Guericolas _ Steph
За долгие годы успешной модельной карьеры Наталья Водянова вдоволь поэкспериментировала с внешностью во время работы. А вот в жизни у нее есть дела поважнее. Наталья занимается благотворительностью, растит пятерых детей, ведет активный образ жизни и не тратит время на создание сложных образов и эксперименты.
Гвен Стефани
Фото: Getty / Eastnews
Солистке популярной группы No Doubt и одной из самых эффектных блондинок шоу-бизнеса Гвен Стефани в прошлом году исполнилось 50 лет. И знаете что? Пока поклонники Гвен стареют и вспоминают, как росли на ее песнях, сама она становится только горячее и привлекательнее. И остается верна своему образу платиновой блондинки с ярким макияжем и в смелых нарядах.
Лера Кудрявцева
Фото: Eastnews / Instagram
Еще одна платиновая блондинка и поклонница яркого макияжа Лера Кудрявцева работает ведущей вот уже более четверти века. Некоторые критикуют ее внешность и манеру поведения в эфире, считая, что она застряла в прошлом. А мы считаем, что Лера нашла себя и свою роль в телеэфире.
Лена Летучая
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov / Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Елена Летучая прославилась в качестве уверенной себе, прекрасной, красивой и дерзкой, знающей закон и умеющей дать отпор кому угодной ведущей шоу «Ревизорро». После свадьбы Лена решила поберечь себя и прекратить бороться с недобросовестными работниками сервиса услуг, а вот ее имидж строгой и при этом сексуальной блондинки в элегантных нарядах остался неизменным.
Олеся Судзиловская
Фото: Starface
Олеся Судзиловская рассказывала, что еще в театральном институте ее научили тому, как должна выглядеть девушка и актриса в частности — на каблуках, в юбке, ухоженная и аккуратная, сексуальная, но не вызывающая, с женственной прической, легким макияжем и идеальным маникюром. Такой Олеся и остается на протяжении многих лет.
Светлана Ходченкова
Фото: Eastnews / Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Одна из самых эффектных, красивых и успешных актрис Светлана Ходченкова, которую не раз называли нашим ответом Голливуду, — харизматичная, стильная и сексуальная девушка с точеной фигурой и рыжими локонами. И менять ей что-то в себе явно не надо.
Равшана Куркова
Фото: Starface / Eastnews
Равшане Курковой в августе исполнится 40 лет. Вы можете в это поверить?! Вот и мы тоже нет. Равшане по-прежнему к лицу стиль нежной и романтичной, немного мальчуковатой и озорной девочки-подростка.
Наталья Орейро
Фото: DPA / Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Звезда сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро практически не изменилась с момента выхода сериала на экраны. А ведь с тех пор прошло более двадцати лет.
Дженнифер Лопес
Фото: Eastnews / DPA
Дженнифер Лопес на протяжении своей долгой карьеры немного меняла цвет волос, делала разные (более или менее) стрижки, но все это в целом оставалось не слишком заметным. Звезда, которой недавно исполнилось 50, застыла в образе вечно молодой и горячей поп-дивы в блеске стразов и собственной славы.
Синди Кроуфорд
Фото: Globallookpress / Panoramic / Getty
Супермодель 90-х Синди Кроуфорд обожает свою стрижку, которой хранит верность более четверти века. Экспериментировать в выборе одежды она тоже не любит.
Екатерина Стриженова
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov / Starface
Еще больше осторожничает Екатерина Стриженова, которая годами не выходит из образа ведущей политического шоу и примерной жены и матери.
Гвинет Пэлтроу
Фото: Globallookpress / face to face / Eastnews
Гвинет Пэлтроу любит экспериментальные методы лечения и очищения организма, неординарный подход к отношениям с мужем и созданию уюта в доме (чего стоят только свечи якобы с запахом ее вагины, которые она продает на своем лайфстайл-сайте Goop). А вот со стилем и внешностью актриса предпочитает не экспериментировать.
Кэмерон Диас
Фото: Globallookpress / Armando Gallo_Ian West
Миллионы поклонников полюбили Кэмерон Диас в образе обаятельнейшей блондинки с ослепительной улыбкой, из которого она выходить не собирается.
Хайди Клум
Фото: Getty / Eastnews
Стиль модели Хайди Клум тоже остается неизменным на протяжении многих лет.
Екатерина Андреева
Фото: Starface / Instagram
Екатерина Андреева вела информационную программу «Время» на Первом канале более двадцати лет. За долгие годы зрители привыкли к ее образу железной леди в строгом пиджаке, с невозмутимым выражением лица и гладко зачесанными волосами, собранными в тугой пучок. На светских мероприятиях Андреева любит выглядеть более ярко и неформально, отдавая предпочтение нестандартным нарядам и более яркому макияжу.
Кейт Уинслет
Фото: DPA / Globallookpress / imago stock_people
Кейт Уинслет выступает за бодипозитив, женственность и старую добрую классику. На красных дорожках она выглядит как настоящая английская леди, а в жизни предпочитает стиль обычной земной женщины и мамы.
Анна Винтур
Фото: Globallookpress / Sonia Moskowitz /DPA
Главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур из года в год пристально следит за последними модными трендами, о которых рассказывает своим читательницам. А сама при этом не изменяет своему стилю. Чего стоит только одна стрижка, которую она не меняет, кажется, на протяжении всей жизни. «В тот единственный раз, когда я попыталась сменить прическу, это было катастрофой. Несколько месяцев мне пришлось носить шляпу. Я слишком нервная и слишком ленивая, чтобы снова повторить это», — заявила она в одном из недавних интервью.
Эвелина Хромченко
Фото: Eastnews / Екатерина Ширинкина / Passion.ru
У нас подобным постоянством славится эксперт в мире моды и стиля, телеведущая и журналистка Эвелина Хромченко. Вы когда-нибудь видели ее в другом образе? Вот и мы тоже нет.
Дита фон Тиз
Фото: Globallookpress / Dave Bedrosian_Cover Images
Ну и, конечно, мы не могли не вспомнить о бурлеск-диве Дите фон Тиз. Эта блондинка со скромными формами (а именно такой ее создала природа) вложила в свою внешность слишком много сил, времени, страсти и денег, чтобы менять в своем эффектном образе хотя бы самую малость.
Фото: Instagram, Global Look Press, Starface, Eastnews, DPA, Getty, Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!