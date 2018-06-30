Шаровары в цветочек с прозрачным топом в блестках и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Если вам очень хочется с супругом или любимым мужчиной во время выхода в свет быть выглядеть как уютная кровать с постельным бельем в нежно-розовых тонах, берите на вооружение наряды Шона Ганна и его жены.

Дерик и Мелисса Энджелленд