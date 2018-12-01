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Шапочка для плавания, леопардовые казаки и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

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😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эмбер Херд

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Странные головные уборы, декольте на грани фола, перья, стразы, цвета «вырви глаз», платья-шторы, опасные мини... Девушки никогда не перестанут наряжаться и стараться выглядеть самыми модными, сексуальными и привлекательными, а это значит, что модные провалы будут случаться всегда.

Эмбер Херд

Эмбер Херд так увлеклась водной тематикой, представляя в разных городах мира фильм «Аквамен», рассказывающий о способном дышать под водой супергерое, что на очередную премьеру картины пришла в странноватом головном уборе, похожем на шапочку для купания. Выглядела Эмбер довольно странно, а как только ее фотографии в этом наряде появились в Сети, стала объектом для насмешек.

Адж Одуду

Адж Одуду на той же премьере была похожа на полуголую, запутавшуюся в тине амазонку, выброшенную из моря на берег.

Виктория Клэй

Пока Эмбер Херд смешила гостей премьеры своей шапочкой, а Адж Одуду демонстрировала грудь в прозрачном платье, Виктория Клэй пугала гостей синими ногами утопленницы.

Таллия Сторм

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Премьера вообще получилась богатой на модные провалы. Таллия Сторм, к примеру, пришла посмотреть фильм в костюме кислотно-салатового цвета со странными расклешенными брюками, в котором у нее не было талии.

Тайра Бэнкс

Тайра Бэнкс, видимо, решила облачиться в наряд стареющей Барби.

Валерия

Леопардовый принт сейчас в тренде, но казаки певицы Валерии, похожие на украшенные золотом резиновые сапожки, в сочетании с платьем с оборками и черными колготками в ромбик нас не впечатлили.

Елка

Новый образ Елки — без Вавилонов на голове и с легким макияжем — нам понравился, а вот ужасные огромные, уродующие ноги и фигуру в целом брюки певице явно не по размеру

Диана Арбенина

В последнее время Диана Арбенина старается одеваться более женственно, но получается у нее это удачно далеко не всегда. К примеру, если бы певица надела изящные босоножки с тонкими ремешками, а не черные ботильоны, платье на ней не выглядело бы как ночнушка.

Наташа Королева

Советуем Наташе Королевой больше никогда не надевать эту аляповатую блузку с рукавами-фонариками, если только она не собирается на сельский корпоратив.

Николь Кидман

Николь Кидман надела ассиметричный топ с перьями, в котором была похожа на лохматого фламинго.

Деми Роуз, Тин-Лекси Кларсксон и Хейли Хаджес

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В номинации «Самая голая девушка на красной дорожке в поисках продюсера» на прошедшей неделе сразу три победительницы — Деми Роуз, Тин-Лекси Кларсксон и Хейли Хаджес.

Текст: Роман Страстный

Фото: getty, eastnews, globallookpress, starface, пресс-служба

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