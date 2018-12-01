Шапочка для плавания, леопардовые казаки и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Эмбер Херд
Эмбер Херд так увлеклась водной тематикой, представляя в разных городах мира фильм «Аквамен», рассказывающий о способном дышать под водой супергерое, что на очередную премьеру картины пришла в странноватом головном уборе, похожем на шапочку для купания. Выглядела Эмбер довольно странно, а как только ее фотографии в этом наряде появились в Сети, стала объектом для насмешек.
Адж Одуду
Адж Одуду на той же премьере была похожа на полуголую, запутавшуюся в тине амазонку, выброшенную из моря на берег.
Виктория Клэй
Пока Эмбер Херд смешила гостей премьеры своей шапочкой, а Адж Одуду демонстрировала грудь в прозрачном платье, Виктория Клэй пугала гостей синими ногами утопленницы.
Таллия Сторм
Премьера вообще получилась богатой на модные провалы. Таллия Сторм, к примеру, пришла посмотреть фильм в костюме кислотно-салатового цвета со странными расклешенными брюками, в котором у нее не было талии.
Тайра Бэнкс
Тайра Бэнкс, видимо, решила облачиться в наряд стареющей Барби.
Валерия
Леопардовый принт сейчас в тренде, но казаки певицы Валерии, похожие на украшенные золотом резиновые сапожки, в сочетании с платьем с оборками и черными колготками в ромбик нас не впечатлили.
Елка
Новый образ Елки — без Вавилонов на голове и с легким макияжем — нам понравился, а вот ужасные огромные, уродующие ноги и фигуру в целом брюки певице явно не по размеру
Диана Арбенина
В последнее время Диана Арбенина старается одеваться более женственно, но получается у нее это удачно далеко не всегда. К примеру, если бы певица надела изящные босоножки с тонкими ремешками, а не черные ботильоны, платье на ней не выглядело бы как ночнушка.
Наташа Королева
Советуем Наташе Королевой больше никогда не надевать эту аляповатую блузку с рукавами-фонариками, если только она не собирается на сельский корпоратив.
Николь Кидман
Николь Кидман надела ассиметричный топ с перьями, в котором была похожа на лохматого фламинго.
Деми Роуз, Тин-Лекси Кларсксон и Хейли Хаджес
В номинации «Самая голая девушка на красной дорожке в поисках продюсера» на прошедшей неделе сразу три победительницы — Деми Роуз, Тин-Лекси Кларсксон и Хейли Хаджес.
Текст: Роман Страстный
Фото: getty, eastnews, globallookpress, starface, пресс-служба