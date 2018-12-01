Шапочка для плавания, леопардовые казаки и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

В последнее время Диана Арбенина старается одеваться более женственно, но получается у нее это удачно далеко не всегда. К примеру, если бы певица надела изящные босоножки с тонкими ремешками, а не черные ботильоны, платье на ней не выглядело бы как ночнушка.

Наташа Королева