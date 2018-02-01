Колумбийской певице Шакире 2 февраля исполнился 41 год. Удивительно, но супруга центрального защитника футбольного клуба «Барселона» и национальной сборной Испании Жерара Пике не считает себя секс-бомбой и даже стесняется своего тела. Впрочем, во время концертов и съемок клипов с этими ненужными мыслями Шакира расстается и устраивает такие жаркие танцы, что миллионы мужчин начинают отчаянно завидовать Пике.

Шакира

Шакира научилась танцу живота еще в юности — чтобы справиться с природной застенчивостью. В итоге она так увлеклась танцами, что без эффектных соблазнительных телодвижений с обнаженным животом не проходят теперь ни съемки ее клипов, ни одно выступление. Неудивительно, что хит певицы с говорящим названием Hips Don’t Lie стал самым продаваемым синглом десятилетия. Мисси Бекири

Модель и актриса Мисси Бекири похожа одновременно на четырех известных и сексуальных женщин — Натали Портман, Еву Мендес, Синди Кроуфорд и Эмили Ратажковски. Экс-супруга датского вратаря Андерса Линдегора регулярно будоражит подписчиков в Instagram горячими кадрами в бикини и нижнем белье. Анастасия Костенко

Анастасия Костенко недавно официально стала супругой полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Анастасия уже взяла фамилию футболиста и давно вошла в роль послушной и скромной жены. Правда, иногда все же публикует фото в бикини и более или менее смелых нарядах, демонстрируя стройную фигуру. Эбби Клэнси

А вот Эбби Клэнси ничего не стесняется. Супруга нападающего английского «Сток Сити» Питера Крауча поддерживает образ секс-бомбы всеми доступными способами. Эбби выходит на красные дорожки в таких провокационных нарядах, что не всегда вообще понятно, одета она или нет, демонстрирует на подиуме сексуальное белье и устраивает в Instagram настоящую жару, публикуя снимки в белье и без. Между тем Питера Крауча красавцем не назовешь. За то, что он смог жениться на такой шикарной девушке, он благодарен своей успешной карьере. Однажды, отвечая на вопрос о том, кем бы он был, если бы не футбол, Крауч ответил: «Девственником!» Мария Погребняк

Мария Погребняк прочно держит оборону критиков в Instagram, постоянно обвиняющих ее в анорексии и в том, что она слишком часто демонстрирует свое тело. Супругу Павла Погребняка не сломить. Маша продолжает делиться пляжными снимками, на которых позирует в бикини, несмотря ни на что, и заявляет, что гордится своей стройной фигурой, а вес свой считает для себя идеальным. Сара Карбонеро

Жгучая испанка, модель и спортивная журналистка Сара Карбонеро — жена капитана португальского клуба «Порту» Икера Касильяса. Сара старается одеваться как можно скромнее, любит строгие костюмы и крайне редко публикует в соцсетях свои фото в бикини. Все это, впрочем, не делает ее менее популярной в Instagram, где у Сары более полутора миллионов подписчиков. Инна Жиркова

«Самая счастливая жена и мама троих ангелочков», как она сама называет себя в Instagram, Инна Жиркова еще и обладательница точеной фигуры. Пару лет назад Инна родила супругу — футболисту Юрию Жиркову третьего ребенка и уже через несколько месяцев позировала для собственного модного бренда, демонстрируя осиную талию. Жиркова советует беременным женщинам не сбавлять темпы, не лениться и стараться выглядеть на все сто и во время беременности, и после рождения ребенка. Эвангелина Андерсон

Жена аргентинского футболиста Мартина Демикелиса, блондинка с шикарной фигурой Эвангелина Андерсон снималась для многих мужских журналов, в том числе для Playboy. Встретив Демикелиса, она сосредоточилась на семье и воспитании детей. Сейчас супруги растят восьмилетнего сына Мартина и четырехлетнюю дочь Лолу. Милана Кержакова

Нежная блондинка с огромными голубыми глазами и фигурой модели, Милана Кержакова, для мужских журналов не снималась, а выйдя замуж за футболиста Александра Кержакова, и вовсе стала образцово-показательной женой и матерью. На светские мероприятия Милана старается одеваться как можно скромнее, отчего выглядит еще более привлекательной и недоступной. Федерика Нарги

Обладательница стального пресса и титула «Мисс Рим», модель, ведущая и певица Федерика Нарги выглядит очень уверенной в себе, роскошной девушкой, к которой простым смертным не подступиться. А рядом с супругом, нападающим итальянского клуба «Сассуоло» Алессандро Матри превращается в нежную и трогательную жену с влюбленным взглядом. И, надо отметить, Федерике этот образ идет даже больше. Ольга Березуцкая