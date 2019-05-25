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«Съевшее» фигуру лохматое платье, наряд розовой гусеницы и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дуа Липа

Фото: Global Look Press via ZUMA Press
На Лазурном берегу завершился ежегодный Каннский кинофестиваль. Более десяти дней знаменитости демонстрировали на кинопремьерах и многочисленных вечеринках эффектные наряды. Самые неудачные и безвкусные из них — в нашей подборке.

Дуа Липа

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Дуа Липа появилась на гала-вечере amFar в Каннах в огромном красном платье со множеством складок в перьях. Со стороны все это выглядело так, как будто голова певицы выглядывает из большой лохматой горы.

Айшвария Рай

Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian, via www.imago-im

Айшвария Рай зачем-то спрятала отличную фигуру под копной тюля, который мешал ей идти по красной дорожке, и буквально утонула перьях, украшавших это дизайнерское творение.

Виктория Сильвстедт

Фото: Global Look Press / dpa

Виктория Сильвстедт в своем игривом прозрачном платье с оборками была похожа то ли на танцовщицу кабаре, которая вот-вот скинет лишние юбки, то ли на большую розовую гусеницу.

Винни Харлоу

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Фото: Global Look Press / dpa

Винни Харлоу, как правило, выглядит стильно и необычно (в хорошем смысле слова) во время светских выходов, но на Каннском фестивале на этот раз модель нас чаще разочаровывала своими странными нарядами, которые ее совсем не красили.

Синди Бруна

Фото: Globallookpress / dpa

Синди Бруна надела похожее на прозрачные синие пакеты платье на «бабушкины» трусы телесного цвета. Сомнительный выбор для появления на главной вечеринке Каннского кинофестиваля.

Леди Виктория Херви

Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian, via www.imago-im

Леди Виктория Херви всегда старается выглядеть нестандартно, вот только сделать это удачно ей удается редко. Например, по красной дорожке Канн она прошла в белом комбинезоне со шлейфом и с прозрачным верхом, как будто облитым краской.

Алина Байкова

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Платье Алины Байковой, в отличие от предыдущих девушек, укутавшихся в странные дизайнерские творения, напротив, выглядело так, как будто на него не хватило ткани. Кроме того, верх платья буквально «съел» ее бюст.

Нгок Трин

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Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian, via www.imago-im

Ну, и конечно, в Каннах не обошлось без «голых» платьев. Куда же без них? Например, модель Нгок Трин появилась на одной из кинопроемьер в таком наряде, что смотреть на нее было просто неловко.

Нибар Мадар

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Нибар Мадар тоже перестаралась с обнаженкой и выглядела довольно неуместно на гала-вечере amFar, на котором большинство знаменитостей блистали в роскошных платьях в пол.

Больше модных провалов знаменитостей на прошедшей неделе — в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: Globallookpress

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