«Съевшее» фигуру лохматое платье, наряд розовой гусеницы и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Дуа Липа
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Дуа Липа появилась на гала-вечере amFar в Каннах в огромном красном платье со множеством складок в перьях. Со стороны все это выглядело так, как будто голова певицы выглядывает из большой лохматой горы.
Айшвария Рай
Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian, via www.imago-im
Айшвария Рай зачем-то спрятала отличную фигуру под копной тюля, который мешал ей идти по красной дорожке, и буквально утонула перьях, украшавших это дизайнерское творение.
Виктория Сильвстедт
Фото: Global Look Press / dpa
Виктория Сильвстедт в своем игривом прозрачном платье с оборками была похожа то ли на танцовщицу кабаре, которая вот-вот скинет лишние юбки, то ли на большую розовую гусеницу.
Винни Харлоу
Винни Харлоу, как правило, выглядит стильно и необычно (в хорошем смысле слова) во время светских выходов, но на Каннском фестивале на этот раз модель нас чаще разочаровывала своими странными нарядами, которые ее совсем не красили.
Синди Бруна
Фото: Globallookpress / dpa
Синди Бруна надела похожее на прозрачные синие пакеты платье на «бабушкины» трусы телесного цвета. Сомнительный выбор для появления на главной вечеринке Каннского кинофестиваля.
Леди Виктория Херви
Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian, via www.imago-im
Леди Виктория Херви всегда старается выглядеть нестандартно, вот только сделать это удачно ей удается редко. Например, по красной дорожке Канн она прошла в белом комбинезоне со шлейфом и с прозрачным верхом, как будто облитым краской.
Алина Байкова
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Платье Алины Байковой, в отличие от предыдущих девушек, укутавшихся в странные дизайнерские творения, напротив, выглядело так, как будто на него не хватило ткани. Кроме того, верх платья буквально «съел» ее бюст.
Нгок Трин
Ну, и конечно, в Каннах не обошлось без «голых» платьев. Куда же без них? Например, модель Нгок Трин появилась на одной из кинопроемьер в таком наряде, что смотреть на нее было просто неловко.
Нибар Мадар
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Нибар Мадар тоже перестаралась с обнаженкой и выглядела довольно неуместно на гала-вечере amFar, на котором большинство знаменитостей блистали в роскошных платьях в пол.
Больше модных провалов знаменитостей на прошедшей неделе — в нашей фотогалерее.
Текст: Роман Страстный
Фото: Globallookpress
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