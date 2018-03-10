Сетка в стразах с золотыми сосками, платье-«елка» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Сальма Хайек не раз заявляла, что не собирается гнаться за элегантностью и голливудским шиком, а будет и дальше гордиться своми мексиканскими корнями и подчеркивать это своими нарядами. На «Оскаре» получилось не очень удачно. Сальма была похожа на новогоднюю елку или на разодевшуюся в пух и прах мексиканскую домохозяйку, которая в кое-то веки вышла в свет и надела все самое лучшее сразу. Главное, чтобы блестело!

Вупи Голдберг с дочерью Алекс Мартин