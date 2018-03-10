Сетка в стразах с золотыми сосками, платье-«елка» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
Блеона Керети
Певица и актриса Блеона Керети, которую называют албанской Мадонной, не то чтобы очень известна своими песнями и ролями. Главная фишка Блеоны — постоянно демонстрировать свое тело и появляться практически обнаженной на различных светских мероприятиях. На этот раз Керети показала себя во всей красе на вечеринке Vanity Fair после вручения премии «Оскар».
Бланка Бланко
Актриса Бланка Бланко пока не только ни разу не была номинирована на «Оскар», но и не сыграла более или менее запоминающуюся роль в кино. Это совершенно не помешало ей прийти на церемонию вручения премии в кричащем платье с декольте до пупка.
Сальма Хайек
Сальма Хайек не раз заявляла, что не собирается гнаться за элегантностью и голливудским шиком, а будет и дальше гордиться своми мексиканскими корнями и подчеркивать это своими нарядами. На «Оскаре» получилось не очень удачно. Сальма была похожа на новогоднюю елку или на разодевшуюся в пух и прах мексиканскую домохозяйку, которая в кое-то веки вышла в свет и надела все самое лучшее сразу. Главное, чтобы блестело!
Вупи Голдберг с дочерью Алекс Мартин
Возможно, если бы Вупи Голдберг вышла на красную дорожку «Оскара» одна, то смотрелась бы куда удачнее и моднее. В конце концов, актриса вообще не любит классический стиль и всегда выделается экстравагантными нарядами. Но в компании дочери Алекс Мартин в безвкусном платье выглядела Вупи так себе.
Паулина Рубио
Мексиканская певица Паулина Рубио, в отличие от Паулины Андреевой, лаконичный стиль не котирует. На благотворительную вечеринку Элтона Джона Паулина надела платье с разноцветными каменьями, в золоте, с прозрачной юбкой, дополнила его черным боди, которое все могли разглядеть, и черно-золотыми ботильонами, а перед фотографами изображала тигрицу.
Андра Дэй
Андра Дэй надела на церемонию вручения главной кинопремии платье, похожее на пододеяльник, а для завершенности образа прилегла на красную дорожку.
Таила Айала
Таила Айала надела что-то похожее на нижнее белье, наряд стриптизерши и занавеску. Фигура у Таилы прекрасная, не спорим, а платье ужасное. Еще и какого-то выцветшего фиолетового оттенка, как будто стирали его много раз. Бр-р-р.
Светлана Лобода
Светлана Лобода, напротив, скрыла всю красоту под огромным брючным костюмом и странной серебристой блузкой с воланами от груди до колен. В таком виде певица, которая, по слухам, беременна от солиста Rammstein Тилля Линдеманна, появилась на музыкальной премии «Жара Music Awards».
Фото: getty, globallookpress, eastnews, архивы прессс-служб