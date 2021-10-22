Сергея Бодрова накрыла снежная лавина, а Брэндона Ли застрелили: 10 жутких трагедий на съемках фильмов

В 1966 году Эрик снимался в приключенческом фильме «Высокие джунгли». Работа проходила в Перу, где во время съемок Флеминг и его приятель, актер Нико Минардос, плыли на каноэ по реке Хульякана. Из-за сильного течения их плот перевернулся: Нико удалось спастись и доплыть до суши, а Эрика закрутило в водоворот.

Тело актера нашли только через три дня — оно было изуродовано пираньями. Флемингу был всего 41 год, и через несколько дней он должен был сыграть свадьбу со своей возлюбленной.

Джон-Эрик Хексам