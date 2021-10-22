Сергея Бодрова накрыла снежная лавина, а Брэндона Ли застрелили: 10 жутких трагедий на съемках фильмов
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Фото: Kinopoisk.ru
Эрик Флеминг
Фото: Kinopoisk.ru
В 1966 году Эрик снимался в приключенческом фильме «Высокие джунгли». Работа проходила в Перу, где во время съемок Флеминг и его приятель, актер Нико Минардос, плыли на каноэ по реке Хульякана. Из-за сильного течения их плот перевернулся: Нико удалось спастись и доплыть до суши, а Эрика закрутило в водоворот.
Тело актера нашли только через три дня — оно было изуродовано пираньями. Флемингу был всего 41 год, и через несколько дней он должен был сыграть свадьбу со своей возлюбленной.
Джон-Эрик Хексам
Фото: Kinopoisk.ru
Один из самых красивых и желанных голливудских актеров погиб в самом расцвете сил. Джон-Эрик работал над седьмым сезоном сериала «Скрываемый факт», на съемках которого он погиб, причем по своей же вине.
Актер решил пошутить и приставил к виску пистолет, заряженный холостыми патронами. Однако первая пуля оказалась для него роковой: она раздробила Хексаму череп, после чего у него началось сильное кровотечение. К сожалению, спасти Джона-Эрика не удалось.
Вик Морроу
Фото: Kinopoisk.ru
Вик трагически погиб во время работы над фильмом «Сумеречная зона» Стивена Спилберга в 1982 году. Несчастный случай произошел во время съемок сцены с вертолетом, который должен был взорваться.
Однако из-за неполадок он неожиданно начал падать, а вращающиеся лопасти обезглавили Морроу и еще двух мальчиков, которые играли в картине спасавшихся от американской авиации вьетнамцев.
Брэндон Ли
Фото: Kinopoisk.ru
Брэндон — сын известного актера боевиков Брюса Ли, который рано ушел из жизни. В 1993 году Ли-младший приступил к съемках в триллере «Ворон». По сюжету он должен был сыграть рок-музыканта, превратившегося в Ворона после смерти. В финале киноленты противник убивает его.
Актер Майкл Масси, чей герой и был соперником Ворона, как и требовалось, выстрелил в Брэндона. Он думал, что стреляет холостым патроном, но в стволе была заглушка, которую реквизиторы забыли снять. Она пронзила живот Ли и застряла в позвоночнике.
Он умер в возрасте 28 лет. Кстати, съемочная группа лишилась еще одного человека — постановщика трюков Марка Акерстрима. Он скончался из-за серьезного ранения, которое получил от осколков после взрыва.
Стив Ирвин
Фото: Kinopoisk.ru
Стив, как и его родители, очень любил экзотических животных, о которых он часто делал документальные фильмы. В 2006 году Ирвин снимал картину «Смертельный океан» на коралловом рифе возле Порт-Дугласа.
Когда ведущий погрузился в воду, его ударил скат, который одним из своих шипов пронзил сердце и легкое Ирвина. Оператор, который был рядом с телеведущим, запечатлел на камеру момент его смерти.
Инна Бурдученко
Фото: Kino-teatr.ru
Инна ушла из жизни в 21 год — внезапная смерть произошла во время съемок фильма «Так никто не любил». По сценарию героиня актрисы должна была вынести знамя из горящей избы. Сложную и опасную для жизни сцену нужно было снять с первого дубля, но режиссеру показалось, что Бурдученко не совсем правдоподобно сыграла.
Поэтому он настоял на втором и даже на третьем дублях. Во время последнего на Инну обрушилась горящая балка, а она сама получила 80 процентов ожогов. К сожалению, прибывшие врачи не смогли помочь актрисе, и на глазах у съемочной группы она умерла.
Режиссера фильма осудили на четыре года, а лента «Так никто не любил» не имела успеха. Многие в то время говорили, что Инна зря принесла свою жизнь в жертву ради искусства.
Евгений Урбанский
Фото: Kinopoisk.ru
Талантливый и подающий большие надежды 33-летний Евгений в 1965 году начал сниматься в фильме «Директор», хотя изначально планировал отказать режиссеру. По всей видимости, он предчувствовал, что участие в создании киноленты обернется для него трагедией.
Дело в том, что в фильме было много сцен со сложными трюками. Съемочная группа нашла каскадера, но Урбанский настоял на том, что сам будет выполнять все элементы. В роковой день главный режиссер отсутствовал, так как показывал отснятый материал руководству.
Съемками занимался второй режиссер, который попросил актера сняться еще в одном дубле сложной сцены. Однако в тот момент грузовик, за рулем которого находился Урбанский, подпрыгнул на песчаном бархане и перевернулся. Артист не успел сгруппироваться, в результате чего разбил голову и сломал шейный позвонок. До больницы Евгения не успели довезти — он скончался по дороге.
Юрий Гусев
Фото: Kinopoisk.ru
В 1991 году Юрий уехал на съемки в Ташкент. Никаких сложных элементов он делать не должен был, но несчастный случай произошел на ровном месте. Актер случайно споткнулся и упал, получив серьезную черепно-мозговую травму. Гусев умер сразу.
Андрей Ростоцкий
Фото: Kinopoisk.ru
В 2002 году режиссер планировал снять фильм «Моя граница» и специально приехал в Сочи, чтобы осмотреть окрестности. Он взобрался на скалу у водопада «Девичьи слезы», но по неосторожности с нее сорвался.
Тяжелые травмы, которые получил Андрей Ростоцкий, оказались несовместимыми с жизнью. Режиссеру было всего 45 лет.
Сергей Бодров-младший
Фото: Kinopoisk.ru
Историю трагической смерти Сергея знают многие. В 2002 году он задумал снять фильм «Связной» и специально для этого со съемочной группой отправился в Северную Осетию. 20 сентября они снимали сцены в горах Кармадонского ущелья, а когда возвращались обратно, их накрыла снежная лавина.
Поисковые и спасательные службы разыскивали съемочную группу несколько месяцев, но ни одного из них они так и не нашли. Бодров-младший, которому тогда было всего 30 лет, и его коллеги считаются пропавшими без вести.
Фото: Kinopoisk.ru