Водянова, Бадоева и другие звезды с детьми от прошлых браков, которые сумели снова выйти замуж
Жанна Бадоева
В одном из недавних интервью телеведущая Жанна Бадоева очень удивилась вопросу, не чувствовала ли она себя разведенкой с прицепом после второго развода. Вторым мужем Жанны был клипмейкер, режиссер Алан Бадоев — от него она родила дочь Лолиту, плюс у нее уже взрослый сын от первого брака. По словам Бадоевой, думать о себе как о разведенке в тот момент ей не приходило в голову. У Жанны есть принцип: если вас что-то сильно расстроило, выбило из колеи — позвольте себе пострадать. Но недолго, буквально несколько дней. А потом вперед — с улыбкой и гордо поднятой головой. Так было и после двух разводов. Бадоева уверена, что развод — это шанс стать счастливой вновь, но уже с другим человеком. Сейчас Жанна замужем в третий раз — ее супругом стал продюсер Василий Мельничин. Телеведущая рассказывала, что отправилась к нему в Италию, где они теперь живут вместе, с минимум вещей и детьми.
У Жанны любопытное мнение насчет последних: новый избранник не обязан любить ваших детей от предыдущих браков. И уж тем более заменить им отца — у них есть свой. Бадоева была приятно удивлена, когда отметила, что Василий быстро нашел общий язык с ее сыном и дочерью. Сын, к слову, уже живет самостоятельно, а Лолита через пару лет покинет родительский дом. Вообще, уверенности в себе и жизнелюбию телеведущей можно только позавидовать. Она заявляет, что все ее избранники были с ней счастливы.
Фото: Instagram @zhanna_badoeva
Ирена Понарошку
Блогер Ирена Понарошку после развода с диджеем Листом, отцом двоих ее сыновей, стала получать десятки сообщений в директ на тему того, как не уронить самооценку после развода. Девушку постоянно спрашивают, не боится ли она остаться одна после развода, не жалеет ли о расставании с мужем и т.д. Ирена даже делала отдельный пост на эту тему, в котором заверила, что на данный момент чувствует себя счастливой, по-прежнему прекрасно зарабатывает, выглядит лучше, чем когда-либо, и совершенно точно не боится остаться одна. Мол, когда созреет для нового брака, найти партнера не будет проблемой. При этом не скрывает, что после развода было больно, очень-очень. И этот период нужно прожить.
«Время лечит. Точно-точно. Честно-честно. Раны заживают, мозг адаптируется к новым обстоятельствам, силы и желание жить возвращаются. Поэтому, даже если у вас нет денег на специалистов, которые могут помочь пережить расставание, вы всегда можете рассчитывать на доктора Время. К счастью, он не берет деньги за терапию», — рассуждала знаменитость. В комментариях десятки и сотни подписчиц согласились с ней и заодно рассказали, что после развода счастливы в новом браке, с детьми от предыдущего.
Фото: Instagram @irenaponaroshku
Наталья Водянова
Мать пятерых детей Наталья Водянова переживала, как сложатся отношения ее старших детей с новым возлюбленным — Антуаном Арно. У супермодели трое детей от брака с Джастином Портманом, и, переехав жить в Париж к Антуану, она думала о том, как те подружатся. Признает, что если бы возникли конфликты, это сильно бы осложнило ее жизнь. Но все сложилось удачно, несмотря на то, что Антуан довольно строг и педантичен в жизни, дети приняли его с уважением. По словам Водяновой, гораздо больше сложностей ей доставил развод с экс-мужем, который долгое время этого самого развода не давал. С Портманом остаться друзьями не получилось, но о совместных детях они заботятся поровну. Разведенкой с прицепом супермодель себя уж точно не считала. Все потому, что она финансово независима и довольна тем, как складывается ее жизнь.
Фото: Instagram @natasupernova
Сергей Орлов
А что же говорят на эту тему сами мужчины? Так, комик Сергей Орлов в интервью Юрию Дудю рассказал, что его решение жениться на возлюбленной, у которой уже была дочь, восприняли в штыки его родные и друзья. Мужчину просто не поняли, мол, зачем брать на себя ответственность за воспитание чужих детей, когда можно родить своих. Орлов же смотрел на ситуацию под другим углом: женщина с ребенком после развода — это как готовая «семья под ключ». Чужие комплексы Орлов на свой счет не принимает, а умело использует в скетчах и импровизациях.
Фото: Instagram @orlov_skvz
Наш мозг, если верить ученым, не слишком изменился с первобытных времен. Понятие «разведенка» до сих пор на слуху, потому что все еще живы те, кто осуждал и был осуждаем за расторжение брака. Свод семейных правил «Домострой» был в ходу всего-то в начале 20 века. Слишком мало времени прошло, чтобы отношение к разведенным женщинам изменилось. Тем более в России. Да, у нас светское государство, но роль религии в обществе сильна. Часть догматов порицает развод. Поэтому рекомендую отвернуться от общественного мнения по данному вопросу и понять, как помочь женщинам после развода быть счастливыми.
Если женщина с детьми после расторжения брака боится строить личную жизнь — это проблемы в ее голове. Они сформировались на уровне нейронных связей, мыслей, привычного поведения. Нужно менять мышление, находить в окружении позитивные примеры, опровергающие собственные негативные установки. Наверняка, найдутся знакомые, которые счастливы во втором браке, и у них есть дети от предыдущего союза.
Женщина должна понимать после развода, какого мужчину она хочет видеть рядом с собой и детьми. Не бросаться на абы кого, лишь бы не быть одной. Разговаривать с детьми, объяснять им, что у мамы новые отношения. Думаю, предыдущий брак должен научить более осознанно подходить к построению новых долгосрочных отношений.
Петр Галигабаров
психолог
Фото: Globallookpress, Instagram