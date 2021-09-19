Водянова, Бадоева и другие звезды с детьми от прошлых браков, которые сумели снова выйти замуж

Ирена Понарошку

Блогер Ирена Понарошку после развода с диджеем Листом, отцом двоих ее сыновей, стала получать десятки сообщений в директ на тему того, как не уронить самооценку после развода. Девушку постоянно спрашивают, не боится ли она остаться одна после развода, не жалеет ли о расставании с мужем и т.д. Ирена даже делала отдельный пост на эту тему, в котором заверила, что на данный момент чувствует себя счастливой, по-прежнему прекрасно зарабатывает, выглядит лучше, чем когда-либо, и совершенно точно не боится остаться одна. Мол, когда созреет для нового брака, найти партнера не будет проблемой. При этом не скрывает, что после развода было больно, очень-очень. И этот период нужно прожить.

«Время лечит. Точно-точно. Честно-честно. Раны заживают, мозг адаптируется к новым обстоятельствам, силы и желание жить возвращаются. Поэтому, даже если у вас нет денег на специалистов, которые могут помочь пережить расставание, вы всегда можете рассчитывать на доктора Время. К счастью, он не берет деньги за терапию», — рассуждала знаменитость. В комментариях десятки и сотни подписчиц согласились с ней и заодно рассказали, что после развода счастливы в новом браке, с детьми от предыдущего.