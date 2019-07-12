Секси-мамы: как Нюша, Савельева, Тодоренко и другие звезды худели после рождения детей

Нюша
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Нюша, недавно впервые ставшая мамой, недавно похвасталась идеальной фигурой через семь месяцев после родов. «СЕМЬ месяцев. Ровно столько прошло с рождения нашей малышки и перерождения моей души и тела. Несмотря на то, что выступать я начала практически сразу, понадобилось время и МНОГО работы над собой, чтобы вернуться к привычной форме... Я наблюдала удивительные изменения своего тела во время беременности и никогда их не стеснялась... внутри всегда чувствовала себя окрыленной. Процесс возвращения в форму для каждой девушки очень индивидуален... Лично я не спешила меняться в первые две недели, изнурять себя тренировками и постепенно вводила специальное питание и спортивные упражнения в свой режим», — поделилась звезда, заменившая сладкое в своем рационе на натуральный мед.
Саша Савельева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Главное — высыпаться. Конечно, с маленьким ребенком это почти невозможно. Но надо стараться спать хотя бы вместе с ним, пока он дает маме возможность отдохнуть. Звучит банально, но это работает. Ем я практически все, кроме морепродуктов и других вредных для малыша аллергенов. Секретов нет, каждая девушка после беременности должна найти свой путь, чтобы прийти в форму. И необязательно делать это сразу», — рассказала каналу «Муз-ТВ» недавно тоже впервые ставшая мамой участница группы «Фабрика» Саша Савельева.
Регина Тодоренко
Фото: Instagram
Популярная телеведущая после рождения первенца похудела почти на 20 килограммов. «Когда до родов ты ведешь активный образ жизни, занимаешься спортом, а во время беременности хотя бы гуляешь по десять километров в день, то прийти в форму после рождения ребенка будет гораздо проще. Как привести себя в форму? Не терять ее — вот мой главный совет», —написала Регина в свое колонке для Glamour.
Также телеведущая рассказала о свое диете: «Сейчас я ем все на пару. Заказываю продукты с фермы: кур, цыплят. Готовлю дома, иногда готовит мама, а иногда я пользуюсь доставкой еды - специально разработанным для меня сбалансированным питанием, разложенным по коробочкам. Так я делала первый месяц после родов - раскладывала еду по коробочкам: курица, индейка, кролик - все самое диетическое. Ела очень дозированно кисломолочные продукты, хлеб, сыр. Исключила из рациона все, что красного цвета. В целом, порции - размером с кулачок. Мне кажется, такие порции хорошо влияют на работу организма».
Анна Пескова
Фото: Starface
Звезда сериала «Тест на беременность» Анна Пескова в конце мая рассказала в социальных сетях, что у нее есть дочь Настя, которой уже полтора года. Анна во время беременности набрала всего 10 килограммов, а живот стал виден лишь на позднем сроке. После рождения дочери Анна Пескова быстро пришла в форму. «Признаюсь, что, глядя на некоторых приятельниц, боялась поправиться. У меня пропал аппетит, я буквально заставляла себя перекусывать. Поэтому 10 килограммов растаяли на глазах всего за две недели», — рассказала Пескова изданию StarHit.
Анна Хилькевич
Фото: Instagram
Прошлым лето популярная актриса Анна Хилькевич стала мамой во второй раз: в элитном подмосковном роддоме на свет появилась девочка, которую назвали Машей. «Диета при ГВ, быстрый темп по жизни и массажи — мои помощники по возвращению в прежний размерчик», — рассказала Аня.
Юлия Савичева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В августе 2017 года 30-летняя Юлия Савичева впервые стала мамой. А к ноябрю певица уже вернулась в форму и вышла из декрета. «Получаю очень много вопросов о том, как я держу себя в форме после рождения дочери, да и вы проявили интерес к этой теме. Скажу честно, у меня простые правила - меньше есть и есть сбалансированно! Прежде всего - отказ от всего сладкого и мучного. Для меня это особенно тяжело, потому что я очень люблю выпечку и сама часто пеку. Нашла выход - балую близких, а сама держусь!Мое основное питание - курица, рыба, яйца, мясо без соусов и сливочных масел. Овощи можно в любом виде, кроме картошки и свеклы. Гарнир - гречка, рис, булгур, геркулес.
Ем любые фрукты, кроме бананов, хурмы и винограда. Из молочных продуктов позволяю себе все - тут настоящий праздник живота можно устроить! Среди тех продуктов, у которых жирность не выше 1,5%. Орехи и сухофрукты ем не чаще раза в неделю. И главный пункт - пить много воды! Это основа правильного питания. Обязательно нужно ходить в тренажёрный зал, в бассейн, на танцы или просто много гулять пешком. Движение - жизнь», — написала Савичева в Instagram.
Мария Кожевникова
Фото: Starface
Мария Кожевникова не скрывает, что во время своих беременностей прибавляла в весе почти 40 килограммом. Актриса рассказала, что ей помогло прийти в форму: «Самое главное, что вы должны понять, принять и усвоить - организм умнее нас!!! Точка‼️ Даже если Вы его переиграете всякими таблетками, чаями, напитками для похудения и т.д., это ненадолго!!! Вы вернётесь к своему весу, а может ещё и наберете дополнительные кг. Что касается диет, в них я тоже верю с трудом, хотя бывает так, что организму подошло, например, когда кто-то отказался от мяса, а кто-то от молочки, но... На своей практике убедилась, что диеты - это тоже обман, так как сидела я на них с 10 лет, естественно, перепробовала огромное количество и разные варианты! И, да, я не ошиблась, с 10 лет, так как я занималась профессионально художественной гимнастикой, а в этом виде спорта каждые лишние 100 грамм - это беда-бедища! Поэтому не тратьте время на поиски и покупку палочки - выручалочки, ее нет, не существует, она уже находится в Вашей голове! Итак, первое правило, кстати, наверное самое сложное, любить себя надо в любом весе!!!
Это сложно, но возможно, тут поможет чувство юмора, я себя называла, например, слононожкой. От природы, а точнее от каждодневных тренировок по 6 часов, имела с раннего детства рельефные ножки, а тут... что икра, что голень, что ляжка были одинаковые, не говоря уже про одежду мужа, в которую я не влезала, к этому ещё "поклонники и доброжелательные СМИ " всегда были рады "поддержать добрым словом", но ещё раз!!! Все проблемы в нашей собственной голове!!! Поэтому переходим к главной мысли этого поста, надо усвоить, что чтобы избавиться от лишних килограмм, нужно, в первую очередь, избавиться от лишних и ненужных мыслей, и это - факт! После функции, которую я называю «полюби себя такой, какая ты есть"(имею в виду отражение в зеркале), надо полюбить свой организм изнутри! И здесь я тоже не буду оригинальна, хотя есть пару секретов: это вода, питание и физическая нагрузка!».
Елена Кулецкая
Модель Елена Кулецкая рассказала, как сбросила 13 килограммов без диет за полтора месяца после родов: «Что за обсессия «быстро вернуть форму?!» Я родила 2.5 недели назад. Ни о каком спорте, диетах, процедурах и салонах и речи пока нет. Тем более, когда оба ребенка- малыши, требующие постоянного присутствия и внимания. Девочки, хватит придумывать себе комплексы по поводу пост родовой фигуры. Это НОРМАЛЬНО, что телу нужно время. Разумеется, и меня все это ждет- и спорт, и пп- оставлять себе эти 10 лишних кг вообще не планирую. Да, с первыми родами я очень быстро сама вернулась в свой вес, и, наверное, поэтому вы ждете от меня какого-то чудо совета ) Но его нет. Во второй раз, говорят, и худеешь сложнее, и набрала я больше- 20 кг. 10 ушли, 10тью займемся позже ) Как только появится какая-то система, буду делиться, обещаю. Пока же секретов «Как» нет. А есть непреодолимая тяга - выпить чаю и схомячить что-нибудь сладенькое. ГВ - оно такое, коварное».
Светлана Лобода
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Секрет Светланы Лодобы, в кротчайшие сроки пришедшей в форму после вторых родов, такой: «Бегать каждый день плюс диета. Работать. Много».
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Instagram, Getty, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!