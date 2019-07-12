Секси-мамы: как Нюша, Савельева, Тодоренко и другие звезды худели после рождения детей

Мария Кожевникова не скрывает, что во время своих беременностей прибавляла в весе почти 40 килограммом. Актриса рассказала, что ей помогло прийти в форму: «Самое главное, что вы должны понять, принять и усвоить - организм умнее нас!!! Точка‼️ Даже если Вы его переиграете всякими таблетками, чаями, напитками для похудения и т.д., это ненадолго!!! Вы вернётесь к своему весу, а может ещё и наберете дополнительные кг. Что касается диет, в них я тоже верю с трудом, хотя бывает так, что организму подошло, например, когда кто-то отказался от мяса, а кто-то от молочки, но... На своей практике убедилась, что диеты - это тоже обман, так как сидела я на них с 10 лет, естественно, перепробовала огромное количество и разные варианты! И, да, я не ошиблась, с 10 лет, так как я занималась профессионально художественной гимнастикой, а в этом виде спорта каждые лишние 100 грамм - это беда-бедища! Поэтому не тратьте время на поиски и покупку палочки - выручалочки, ее нет, не существует, она уже находится в Вашей голове! Итак, первое правило, кстати, наверное самое сложное, любить себя надо в любом весе!!!

Это сложно, но возможно, тут поможет чувство юмора, я себя называла, например, слононожкой. От природы, а точнее от каждодневных тренировок по 6 часов, имела с раннего детства рельефные ножки, а тут... что икра, что голень, что ляжка были одинаковые, не говоря уже про одежду мужа, в которую я не влезала, к этому ещё "поклонники и доброжелательные СМИ " всегда были рады "поддержать добрым словом", но ещё раз!!! Все проблемы в нашей собственной голове!!! Поэтому переходим к главной мысли этого поста, надо усвоить, что чтобы избавиться от лишних килограмм, нужно, в первую очередь, избавиться от лишних и ненужных мыслей, и это - факт! После функции, которую я называю «полюби себя такой, какая ты есть"(имею в виду отражение в зеркале), надо полюбить свой организм изнутри! И здесь я тоже не буду оригинальна, хотя есть пару секретов: это вода, питание и физическая нагрузка!».

Елена Кулецкая