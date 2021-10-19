«Себя не жалели»: Пересильд и Шипенко рассказали о сложностях съемок первого фильма в космосе

Юлия и Клим признались, что после приземления у них было странное ощущение: как будто им нужно было заново учиться ходить, ведь за 12 дней они успели забыть, как это делать.

Пересильд отметила, что не успела осуществить все то, что задумала до полета, потому что все время была занята на съемках. По признанию актрисы, она совсем не хотела лететь обратно.