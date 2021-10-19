«Себя не жалели»: Пересильд и Шипенко рассказали о сложностях съемок первого фильма в космосе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @juliaperesild
Юлия и Клим признались, что после приземления у них было странное ощущение: как будто им нужно было заново учиться ходить, ведь за 12 дней они успели забыть, как это делать.
Пересильд отметила, что не успела осуществить все то, что задумала до полета, потому что все время была занята на съемках. По признанию актрисы, она совсем не хотела лететь обратно.
Фото: East News
«Честно говоря, хочется все это прожить, потому что мы были в таких сроках, что, во-первых, было очень мало времени. Мы с Климом, когда в последний день осознали, что завтра уже все, мы поняли, что не насмотрелись в иллюминатор, мы не смогли сделать вот это, мы хотели вот так, а не успели, потому что все время шли съемки», — посетовала Юлия.
Клим Шипенко отметил, что космическое кино должно сниматься именно в космосе, потому что на Земле не удается снять отдельные эпизоды с таких необычных ракурсов.
«Весь этот процесс съемок на МКС — это вызов, собственно. Потому что обычно на Земле я снимаю кино со съемочной группой. Я, конечно, подумывал сам снимать как оператор, но я никогда не думал вообще без людей снимать. В этом смысле другого варианта не было», — рассказал Шипенко.
Фото: East News
Юлия за это время тоже освоила новые профессии — она также была реквизитором и художником по гриму. Кстати, Пересильд призналась, что до сих пор крепко держит предметы в руках, потому что боится, что они улетят. В невесомости все необходимые вещи она приклеивала скотчем к поверхности и теперь думает то же самое делать дома.
«От космоса осталась привычка все держать в руках. Ощущение, что, если на секунду выпустишь, предмет улетит. Все в корабле у нас было прикреплено на липучках и на скотче: сценарий, мои помада, тушь. Я и дома решила такой уголок себе сделать, чтобы все было под рукой. С липучками и скотчем», — поделилась актриса.
Фото: Global Look Press
Несмотря на то, что Клим и Юлия не хотели так быстро возвращаться, по земной жизни они все-таки скучали. В первую очередь им не хватало домашней еды.
«Хотелось очень много любимых блюд. Еда на станции очень хорошая, но еда земная все равно свежее, ароматнее. Консервы — это все равно еда законсервированная и не является едой первой свежести, поэтому, конечно, хотелось свежего всего. Там есть и картошка, и грибы, и даже салат цезарь, но все равно ощущение свежего, земного — оно ни с чем не сравнится», — признался Клим.
Стоит отметить, что актриса и режиссер на станции познакомились также с иностранными космонавтами, которые очень тепло их приняли.
«Есть такая традиция, что космонавты ходят (летают) друг к другу на ужин раз в неделю. И нас тоже пригласили. Было здорово. Мы пришли к ним, это смешно и трогательно происходит, потому что в гости идут со своим, берут мешок, мы укладываем туда консервы, заранее их греем и везем туда. У ребят при этом своя еда, не консервы, у них очень вкусные десерты. Вот так по кругу летит банка и все ложечкой каждый из банки пробует. Это целая такая традиция, очень весело и радостно», — рассказала Юлия.
Фото: Global Look Press
Напомним, что на МКС киноэкипаж снимал фильм «Вызов» о женщине-враче, которая готовится к полету в космос, чтобы провести космонавту экстренную операцию. За 12 дней Клим успел снять 30 терабайт материала, которые составляют примерно 30-40 часов записи. Из них только 25-30 минут войдут в киноленту при монтаже.
Шипенко отметил, что на станции велась полноценная работа: «Выложились на все 150 процентов и себя не жалели». О премьере картины пока рано говорить, но режиссер думает, что она состоится в следующем году. Он также уверен, что первый фильм, снятый в космосе, будет иметь хорошие кассовые сборы.
«Кино способно зарабатывать большие деньги. Думаю, что фильм окупится. У меня есть такие ожидания, я вижу большой интерес мировой общественности, большой. Люди со всего мира пишут нам в соцсетях. Кино вообще, если выходит на мировой уровень, способно окупить этот бюджет. А задача такая есть», — заключил Клим Шипенко.
Фото: East News.ru, Global Look Press, @juliaperesild, @anton_astrey