Считала себя парнем и хотела убить брата: 8 малоизвестных фактов о Тильде Суинтон

В 1997 году у супругов родились двойняшки – сын Ксавье и дочь Онор. Спустя семь лет стало известно, что актриса закрутила роман с молодым художником Сандро Коппом. Тильду совершенно не смущает то, что она старше возлюбленного на 18 лет, а также наличие мужа.

Конечно, Джон знает об отношениях его супруги и не имеет ничего против, ведь изначально их брак был гостевым, а отношения — свободными. Тильда и Сандро вместе уже почти 20 лет, причем Джон знаком с возлюбленным своей жены и даже жил с ним под одной крышей.

6. Первая роль в 26 лет

Как актрису кино Тильду всем открыл режиссер Дерек Джармен. В 1986 году 26-летняя Суинтон впервые снялась в фильме — ей досталась роль натурщицы в картине «Караваджо». С тех пор она стала музой Дерека, который снял ее в восьми кинолентах. Возможно, они бы представили публике еще не одну совместную работу, если бы в 1994 году режиссер не ушел из жизни.