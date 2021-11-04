Считала себя парнем и хотела убить брата: 8 малоизвестных фактов о Тильде Суинтон
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Фото: Kinopoisk.ru
1. Королевская кровь
Тильда родилась в англо-шотландской семье, которая принадлежит к знаменитому роду Суинтонов, появившемуся еще в IX веке. Известно, что такая фамилия была дана представителям этой семьи, потому что они изгнали дикого кабана из страны. Именно это животное изображено на фамильном гербе.
Кстати, один из предков актрисы служил королю Англии Альфреду Великому, а другой был шотландским королем Робертом I Брюсом. Интересно, что отец Тильды носит титул лорда.
2. Считала себя мальчиком
Тильда была единственной девочкой в семье, в которой также воспитывались три сына. Так как она постоянно проводила время в мужской компании, то и себя тоже считала мальчиком. Свою женственность она начала раскрывать уже в средней школе.
Суинтон не скрывает, что находиться в обществе одних парней ей все равно было очень трудно. Одного из своих братьев она даже хотела убить, потому что он постоянно над ней смеялся и изводил ее. Правда, когда брат и сестра повзрослели, они перестали ссориться. Актриса утверждает, что сегодня у них очень хорошие отношения.
Фото: Global Look Press
3. Приятельница леди Ди
Как истинная аристократка Тильда получила престижное среднее образование. Когда девочке исполнилось десять лет, родители отправили ее в закрытую школу в Кенте, где учились дети состоятельных людей, имеющих титулы и высокие звания.
В одном классе с Тильдой, которая была старостой, училась Диана Спенсер, будущая принцесса Диана, жена наследника британского престола принца Чарльза.
Кстати, Суинтон не любит вспоминать школьные годы, потому что считает их самыми ужасными в своей жизни. То время она сравнивает с насилием, ведь учителя постоянно их контролировали и не давали спокойно жить даже в свободное время.
«Это слишком жестокое, злое место, чтобы расти в нем, и я не думаю, что дети действительно получают пользу от такого обучения. Им нужны родители и любовь, которую те могут дать», — говорила актриса.
Фото: Global Look Press
4. Борец за справедливость
Отучившись в колледже, Тильда решила уехать в Африку, где она два года в качестве добровольца преподавала в школах и общалась с детьми. За это время девушка поняла, насколько разные условия у людей, живущих цивилизации, и людей, живущих в странах третьего мира. Вернувшись на родину, Суинтон даже вступила в коммунистическую партию, желая бороться за справедливость.
5. Гостевой брак
Высшее образование Тильда получила в Кембриджском университете, где изучала социологию, политологию и английскую литературу. Именно в студенческие годы девушка заинтересовалась театром и начала активно выходить на сцену. Тогда она и познакомилась с драматургом и художником Джоном Бирном, который стал ее мужем.
Фото: Global Look Press
В 1997 году у супругов родились двойняшки – сын Ксавье и дочь Онор. Спустя семь лет стало известно, что актриса закрутила роман с молодым художником Сандро Коппом. Тильду совершенно не смущает то, что она старше возлюбленного на 18 лет, а также наличие мужа.
Конечно, Джон знает об отношениях его супруги и не имеет ничего против, ведь изначально их брак был гостевым, а отношения — свободными. Тильда и Сандро вместе уже почти 20 лет, причем Джон знаком с возлюбленным своей жены и даже жил с ним под одной крышей.
6. Первая роль в 26 лет
Как актрису кино Тильду всем открыл режиссер Дерек Джармен. В 1986 году 26-летняя Суинтон впервые снялась в фильме — ей досталась роль натурщицы в картине «Караваджо». С тех пор она стала музой Дерека, который снял ее в восьми кинолентах. Возможно, они бы представили публике еще не одну совместную работу, если бы в 1994 году режиссер не ушел из жизни.
«Дерек сделал из меня актрису, снимающую фильмы, или же, другими словами, позволил мне, актрисе, участвовать в создании фильма — это то, о чем я мечтала», — говорила Тильда.
Фото: Global Look Press
7. Главное – талант, а не красота
В своем творчестве Суинтон всегда особое внимание уделяет темам красоты и андрогинности. Она не любит краситься, ее редко можно увидеть в женственных нарядах, ведь актриса предпочитает строгие мужские костюмы.
Тильда не раз говорила, что никогда не считала себя красивой. Более того, она уверена, что именно отсутствие красоты и женской привлекательности помогли ей добиться успехов в кино. Она не обижается, когда ее порой путают с мужчиной и называют сэром.
«Я всегда знала, что некрасива. Это большое преимущество. Все мои красивые друзья рано или поздно пустили свою внешность в оборот. Я не только про секс. Они все время помнят, что у них светлые волосы, голубые глаза, пухлые губы и они должны вести себя соответственно. Это большое давление, которого я была лишена», — объяснила звезда кино.
Фото: Global Look Press
8. Легко перевоплощается в мужчин
Тильде часто предлагали мужские роли, а она охотно принимала эти приглашения. Возможно, ей было легко перевоплощаться в представителей сильного пола, потому что до определенного времени она и сама считала себя парнем.
«Я выгляжу в точности как мой отец, когда он побреется. Еще я похожа на Дэвида Боуи», — говорила актриса.
Кстати, первый большой успех ей принес фильм «Орландо», в котором она сыграла мужчину, ставшего затем женщиной. Но еще больший интерес вызывает картина «Суспирия», которая вышла в прокат в 2018 году. Тильде тогда досталась роль ведьмы мадам Бланк, а позже выяснилось, что она также сыграла доктора-психоаналитика Йозефа Клемперера.
Актриса и создатели картины до последнего не хотели раскрывать секрет. Более того, они обманули зрителей и коллег, указав в титрах, что в доктора перевоплотился пожилой актер Лутц Эберсдорф. По легенде он написал и передал письмо Суинтон, которая прочитала его во время премьеры фильма на кинофестивале в Венеции. Чтобы все поверили в эту историю, Тильда даже создала для выдуманного актера страницу на киносайте IMDb.
«Говоря откровенно, я мечтала о том, что это навеки останется тайной. Я хотела сначала, чтобы Лутц скончался после окончания съемок фильма, а в титрах фильма появилась бы посвящение его памяти», — рассказала звезда кино.
Фото: Kinopoisk.ru, Global Look Press