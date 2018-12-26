Самые жаркие видео и фото из Instagram звезды «Сладкой жизни» Марии Шумаковой

Сегодня в 00:00Самые жаркие видео и фото из Instagram звезды «Сладкой жизни» Марии ШумаковойКомментарииМарие Шумаковой, прославившейся благодаря яркой роли в сериале «Сладкая жизнь», 24 декабря исполнилось 30 лет. Эффектная девушка с формами, она предпочитает выходить в свет и позировать на красных дорожках в довольно скромных, скрывающих ее женственную фигуру нарядах. Зато актриса совершенно не стесняется обнажаться в кино и демонстрировать себя во всей красе в социальных сетях. Мы выбрали самые жаркие фото и видео из Instgaram Марии и предупреждаем заранее: будет горячо!Текст: Роман СтрастныйФото: InstagramВидео: Екатерина Худякова / Passion.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиМария ШумаковаЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...