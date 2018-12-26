Самые жаркие видео и фото из Instagram звезды «Сладкой жизни» Марии Шумаковой

Марие Шумаковой, прославившейся благодаря яркой роли в сериале «Сладкая жизнь», 24 декабря исполнилось 30 лет. Эффектная девушка с формами, она предпочитает выходить в свет и позировать на красных дорожках в довольно скромных, скрывающих ее женственную фигуру нарядах. Зато актриса совершенно не стесняется обнажаться в кино и демонстрировать себя во всей красе в социальных сетях. Мы выбрали самые жаркие фото и видео из Instgaram Марии и предупреждаем заранее: будет горячо!