Эффектные костюмы, счастливые дети и зажигательные вечеринки: как звезды отмечают Хэллоуин
Все еще не собираетесь отмечать Хэллоуин или не знаете, как нарядиться для праздничной вечеринки и нужно ли вам это вообще? Предлагаем отбросить в сторону стереотипы, выбрать эффектный костюм и настроиться на веселье, а в качестве источника вдохновения — посмотреть, как отмечают Хэллоуин знаменитости.
Фото: Getty
Видео: Анна Егорова / Passion.ru
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