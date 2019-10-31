Эффектные костюмы, счастливые дети и зажигательные вечеринки: как звезды отмечают Хэллоуин

Все еще не собираетесь отмечать Хэллоуин или не знаете, как нарядиться для праздничной вечеринки и нужно ли вам это вообще? Предлагаем отбросить в сторону стереотипы, выбрать эффектный костюм и настроиться на веселье, а в качестве источника вдохновения — посмотреть, как отмечают Хэллоуин знаменитости.