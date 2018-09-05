Хит Despacito от Луиса Фонси, песни и пляски от Верки Сердючки и не только: самые яркие выступления звезд на открытии «Новой волны — 2018»

Сегодня в 00:00Хит Despacito от Луиса Фонси, песни и пляски от Верки Сердючки и не только: самые яркие выступления звезд на открытии «Новой волны — 2018»КомментарииВ Сочи стартовал 17-й Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». По красной дорожке New Wave Hall в Олимпийском парке прошлись Алсу, Анжелика Варум и Леонид Агутин, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Кристина Орбакайте, Жасмин, Светлана Бондарчук, Николай Басков, Алексей Воробьев, Стас Пьеха и многие другие звезды. Зрителей в этот вечер развлекали Диана Арбенина, Feduk, Александр Панайотов, Дима Билан, Юлианна Караулова и Луис Фонси со своим хитом Despacito. Завершилось открытие конкурса шумной вечеринкой, на которой знаменитости отплясывали под песни в исполнении Верки Сердючки.Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ruВидео: Екатерина Ширинкина, Екатерина Худякова / Passion.ru, YoutubeТегиФилипп КиркоровДима БиланЮлианна КарауловаНовая волнаЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...