Хит Despacito от Луиса Фонси, песни и пляски от Верки Сердючки и не только: самые яркие выступления звезд на открытии «Новой волны — 2018»

В Сочи стартовал 17-й Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». По красной дорожке New Wave Hall в Олимпийском парке прошлись Алсу, Анжелика Варум и Леонид Агутин, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Кристина Орбакайте, Жасмин, Светлана Бондарчук, Николай Басков, Алексей Воробьев, Стас Пьеха и многие другие звезды. Зрителей в этот вечер развлекали Диана Арбенина, Feduk, Александр Панайотов, Дима Билан, Юлианна Караулова и Луис Фонси со своим хитом Despacito. Завершилось открытие конкурса шумной вечеринкой, на которой знаменитости отплясывали под песни в исполнении Верки Сердючки.