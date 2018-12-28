Самые яркие, смешные и популярные фото звезд из Instagram в уходящем году

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко эффектно подтвердили слухи о том, что они наконец поженились. На семейном снимке футболист гордо продемонстрировал обручальное кольцо, выставив вперед... безымянный палец. В Сети потом еще долго шутили над тем, какой именно жест и кому показал спортсмен. Его бывшая супруга Ольга Бузова тем временем спровоцировала слухи о романе с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым, опубликовав жаркое из отпуска.