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Самые яркие, смешные и популярные фото звезд из Instagram в уходящем году

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Свадьба Дмитрий Тарасова и Анастасии Костенко

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В 2018 году знаменитости снова делились подробностями своей жизни, публикуя в Instagram десятки и сотни фотографий. Они демонстрировали себя во всей красе, показывали самые важные, забавные и трогательные моменты, шутили и провоцировали поклонников и критиков. Мы выбрали самые яркие, смешные, соблазнительные и популярные фотографии из Instgarm российских звезд, которые собрали больше всего лайков и комментариев.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко эффектно подтвердили слухи о том, что они наконец поженились. На семейном снимке футболист гордо продемонстрировал обручальное кольцо, выставив вперед... безымянный палец. В Сети потом еще долго шутили над тем, какой именно жест и кому показал спортсмен. Его бывшая супруга Ольга Бузова тем временем спровоцировала слухи о романе с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым, опубликовав жаркое из отпуска.

Лера Кудрявчева, родившая в уходящем году дочь, покорила фолловеров снимком, на котором наглядно показала, как устают молодые мамы, которым приходится не спать по ночам,

Одна из самых гламурных пар российского шоу-бизнеса Евгений Плющенко и Яна Рудковская показали, как выглядели бы, если были обычной семьей и не отдыхали на роскошных курортах, а собирали грибы где-нибудь во Владимирской области.

А Дима Билан продемонстрировал, как бы он выглядел, если бы не встретился с продюсером Яной Рудковской. Кадр со съемок его эпатажного клипа «Пьяная любовь» мало кого оставил равнодушным.

Как выглядит девушка, которой только что сделали предложение руки и сердца (и она согласна)? Как Регина Тодоренко,получившая кольцо с бриллиантом от Влада Топалова.

Больше классных, запомнившихся, трогательных, семейных, откровенных и популярных фото из Instagram звезд смотрите в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: Instagram

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