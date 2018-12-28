Самые яркие, смешные и популярные фото звезд из Instagram в уходящем году

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко эффектно подтвердили слухи о том, что они наконец поженились. На семейном снимке футболист гордо продемонстрировал обручальное кольцо, выставив вперед... безымянный палец. В Сети потом еще долго шутили над тем, какой именно жест и кому показал спортсмен. Его бывшая супруга Ольга Бузова тем временем спровоцировала слухи о романе с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым, опубликовав жаркое из отпуска.
Лера Кудрявчева, родившая в уходящем году дочь, покорила фолловеров снимком, на котором наглядно показала, как устают молодые мамы, которым приходится не спать по ночам,
Одна из самых гламурных пар российского шоу-бизнеса Евгений Плющенко и Яна Рудковская показали, как выглядели бы, если были обычной семьей и не отдыхали на роскошных курортах, а собирали грибы где-нибудь во Владимирской области.
А Дима Билан продемонстрировал, как бы он выглядел, если бы не встретился с продюсером Яной Рудковской. Кадр со съемок его эпатажного клипа «Пьяная любовь» мало кого оставил равнодушным.
Как выглядит девушка, которой только что сделали предложение руки и сердца (и она согласна)? Как Регина Тодоренко,получившая кольцо с бриллиантом от Влада Топалова.
Больше классных, запомнившихся, трогательных, семейных, откровенных и популярных фото из Instagram звезд смотрите в нашей фотогалерее.
Текст: Роман Страстный
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!